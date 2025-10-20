ETV Bharat / state

फिरोजाबाद में दीपावली पर किसानों को बड़ी राहत, योगी सरकार ने आलू बीज पर दी ये राहत

फिरोजाबाद: जनपद के आलू उत्पादक किसानों के लिए खुशखबरी है. किसानों को आलू बीज पर 800 रुपये प्रति क्विंटल की छूट दी गई है. इस राहत के साथ जिले के किसानों को उच्च गुणवत्ता वाला आलू बीज राजकीय दरों पर उपलब्ध कराया जा रहा है.

जिला उद्यान अधिकारी अनीता सिंह ने बताया कि फिरोजाबाद को कुल 3500 क्विंटल आलू बीज का आवंटन मिला है. इसमें प्रथम सीड साइज 1998.50 रुपए क्विंटल, प्रथम ओवर साइज बीज 549 रुपए प्रति क्विंटल, द्वितीय सीड साइज 840.50 रुपए प्रति क्विंटल और द्वितीय ओवर साइज 112.00 रुपए प्रति क्विंटल शामिल हैं.

उन्होंने बताया कि शासन द्वारा निर्धारित दरों के अनुसार ऐसे सभी बीजों पर अब 800 रुपये प्रति क्विंटल की छूट दी गई है. वर्तमान में कुफरी ख्याति, कुफरी पुखराज, कुफरी सूर्या एवं कुफरी गंगा प्रजातियों का सीमित बीज उपलब्ध है. किसान धनराशि जमा कर निर्धारित दरों पर बीज प्राप्त कर सकते हैं.



किसान कैसे कराएं बुकिंग: जिला उद्यान अधिकारी ने बताया कि इच्छुक किसान राजकीय पौधशाला, सिविल लाइन, दबरई से संपर्क कर बीज की बुकिंग करा सकते हैं. विभाग का उद्देश्य किसानों को उच्च गुणवत्ता वाला बीज सुलभ दरों पर उपलब्ध कराना है, ताकि उत्पादन और आमदनी दोनों में वृद्धि हो.

