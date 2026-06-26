किसानों ने ग्रेटर आगरा परियोजना का निर्माण कार्य रुकवाया, भाकियू के बैनर तले धरने पर बैठे.
किसान निर्माण कार्य रुकवाकर गांव मनोहरपुर के बाहर धरने पर बैठ गए.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : June 26, 2026 at 8:22 PM IST
आगरा: विकास प्राधिकरण (एडीए) के ग्रेटर आगरा परियोजना का निर्माण कार्य शुक्रवार को किसानों ने रुकवा दिया. भारतीय किसान यूनियन (टिकैत) के पदाधिकारियों के साथ बच्चे, युवा, महिला और पुरुषों ने मिलकर ग्रेटर आगरा परियोजना के निर्माण कार्य का विरोध किया. इसके बाद निर्माण कार्य रुकवाकर गांव मनोहरपुर के बाहर धरना पर बैठ गए.
शुक्रवार दोपहर भाकियू (टिकैत) युवा विंग के मंडल अध्यक्ष विपिन यादव के साथ गांव मनोहरपुर में किसान एकजुट हुए. महिला, पुरुष और बच्चे सभी मिलकर निर्माण कार्य स्थल पहुंचे और विरोध कर कार्य बंद करा दिया. हंगामा और निर्माण कार्य बंद कराए जाने की सूचना पर एत्मादपुर थाना पुलिस मौके पर पहुंची. इसके बाद गुस्साए किसानों ने गांव मनोहरपुर में धरना पर बैठ गए.
किसान नेता मनोज शर्मा, श्याम सिंह, नत्थू सिंह धाकरे, अमर सिंह और पंकज यादव समेत अन्य किसान धरने पर हैं. भाकियू (टिकैत) युवा विंग के मंडल अध्यक्ष विपिन यादव ने बताया कि एडीए किसानों को गुमराह कर रहा है. पहले जब हमने आंदोलन किया था तो एडीए अधिकारियों ने कहा था कि किसानों को एकमुश्त पूरा रुपया दिया जाएगा, लेकिन किसानों का भुगतान नहीं हुआ है.
एत्मादपुर थाना प्रभारी निरीक्षक आलोक कुमार सिंह ने बताया कि ग्रेटर आगरा परियोजना का निर्माण कार्य किसानों ने रुकवाया है. किसानों से वार्ता की जा रही है. ताकि काननू व्यवस्था ना बिगड़े
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