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पैदावार बंपर, फिर भी बेबस किसान! आलू के गिरते भाव ने बढ़ाई चिंता, कोल्ड स्टोरेज में 45% स्टॉक डंप; अन्नदाताओं ने बनाई दूरी

आलू की बुवाई करते किसान ( Photo Credit; ETV Bharat )

आगरा : यूपी में इस साल आलू की बंपर पैदावार हुई, जिससे शुरुआत में तो किसानों के चेहरे खिल गए, लेकिन अब लगातार गिरते दाम उन्हें खून के आंसू रुला रहे हैं. सही भाव न मिलने से किसान बेहद परेशान हैं. हालात ये हैं कि एक तरफ आलू की नई बुवाई शुरू हो चुकी है, तो दूसरी तरफ पुरानी फसल का लगभग 45 प्रतिशत हिस्सा अब भी कोल्ड स्टोरेज में ही पड़ा है. गिरते भाव के चलते बेबस किसान अब सरकार की आलू बीज अनुदान योजना से भी दूरी बना रहे हैं.

पैदावार बंपर, फिर भी बेबस किसान! (Video Credit; ETV Bharat) जानकारी के मुताबिक, इस साल अब तक करीब 200 किसानों ने ही आगरा में अनुदान पर आलू का बीज लेने के लिए आवेदन किया है, जिससे माना जा रहा है कि इस बार आलू की खेती का रकबा घटेगा. दरअसल, देश के कुल आलू उत्पादन का लगभग 30 प्रतिशत हिस्सा अकेले उत्तर प्रदेश से आता है, जिसमें आगरा राज्य का प्रमुख उत्पादक जिला है. इसके साथ ही अलीगढ़, मथुरा, फिरोजाबाद, हाथरस, मैनपुरी, एटा, कन्नौज, फर्रुखाबाद और आसपास के जिलों तक आलू की खेती होती है.

इन सभी जिलों में आलू का उत्पादन भी बंपर होता है. आगरा और आसपास के जिलों की बात करें तो आलू की बुवाई का समय अक्टूबर के दूसरे पखवाड़े से नवंबर तक का रहता है. हालांकि, आलू की बुवाई का सही समय स्थानीय मौसम, मिट्टी की स्थिति, आलू की किस्म और सिंचाई की उपलब्धता पर निर्भर करता है. यूपी में आलू की बुवाई हो रही है, लेकिन सही कीमत न मिलने की वजह से इस बार किसान आलू के उत्पादन में दूरी बना रहे हैं. आलू की बुवाई करते किसान (Photo Credit; ETV Bharat) जिला उद्यान अधिकारी मनोज कुमार ने बताया कि इस बार आगरा में विभाग से आलू का बीज खरीदने वाले किसानों की संख्या में कम है. पिछली बार बहुत मारा मारी थी. उन्होंने बताया कि इस बार कम होने की दो वजह हैं. पहली तो आलू का कम भाव है. जिससे किसानों की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है और वे पुराने आलू से ही बुवाई कर रहे हैं. दूसरी पोर्टल से रजिस्ट्रेशन के बाद आलू बीज का वितरण है. जिसमें सरकार का अनुदान भी किसानों के बैंक खातों में डीबीटी के जरिए पहुंच रहा है. इसलिए कम है आलू का भाव जिला उद्यान अधिकारी मनोज कुमार ने बताया कि आगरा जिले में करीब 60 प्रतिशत आलू कोल्ड स्टोरेज से निकाला गया है. पुराना आलू जनवरी तक खाया जाता है. मगर, सबसे खास बात यह है कि आगरा और आसपास के जिलों से जिन राज्यों में पहले आलू भेजा जाता था. वहां पर भी आलू की खेती हो रही है, जिससे अब आलू की डिमांड तो कम हुई है, जबकि हमारे यहां आलू का उत्पादन बढ़ रहा है. इससे ही आलू का भाव कम है. उन्होंने कहा कि किसान हित की बात करें तो आगरा ही नहीं, प्रदेश में आलू का रकबा घटना चाहिए. किसान भाइयों से अपील है कि आलू की खेती का रकबा कम से कम 15 से 20 प्रतिशत कम करें. इसमें जो ज्यादा मुनाफा देने वाली फसलों की खेती करें. आलू की बुवाई करते किसान (Photo Credit; ETV Bharat) आलू बीज की दर प्रति क्विंटल श्रेणी विक्रय दर (प्रति क्विंटल रुपये) एफ वन सीड साइज़ 3630 रुपये एफ टू सीड साइज़ 3480 रुपये ओवर साइज़ वन 3040 रुपये ओवर साइज़ टू 2980 रुपये