श्रीगंगानगर: समस्याएं लेकर नहरी विभाग पहुंचे गंगनहर क्षेत्र के किसान, आधा घंटे नहीं आए अफसर तो तोड़ा गेट, दिया धरना
करीब 35 मिनट किसान नहरी विभाग के गेट पर खड़े रहे. अधिकारियों को बुलाते रहे, किसी अधिकारी के बाहर नहीं आने से स्थिति बिगड़ गई.
श्रीगंगानगर: गंगनहर के पानी के वितरण, बारियों में गड़बड़ी और नहरबंदी को लेकर सरकार की नीति से नाराज क्षेत्र के किसानों ने सोमवार को नहरी (सिंचाई) विभाग के बाहर प्रदर्शन किया. हालात उस समय तनावपूर्ण हो गए, जब सुनवाई के लिए कोई अधिकारी लंबे समय तक किसानों के पास नहीं पहुंचा. गुस्साए किसानों ने नहरी विभाग का मुख्य गेट तोड़ दिया और परिसर में प्रवेश कर लिया. किसान फिर कलेक्टर कार्यालय के बरामदे में धरने पर बैठ गए.
गेट पर खड़े रहे किसान : किसान एसई और एडीएम को मौके पर बुलाने की मांग कर रहे थे. करीब 35 मिनट तक किसान विभाग के गेट पर खड़े रहे, लेकिन किसी अधिकारी के बाहर नहीं आने से धैर्य टूट गया और स्थिति बेकाबू हो गई.प्रदर्शन के दौरान सीओ विशाल जांगिड़ और कोतवाल पृथ्वीपाल सिंह जाप्ते के साथ मौजूद थे. किसान नेता संतवीर सिंह मोहनपुरिया ने बताया कि किसानों ने 'मरता किसान' नाम से प्रदर्शन किया. उन्होंने आरोप लगाया कि प्रशासन किसानों की समस्याएं को अनदेखा कर रहा है. प्रदर्शन के दौरान किसानों को डराने और हटाने की कोशिश की गई. उन्होंने चेताया कि यदि किसानों को रोका या बैरिकेडिंग की तो मौके पर जिम्मेदार अधिकारियों की जवाबदेही होगी.
किसानों ने लगाए आरोप
- गंगनहर के पानी की खुलेआम बंदरबाट की जा रही है, इससे समय पर सिंचाई नहीं होने से फसलों को भारी नुकसान
- बारियों में लगातार अनियमितताओं से किसानों की मेहनत पर पानी फिर गया, लेकिन विभागीय अधिकारी आंख मूंदें हैं
- नहरबंदी को लेकर न तो स्पष्ट समय-सारिणी जारी की और न किसानों को भरोसे में लिया. इससे रोष बढ़ रहा है.
एक सप्ताह की मोहलत: किसानों ने कहा कि यदि उनकी मांगों पर शीघ्र ठोस निर्णय नहीं लिया तो एक सप्ताह में सभी किसान संगठनों से राय-मशविरा कर आंदोलन और व्यापक एवं तेज दिया जाएगा. किसानों ने चेताया कि सरकार और प्रशासन को समय रहते समाधान निकालना चाहिए. नहरी विभाग की उदासीनता स्थिति को गंभीर बना रही है.
