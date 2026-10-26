पैदावार बंपर, फिर भी बेबस किसान! आलू के गिरते भाव ने बढ़ाई चिंता, कोल्ड स्टोरेज में 45% स्टॉक डंप; अन्नदाताओं ने बनाई दूरी
आलू के किसानों का कहना है कि स्थिति बहुत दयनीय है, अनुदान योजनाओं का भी लाभ नहीं मिल रहा है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 26, 2026 at 5:50 PM IST
आगरा : यूपी में इस साल आलू की बंपर पैदावार हुई, जिससे शुरुआत में तो किसानों के चेहरे खिल गए, लेकिन अब लगातार गिरते दाम उन्हें खून के आंसू रुला रहे हैं. सही भाव न मिलने से किसान बेहद परेशान हैं. हालात ये हैं कि एक तरफ आलू की नई बुवाई शुरू हो चुकी है, तो दूसरी तरफ पुरानी फसल का लगभग 45 प्रतिशत हिस्सा अब भी कोल्ड स्टोरेज में ही पड़ा है. गिरते भाव के चलते बेबस किसान अब सरकार की आलू बीज अनुदान योजना से भी दूरी बना रहे हैं.
जानकारी के मुताबिक, इस साल अब तक करीब 200 किसानों ने ही आगरा में अनुदान पर आलू का बीज लेने के लिए आवेदन किया है, जिससे माना जा रहा है कि इस बार आलू की खेती का रकबा घटेगा. दरअसल, देश के कुल आलू उत्पादन का लगभग 30 प्रतिशत हिस्सा अकेले उत्तर प्रदेश से आता है, जिसमें आगरा राज्य का प्रमुख उत्पादक जिला है. इसके साथ ही अलीगढ़, मथुरा, फिरोजाबाद, हाथरस, मैनपुरी, एटा, कन्नौज, फर्रुखाबाद और आसपास के जिलों तक आलू की खेती होती है.
इन सभी जिलों में आलू का उत्पादन भी बंपर होता है. आगरा और आसपास के जिलों की बात करें तो आलू की बुवाई का समय अक्टूबर के दूसरे पखवाड़े से नवंबर तक का रहता है. हालांकि, आलू की बुवाई का सही समय स्थानीय मौसम, मिट्टी की स्थिति, आलू की किस्म और सिंचाई की उपलब्धता पर निर्भर करता है. यूपी में आलू की बुवाई हो रही है, लेकिन सही कीमत न मिलने की वजह से इस बार किसान आलू के उत्पादन में दूरी बना रहे हैं.
जिला उद्यान अधिकारी मनोज कुमार ने बताया कि इस बार आगरा में विभाग से आलू का बीज खरीदने वाले किसानों की संख्या में कम है. पिछली बार बहुत मारा मारी थी. उन्होंने बताया कि इस बार कम होने की दो वजह हैं. पहली तो आलू का कम भाव है. जिससे किसानों की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है और वे पुराने आलू से ही बुवाई कर रहे हैं. दूसरी पोर्टल से रजिस्ट्रेशन के बाद आलू बीज का वितरण है. जिसमें सरकार का अनुदान भी किसानों के बैंक खातों में डीबीटी के जरिए पहुंच रहा है.
इसलिए कम है आलू का भाव
जिला उद्यान अधिकारी मनोज कुमार ने बताया कि आगरा जिले में करीब 60 प्रतिशत आलू कोल्ड स्टोरेज से निकाला गया है. पुराना आलू जनवरी तक खाया जाता है. मगर, सबसे खास बात यह है कि आगरा और आसपास के जिलों से जिन राज्यों में पहले आलू भेजा जाता था. वहां पर भी आलू की खेती हो रही है, जिससे अब आलू की डिमांड तो कम हुई है, जबकि हमारे यहां आलू का उत्पादन बढ़ रहा है. इससे ही आलू का भाव कम है. उन्होंने कहा कि किसान हित की बात करें तो आगरा ही नहीं, प्रदेश में आलू का रकबा घटना चाहिए. किसान भाइयों से अपील है कि आलू की खेती का रकबा कम से कम 15 से 20 प्रतिशत कम करें. इसमें जो ज्यादा मुनाफा देने वाली फसलों की खेती करें.
आलू बीज की दर प्रति क्विंटल
|श्रेणी
|विक्रय दर (प्रति क्विंटल रुपये)
|एफ वन सीड साइज़
|3630 रुपये
|एफ टू सीड साइज़
|3480 रुपये
|ओवर साइज़ वन
|3040 रुपये
|ओवर साइज़ टू
|2980 रुपये
क्या कहते हैं किसान
आलू किसानों का कहना है कि इस साल स्थिति बहुत दयनीय है. सरकार ने जो भी अनुदान की योजनाएं दी हैं. उनका भी फायदा नहीं मिल रहा है, क्योंकि तमाम ऐसे किसान हैं. जो बुजुर्ग हो गए हैं, जबकि आलू उनके बेटे या नाती के नाम से जमा हैं. इसलिए, उन्हें अनुदान योजना का लाभ भी नहीं मिल रहा है. इससे भी बहुत दिक्कत आ रही है. आलू भी नहीं बिक रहा है.
किसान रोड पर फेंकेगा आलू
किसान नेता पुष्पेंद्र चौधरी ने बताया कि आलू का भाव नहीं है. किसान परेशान हैं. स्थिति ये है कि किसानों का कोल्ड में रखे आलू से भाड़ा भी नहीं निकल जा रहा है. ऐसा लगता है कि इस बार किसानों को मजबूरन अपना आलू रोड पर ही फेंकना पड़ेगा.
सरकार से कृषि ऋण माफ करने की मांग
किसान नेता मोहन सिंह चाहर ने बताया कि जिले में आलू का किसान सस्ते की मार झेल रहा है. इस बार उसकी लागत भी डूब गई है. इसलिए हमने कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही से मांग की है कि आलू के किसान का कृषि ऋण माफ किया जाए. उन्होंने कहा कि अगर सरकार कृषि ऋण का ब्याज ही माफ दे, तो किसान आर्थिक तंगी से बाहर निकल सकेंगे.
200 किसानों ने कराया रजिस्ट्रेशन
जिला उद्यान अधिकारी मनोज कुमार ने बताया कि सरकार की ओर से अनुदान पर आलू बीज का वितरण 'पहले आओ, पहले पाओ' की तर्ज कर किया जा रहा है, जो किसान भाई विभागीय पोर्टल https://potato.uphorticulture.in पर आलू बीज के लिए रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं. आगरा में अब तक 200 किसानों ने सरकारी अनुदान पर आलू बीज खरीदने के लिए रजिस्ट्रेशन कराया है. जिले को 4716 क्विंटल आलू बीज का अलॉट हुआ है. करीब 2500 क्विंटल आलू बीज वितरित किया जा चुका है और अभी करीब 17 क्विंटल रह गया है.
उन्होंने कहा कि जिन किसानों को आलू का बीज दिया गया है, उनके बैंक खाते में 1000 रुपये प्रति क्विंटल की सब्सिडी डीबीटी से बैंक खातों में पहुंच गई है. आलू बीज खरीदने और सरकार की अनुदान योजनों की अधिक जानकारी के लिए विभागीय कार्यालय एवं दूरभाष नंबर 0562-4006972 पर किसान भाई संपर्क कर सकते हैं.
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