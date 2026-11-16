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हरियाणा के अनुसूचित जाति के किसानों को सौगात, ट्रैक्टर खरीदने पर मिल रहा 3 लाख रुपये तक का अनुदान

हरियाणा के अनुसूचित जाति के किसानों को सौगात ( ETV Bharat )

Haryana Farmers Tractor Subsidy : ​हरियाणा सरकार लगातार राज्य के किसानों के कल्याण और उनकी आय को बढ़ाने के लिए नई-नई योजनाएं लेकर आ रही है. इसी कड़ी में, राज्य सरकार के कृषि एवं किसान कल्याण विभाग द्वारा वर्ष 2026-27 के लिए अनुसूचित जाति वर्ग के किसानों के लिए एक बेहद महत्वपूर्ण और लाभकारी योजना की शुरुआत की गई है. इस योजना के तहत पात्र किसानों को नया ट्रैक्टर खरीदने के लिए 3 लाख रुपये तक की भारी-भरकम अनुदान राशि प्रदान की जाएगी.

योजना के मुख्य बिंदु: