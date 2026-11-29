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कुरुक्षेत्र बाईपास भूमि अधिग्रहण के विरोध में उतरे 29 गांवों के किसान, बोले - नहीं देंगे सरकार को एक इंच ज़मीन

कुरुक्षेत्र बाईपास भूमि अधिग्रहण के विरोध में उतरे 29 गांवों के किसान ( ETV Bharat )

​कुरुक्षेत्र: हरियाणा के कुरुक्षेत्र बाईपास के निर्माण के लिए किए जा रहे भूमि अधिग्रहण के खिलाफ क्षेत्र के किसानों का आक्रोश अब खुलकर सामने आ गया है. इस मुद्दे पर अपनी आगामी रणनीति तय करने के लिए गांव अमीन में एक विशाल 'भूमि बचाओ पंचायत' का आयोजन किया गया, जिसमें परियोजना से प्रभावित होने वाले सभी 29 गांवों के सैकड़ों किसानों ने भाग लिया. पंचायत के दौरान सभी किसानों के विचार लिए गए और अंत में सभी ने एक स्वर में यह स्पष्ट कर दिया कि वे किसी भी परिस्थिति में अपनी जमीन सरकार को नहीं देंगे.

संयुक्त किसान कमेटी करेगी प्रशासन से वार्ता : पंचायत में सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि इस लड़ाई को संगठित तरीके से लड़ने के लिए पहले ग्राम स्तर पर कमेटियां बनाई जाएंगी और उसके बाद सभी 29 गांवों की एक संयुक्त किसान कमेटी का गठन किया जाएगा. यह कमेटी सरकार और जिला प्रशासन के सामने किसानों का पक्ष और उनकी आपत्तियां रखेगी. किसानों ने दो-टूक शब्दों में चेतावनी दी है कि यदि बातचीत के माध्यम से इस समस्या का कोई सम्मानजनक हल नहीं निकलता है, तो आने वाले समय में दोबारा महापंचायत बुलाकर बड़े स्तर पर आंदोलन का बिगुल फूंका जाएगा.