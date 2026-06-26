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किसानों ने ग्रेटर आगरा परियोजना का निर्माण कार्य रुकवाया, भाकियू के बैनर तले धरने पर बैठे.

किसानों ने ग्रेटर आगरा परियोजनारुकवाया ( Photo Credit; ETV Bharat )