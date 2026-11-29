कुरुक्षेत्र बाईपास भूमि अधिग्रहण के विरोध में उतरे 29 गांवों के किसान, बोले - नहीं देंगे सरकार को एक इंच ज़मीन
Kurukshetra Farmers Protest : कुरुक्षेत्र बाईपास भूमि अधिग्रहण के विरोध में 29 गांवों के किसान लामबंद हो गए हैं.
Published : November 29, 2026 at 5:57 PM IST|
Updated : November 29, 2026 at 6:53 PM IST
कुरुक्षेत्र: हरियाणा के कुरुक्षेत्र बाईपास के निर्माण के लिए किए जा रहे भूमि अधिग्रहण के खिलाफ क्षेत्र के किसानों का आक्रोश अब खुलकर सामने आ गया है. इस मुद्दे पर अपनी आगामी रणनीति तय करने के लिए गांव अमीन में एक विशाल 'भूमि बचाओ पंचायत' का आयोजन किया गया, जिसमें परियोजना से प्रभावित होने वाले सभी 29 गांवों के सैकड़ों किसानों ने भाग लिया. पंचायत के दौरान सभी किसानों के विचार लिए गए और अंत में सभी ने एक स्वर में यह स्पष्ट कर दिया कि वे किसी भी परिस्थिति में अपनी जमीन सरकार को नहीं देंगे.
संयुक्त किसान कमेटी करेगी प्रशासन से वार्ता : पंचायत में सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि इस लड़ाई को संगठित तरीके से लड़ने के लिए पहले ग्राम स्तर पर कमेटियां बनाई जाएंगी और उसके बाद सभी 29 गांवों की एक संयुक्त किसान कमेटी का गठन किया जाएगा. यह कमेटी सरकार और जिला प्रशासन के सामने किसानों का पक्ष और उनकी आपत्तियां रखेगी. किसानों ने दो-टूक शब्दों में चेतावनी दी है कि यदि बातचीत के माध्यम से इस समस्या का कोई सम्मानजनक हल नहीं निकलता है, तो आने वाले समय में दोबारा महापंचायत बुलाकर बड़े स्तर पर आंदोलन का बिगुल फूंका जाएगा.
कम मुआवजे और बाजार भाव को लेकर भारी नाराजगी : सरकार द्वारा तय किए गए मुआवजे को किसानों ने सिरे से खारिज कर दिया है. पंचायत में मौजूद किसान अक्षित ने बताया कि सरकार ने प्रति एकड़ 75 लाख रुपये मुआवजा निर्धारित किया है, जो वर्तमान बाजार भाव के मुकाबले बेहद कम है. उन्होंने कहा कि कुरुक्षेत्र और इसके आसपास के क्षेत्रों में जमीन की कीमतें आसमान छू रही हैं. आज के समय में यहां बंजर जमीन के दाम भी सरकार द्वारा तय रेट से कहीं अधिक हैं, जबकि किसानों की यह जमीन बेहद उपजाऊ है और यही उनकी आजीविका का मुख्य आधार है.
बिना पूर्व सूचना के निशानदेही पर उठे सवाल : इस विरोध प्रदर्शन में सत्ता पक्ष से जुड़े किसान भी अपने हक के लिए खड़े नजर आए. किसान जगदीश ने स्पष्ट किया कि वे स्वयं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, लेकिन किसानों के हितों की रक्षा के लिए वे अन्य किसानों के साथ मिलकर इस भूमि अधिग्रहण का विरोध कर रहे हैं. उन्होंने आरोप लगाया कि जब प्रशासन द्वारा बाईपास के लिए जमीन की निशानदेही की जा रही थी, तब किसानों को किसी भी प्रकार का आधिकारिक नोटिफिकेशन या पूर्व सूचना नहीं दी गई. हालांकि इस परियोजना को लेकर पहले भी कई बार चर्चाएं हुई थीं, लेकिन अब प्रशासन ने बिना किसानों को विश्वास में लिए इस निशानदेही को अंतिम रूप दे दिया है.
मुख्यमंत्री और उपायुक्त से मुलाकात के बाद भी नहीं निकला हल : किसानों ने बताया कि अपनी इस समस्या को लेकर वे प्रदेश के मुख्यमंत्री से भी मुलाकात कर चुके हैं. मुख्यमंत्री ने उन्हें जिला उपायुक्त से मिलकर इस विषय पर चर्चा करने का सुझाव दिया था. जब किसानों का प्रतिनिधिमंडल जिला उपायुक्त से मिला, तो वहां से भी उन्हें कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिला. प्रशासन के इस रवैये से निराश होकर किसानों को पंचायत बुलाने के लिए मजबूर होना पड़ा.
कुरुक्षेत्र बाईपास 28 किलोमीटर लंबा होगा : कुरुक्षेत्र बाईपास करीब 28 किलोमीटर लंबा होगा, जो 29 गांवों की सीमा से होकर गुजरेगा. इस महत्वाकांक्षी परियोजना के लिए सरकार द्वारा करीब 900 एकड़ भूमि का अधिग्रहण किया जाना प्रस्तावित है. फिलहाल सभी 29 गांवों के किसानों ने एकजुट होकर अपनी जमीन बचाने का संकल्प लिया है.
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