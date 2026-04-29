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अन्नदाताओं को बड़ी राहत: बरेली में आग से प्रभावित 246 किसानों को मिला 40.23 लाख का मुआवजा

बरेली में आगजनी से तबाह अन्नदाताओं को राहत, 246 किसानों को मिला मुआवजा

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बरेली में अन्नदाताओं को बड़ी राहत (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : April 29, 2026 at 6:17 PM IST

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बरेली: बहेड़ी थाना क्षेत्र में हाल ही में गेहूं की फसल में लगी आग से प्रभावित किसानों के लिए राहत भरी खबर सामने आई है. मुख्यमंत्री राहत कोष के अंतर्गत संचालित मुख्यमंत्री खेत-खलिहान अग्निकांड दुर्घटना सहायता योजना के तहत बुधवार को तहसील बहेड़ी सभागार में चेक वितरण कार्यक्रम आयोजित किया गया.
इस दौरान ग्राम बहादुरगंज और सिंगोथी के कुल 246 प्रभावित किसानों को 40.23 लाख रुपये की आर्थिक सहायता वितरित की गई. जनप्रतिनिधियों के माध्यम से अन्नदाताओं को चेक सौंपे गए, जिससे लंबे समय से नुकसान झेल रहे किसानों के चेहरों पर राहत साफ नजर आई.

बरेली में अन्नदाताओं को बड़ी राहत (Video Credit; ETV Bharat)

तहसीलदार भानुप्रताप ने बताया कि शासन की मंशा के अनुरूप अग्निकांड से प्रभावित किसानों को त्वरित सहायता उपलब्ध कराई जा रही है, ताकि वे आर्थिक संकट से उबर सकें और अगली फसल की तैयारी कर सकें. चेक प्राप्त करने वाले किसानों में मुन्तियाज पुत्र मो. मुख्त्यार निवासी बहादुरगंज को 40 हजार रुपये, तेजपाल पुत्र केवल राम निवासी मूसापुर उर्फ घाटगांव को 30 हजार रुपये, मुमताज बेगम पत्नी जमील अली खान निवासी सिंगोथी को 40 हजार रुपये, ओमप्रकाश पुत्र रामपाल निवासी सिंगोथी को 30 हजार रुपये और रईस हैदर अली खान पुत्र जसन अली खान निवासी सिंगोथी को 40 हजार रुपये की सहायता प्रदान की गई.

किसानों ने सरकार और प्रशासन का आभार जताते हुए कहा कि इस सहायता से उन्हें काफी हद तक राहत मिलेगी और वे अब नई फसल की तैयारी बेहतर ढंग से कर सकेंगे. किसानों के मुआवजा वितरण के कार्यक्रम में ज्वाइंट मजिस्ट्रेट एवं एसडीएम बहेड़ी इशिता किशोर, तहसीलदार भानू प्रताप सिंह, ब्लॉक प्रमुख बहेड़ी अमरिंदर सिंह गोल्डी, दमखोदा ब्लॉक प्रमुख पति व बीजेपी नेता दुष्यंत गंगवार समेत कई गणमान्य लोग मौजूद रहे.

बता दें कि बीते 13 अप्रैल को बहेड़ी कोतवाली क्षेत्र के सिंहोती गांव में अज्ञात कारणों से खेतों में भीषण आग लग गई थी, जिससे सैकड़ों बीघा गेहूं की खड़ी फसल जलकर पूरी तरह नष्ट हो गई थी. उस आगजनी की घटना से किसानों को भारी नुकसान पहुंचा था.

ये भी पढ़ें- बरेली के सिंहोती गांव में भीषण आग से सैकड़ों बीघे गेहूं की खड़ी फसल राख

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