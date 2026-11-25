मकर संक्रांति पर थाली से गायब हो सकती है कतरनी चूड़े की खुशबू! 700 एकड़ से सिमटकर 200 एकड़ में रह गई खेती
Bhagalpur Katarni Chura: कतरनी चावल और चूड़ा कभी विदेशों तक अपनी महक बिखेरता था, लेकिन आज ये महक फीकी पड़ती जा रही है. रिपोर्ट-अमरजीत सिंह
Published : November 25, 2026 at 8:39 PM IST
भागलपुर: मकर संक्रांति का मौका हो तो हवा में तिल गुड़ के साथ एक और सौंधी खुशबू तैरने लगती है..ये खुशबू है भागलपुरी कतरनी चूड़े की जिसके बिना बिहारियों की मकर संक्राति अधूरी है. संक्रांति का नाम आते ही बिहार के घरों में दही-चूड़ा, तिलकुट और गुड़ की मिठास याद आने लगती है. हालांकि मौजूदा समय में इस खुशबू के भविष्य पर संकट के बादल मंडराते नजर आ रहे हैं.
फीकी पड़ती जा रही कतरनी की महक
मकर संक्राति पर अगर भागलपुर के कतरनी चूड़े की बात न हो, तो त्योहार की पारंपरिक थाली भी अधूरी लगती है.अपनी खास खुशबू, स्वाद और विशिष्ट पहचान के लिए मशहूर भागलपुर का कतरनी चावल कभी देश ही नहीं, विदेशों तक अपनी महक बिखेरता था, लेकिन आज ये महक फीकी पड़ती जा रही है.
कतरनी के भविष्य पर गंभीर सवाल
मकर संक्रांति के मौके पर इसकी मांग बढ़ जाती है. बड़े-बड़े बाजारों से लेकर खास लोगों की रसोई तक भागलपुर के कतरनी चूड़े की पहुंच रही है. हर साल राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को भी ये चूड़ा भेजा जाता रहा है, लेकिन इस बार संक्रांति की खुशबू के पीछे एक ऐसी कहानी छिपी है, जो इस पारंपरिक धान की खेती के भविष्य पर गंभीर सवाल खड़े कर रही है.
कतरनी की खेती से किसानों की दूरी
जिस कतरनी की खुशबू पर भागलपुर को गर्व है, उसी कतरनी की खेती से अब यहां के किसान धीरे-धीरे दूरी बना रहे हैं. कभी जगदीशपुर इलाके में लगभग 700 एकड़ जमीन पर कतरनी धान की खेती होती थी, लेकिन किसानों के मुताबिक अब इसका रकबा घटकर करीब 200 एकड़ रह गया है, यानी लगभग 500 एकड़ में कतरनी की खेती कम हो चुकी है.
शुरू हुई कतरनी धान की कटाई
यह केवल खेती के क्षेत्रफल में आई गिरावट नहीं, बल्कि भागलपुर की कृषि विरासत, किसानों की आर्थिक स्थिति बेहतर करने और आने वाली पीढ़ियों तक इस खास खुशबू को पहुंचाने की चुनौती भी है.जिले के जगदीशपुर में इन दिनों कतरनी धान की कटाई शुरू हो चुकी है. खेतों में किसान फसल समेटने में जुटे हैं, लेकिन खेतों की मेड़ पर खड़े किसानों के चेहरों पर वो फसल कटाई का वो उत्साह नहीं दिखता.
खेती मे आई गिरावट
इस उदासीनता की वजह कतरनी की पहचान या बाजार में उसकी मांग की कमी नहीं, बल्कि खेती की बढ़ती लागत, कम पैदावार और सिंचाई की बदहाल व्यवस्था है. जगदीशपुर की बुजुर्ग किसान मीरा देवी की बातों में इस संकट की पूरी तस्वीर दिखाई देती है.
कम उत्पादन और ज्यादा खर्च
मीरा देवी बताती हैं कि पहले उनके इलाके में बड़े पैमाने पर कतरनी की खेती होती थी, लेकिन अब किसान इससे बचने लगे हैं. इसकी सबसे बड़ी वजह कम उत्पादन और ज्यादा खर्च है. मीरा देवी कहती हैं कि कतरनी में बहुत मेहनत लगती है. एक बीघा में चार से पांच मन ही धान होता है, इसमें खर्च भी बहुत ज्यादा है.
"इलाके में बड़े पैमाने पर कतरनी की खेती होती थी, लेकिन अब किसान इससे बचने लगे हैं. इसकी सबसे बड़ी वजह कम उत्पादन और ज्यादा खर्च है. कतरनी में बहुत मेहनत लगती है. एक बीघा में चार से पांच मन ही धान होता है, इसमें खर्च भी बहुत ज्यादा है." - मीरा देवी, महिला किसान
पानी की वैकल्पिक व्यवस्था नहीं
मीरा देवी के मुताबिक इसके बिचड़े तैयार करने वाले को 500 रुपये तक और फसल कटाई के लिए मजदूर को 300 रुपये देने पड़ते हैं. इसके अलावा पानी की कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं है, बारिश होगी तभी फसल होगी, नहीं तो खेत सूखे रह जाएंगे. यहां बोरिंग तक की सुविधा नहीं है.
उपज का समुचित मूल्य नहीं
मीरा देवी की शिकायत सिर्फ खेती की लागत तक सीमित नहीं है, वे कहती हैं कि कतरनी की पहचान तो देश-दुनिया में बन गई, लेकिन इसका फायदा उन किसानों तक नहीं पहुंचा, जो सालभर मेहनत करके इस धान को पैदा करते हैं. उनके मुताबिक किसानों को उनकी उपज का ऐसा मूल्य नहीं मिलता, जिससे खेती फायदे का सौदा बन सके.
लोकप्रियता और किसानों की अवस्था का अंतर
यहां ये सवाल महत्वपूर्ण है क्योंकि कतरनी की लोकप्रियता और किसानों की आर्थिक स्थिति के बीच एक बड़ा अंतर दिखाई दे रहा है. एक तरफ बाजार में इसकी खास पहचान और खुशबू के कारण मांग बनी हुई है, दूसरी तरफ खेत में इसे पैदा करने वाले किसान लागत और कम पैदावार से परेशान हैं.
सिंचाई की पर्याप्त सुविधा नहीं
जगदीशपुर के किसान सुरेश महतो भी खेती की इसी परेशानी को सामने रखते हैं. उनका कहना है कि कतरनी की खेती के लिए सबसे बड़ी जरूरत पानी की है, लेकिन इलाके में सिंचाई की पर्याप्त सुविधा नहीं है. किसान बारिश पर निर्भर रहते हैं. बारिश अनुकूल नहीं हुई तो फसल प्रभावित होती है और पूरी मेहनत बेकार जाने का खतरा रहता है.
सरकार से किसानों की मांग
सुरेश महतो कहते हैं कि पहले भी खेती में पानी की समस्या थी. ऊपर वाला बारिश देगा, तभी धान होगा. नीचे से पानी की कोई सुविधा नहीं है. किसान कतरनी इसलिए छोड़ रहे हैं, क्योंकि इसमें खर्च ज्यादा होता है और उतना फायदा नहीं मिलता. सरकार से हमारी मांग है कि खेतों तक पानी पहुंचाया जाए, पानी रहेगा, तभी खेती होगी.
खेती बचाने की अहम मांग
किसानों की यह मांग कतरनी की खेती बचाने के लिए सबसे अहम है, क्योंकि खुशबूदार धान की खेती सिर्फ बीज उपलब्ध कराने से नहीं बढ़ेगी. इसके लिए खेतों तक सिंचाई, बेहतर कृषि तकनीक, समय पर खाद-बीज और उपज का उचित मूल्य सुनिश्चित करना भी जरूरी है.
उत्पादन का जोखिम
कतरनी की खेती में पानी की समस्या के साथ उत्पादन का जोखिम भी जुड़ा है. किसानों के मुताबिक, सामान्य धान की तुलना में कतरनी में उपज कम होती है. ऐसे में अगर मौसम ने साथ नहीं दिया तो किसान को दोहरी मार झेलनी पड़ती है. एक तरफ लागत निकलना मुश्किल हो जाता है, दूसरी तरफ दूसरी फसल लगाने का समय भी प्रभावित होता है.
कतरनी के कारण दूसरी फसल का घाटा
किसानों के कतरनी से दूरी बनाने की एक और बड़ी वजह खेती का समय है. जगदीशपुर की किसान मुन्नी देवी बताती हैं कि कतरनी की फसल तैयार होने में ज्यादा समय लगता है. इसके कारण खेत लंबे समय तक उसी फसल में लगे रहते हैं और दूसरी फसल लगाने का अवसर कम हो जाता है.
कतरनी की खेती में लगता है अधिक समय
मुन्नी देवी कहती हैं कि कतरनी की खेती में समय बहुत लगता है, पानी भी नहीं मिलता है. एक ही धान की फसल होती है, इसके बाद चैत और बैसाख वाली फसल नहीं हो पाती. इसलिए हम लोगों ने कतरनी छोड़कर मोटे धान की खेती शुरू कर दी. मोटे धान में फायदा है, क्योंकि समय से दोनों फसलें हो जाती हैं.
पारंपरिक खेती बदलने को मजबूर किसान
यही वह आर्थिक गणित है, जिसने किसानों को अपनी पारंपरिक खेती बदलने के लिए मजबूर किया है. किसान अब सिर्फ फसल की खुशबू और पहचान नहीं देख रहे, बल्कि यह भी देख रहे हैं कि सालभर में खेत से कितनी आमदनी होगी. इसी कारण कतरनी की खेती प्रभावित हो रही है.
जोखिम और कम मुनाफे वाली खेती
जिस फसल में कम समय में ज्यादा उत्पादन और दो फसल लेने का अवसर मिलता है, किसान स्वाभाविक रूप से उसकी तरफ बढ़ रहे हैं. इसका सीधा असर कतरनी के खेती क्षेत्र पर पड़ रहा है. एक ऐसी फसल, जो कभी जगदीशपुर की पहचान हुआ करती थी, आज किसानों के लिए जोखिम और कम मुनाफे वाली खेती बनती जा रही है.
जीआई टैग से सज्जित कतरनी
भागलपुर के कतरनी धान को उसकी विशिष्ट खुशबू और स्वाद के कारण भौगोलिक संकेतक यानी जीआई (GI) टैग मिला है. कतरनी राइस का आवेदन 20 जून 2016 को दाखिल किया गया था और 28 मार्च 2018 को इसका पंजीकरण हुआ. बिहार के जीआई उत्पादों पर जारी सरकारी पुस्तिका में भी कतरनी को भागलपुर, बांका और मुंगेर क्षेत्र में उत्पादित होने वाला सुगंधित धान बताया गया है.
विशिष्ट सुगंध है कतरनी की खासियत
कतरनी की खासियत यह है कि इसके चावल और इससे तैयार चूड़े में विशिष्ट सुगंध होती है. यही वजह है कि मकर संक्रांति और दूसरे पर्व और मांगलिक मौकों पर विशेष रूप से इसकी मांग रहती है; लेकिन, सवाल यह है कि इसकी खेती करने वाले किसानों की समस्याओं पर ध्यान क्यों नहीं दिया जाता?
बेहतर कीमत या मुनाफे की गारंटी नहीं
जीआई टैग से उत्पाद की पहचान और प्रामाणिकता को संरक्षण मिलता है, लेकिन इससे किसान को अपने आप बेहतर कीमत या मुनाफे की गारंटी नहीं मिलती. जब इस धान के किसानों को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय पहचान की फायदा पहुंचाने की बात होती है तो सरकारें उस कदर सक्रिय नजर नहीं आतीं.
किसान और उपभोक्ता के बीच कीमत का बड़ा अंतर
किसानों की परेशानी का एक बड़ा पहलू बाजार में मिलने वाली कीमत भी है. जगदीशपुर के किसानों के मुताबिक खेत से निकलने वाला कतरनी धान लगभग 65 रुपये प्रति किलो के भाव से बाजार भेजा जा रहा है, लेकिन बाजार तक पहुंचते-पहुंचते इसकी कीमत करीब 120 रुपये प्रति किलो तक पहुंच जाती है. इसका मतलब है कि किसान और अंतिम उपभोक्ता के बीच कीमत का बड़ा अंतर है.
किसानों तक नहीं पहुंच रहा बढ़ती बाजार मांग का लाभ
हालांकि इस अंतर में परिवहन, मिलिंग, चूड़ा तैयार करने, पैकेजिंग, भंडारण और व्यापारियों का खर्च भी शामिल हो सकता है. इसके बावजूद यह सवाल बना हुआ है कि कतरनी की बढ़ती बाजार मांग का वास्तविक आर्थिक लाभ उत्पादक किसानों तक शायद बेहतक तरीके से नहीं पहुंच पा रहा है.
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