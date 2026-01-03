ETV Bharat / state

देश भर के किसानों को मिली सरसों की गोवर्धन प्रजाति, बढ़ेगी अन्नदाताओं की इनकम

कानपुर: सरसों की खेती करने वाले किसानों के लिए कानपुर के चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विवि (सीएसए विवि) से राहत भरी खबर सामने आई है. वरिष्ठ कृषि वैज्ञानिक डॉ. महक सिंह ने कहा कि साल 2023-24 में सीएसए विवि में सरसों की गोवर्धन प्रजाति (केएमआरएल 17-5) को विकसित किया गया था. इस पर अब केंद्रीय बीज समिति ने अपनी मुहर लगा दी. केंद्र सरकार की ओर से इसका गजट भी जारी कर दिया गया.

कीटमुक्त, उपज 7.81 प्रतिशत अधिक होगी: डॉ. महक सिंह ने बताया, ये प्रजाति देशभर के किसान अपने खेतों में उगा सकेंगे और अभी तक मौजूद सरसों की अन्य प्रजातियों से इसकी उपज 7.81 प्रतिशत अधिक होगी. इससे साफ है कि गोवर्धन की खेती करने वाले किसानों की आय में इजाफा होगा.

18 से 20 क्विटंल प्रति हेक्टेयर तक उत्पादन: वरिष्ठ कृषि वैज्ञानिक डॉ. महक सिंह ने बताया, गोवर्धन प्रजाति पूरी तरह से कीटमुक्त है. यह 120 से 125 दिनों में पक कर तैयार हो जाएगी. वहीं, इसका उत्पादन 18 से 20 क्विंटल प्रति हेक्टेयर रहेगा. उन्होंने कहा, इस वैरायटी की सबसे खास बात है इसे किसान देरी से यानी 20 से 30 नवंबर तक भी बो सकते हैं. बावजूद इसके उनके खेत आगामी चार माह में सरसों से लहलहाते दिखेंगे.

सभी तरह की जलवायु के लिए ठीक: कृषि वैज्ञानिक ने बताया, यह प्रजाति सभी तरह की जलवायु के लिए ठीक है. इसमें कुल तेल प्रतिशत 39.6 तक रहेगा. वहीं, सीएसए के मीडिया प्रभारी डॉ. खलील खान ने कहा, कृषि नवाचार को बढ़ावा देने, फसल उत्पादकता बढ़ाने, खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने और तिलहन मिशन की सफलता में यह गोवर्धन प्रजाति बेहद निर्णायक साबित होगी.