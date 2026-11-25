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मकर संक्रांति पर थाली से गायब हो सकती है कतरनी चूड़े की खुशबू! 700 एकड़ से सिमटकर 200 एकड़ में रह गई खेती

भागलपुरी कतरनी चावल और चूड़ा ( ETV Bharat )

भागलपुर: मकर संक्रांति का मौका हो तो हवा में तिल गुड़ के साथ एक और सौंधी खुशबू तैरने लगती है..ये खुशबू है भागलपुरी कतरनी चूड़े की जिसके बिना बिहारियों की मकर संक्राति अधूरी है. संक्रांति का नाम आते ही बिहार के घरों में दही-चूड़ा, तिलकुट और गुड़ की मिठास याद आने लगती है. हालांकि मौजूदा समय में इस खुशबू के भविष्य पर संकट के बादल मंडराते नजर आ रहे हैं.

फीकी पड़ती जा रही कतरनी की महक