हरियाणा के अनुसूचित जाति के किसानों को सौगात, ट्रैक्टर खरीदने पर मिल रहा 3 लाख रुपये तक का अनुदान
Haryana Farmers Tractor Subsidy : हरियाणा में अनुसूचित जाति के किसानों को ट्रैक्टर खरीदने पर 3 लाख रुपए तक का अनुदान मिल रहा है.
Published : November 16, 2026 at 11:07 PM IST
Haryana Farmers Tractor Subsidy : हरियाणा सरकार लगातार राज्य के किसानों के कल्याण और उनकी आय को बढ़ाने के लिए नई-नई योजनाएं लेकर आ रही है. इसी कड़ी में, राज्य सरकार के कृषि एवं किसान कल्याण विभाग द्वारा वर्ष 2026-27 के लिए अनुसूचित जाति वर्ग के किसानों के लिए एक बेहद महत्वपूर्ण और लाभकारी योजना की शुरुआत की गई है. इस योजना के तहत पात्र किसानों को नया ट्रैक्टर खरीदने के लिए 3 लाख रुपये तक की भारी-भरकम अनुदान राशि प्रदान की जाएगी.
योजना के मुख्य बिंदु:
अनुदान राशि: 45 एच.पी. या इससे अधिक क्षमता का नया ट्रैक्टर खरीदने पर 3 लाख रुपये तक की वित्तीय सहायता दी जाएगी.
अंतिम तिथि: इच्छुक और योग्य किसान विभागीय पोर्टल www.agriharyana.gov.in पर 15 दिसंबर 2026 तक अपना ऑनलाइन आवेदन दर्ज करा सकते हैं.
पारदर्शी चयन प्रक्रिया: करनाल के उप कृषि निदेशक डॉ. जसविंदर सिंह ने जानकारी दी है कि यदि निर्धारित लक्ष्य से अधिक आवेदन प्राप्त होते हैं, तो लाभार्थियों का चयन पूरी पारदर्शिता के साथ ऑनलाइन ड्रॉ के माध्यम से किया जाएगा.
आवेदन के लिए जरूरी शर्तें और पात्रता: इस योजना का लाभ उठाने के लिए किसानों को मुख्य मानदंडों को पूरा करना होगा.
पंजीकरण: आवेदक किसान का ‘मेरी फसल मेरा ब्यौरा’ पोर्टल पर पंजीकृत होना अनिवार्य है.
भूमि का स्वामित्व: आवेदन करने वाले किसान के खुद के नाम पर या परिवार पहचान पत्र में शामिल परिवार के किसी भी सदस्य के नाम कृषि भूमि का होना आवश्यक है.
पिछला लाभ: यदि किसान या उसके परिवार के किसी सदस्य ने पिछले 5 वर्षों के दौरान ट्रैक्टर पर किसी अन्य सरकारी योजना के तहत अनुदान का लाभ लिया है, तो वे इस योजना के पात्र नहीं माने जाएंगे.
कहां करें संपर्क? : किसानों की सुविधा के लिए प्रशासन ने पूरी रूपरेखा तैयार कर ली है. योजना से जुड़ी अधिक जानकारी, दिशा-निर्देश या किसी भी प्रकार की सहायता के लिए किसान भाई उप निदेशक, कृषि एवं किसान कल्याण विभाग तथा सहायक कृषि अभियंता के कार्यालय में संपर्क कर सकते हैं.
ऐतिहासिक कदम साबित होगी : ये योजना हरियाणा के अनुसूचित जाति के किसानों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने और कृषि कार्यों को आधुनिक बनाने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम साबित होगी. समय सीमा समाप्त होने से पहले योग्य किसान पोर्टल पर जाकर योजना का लाभ उठाएं.
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