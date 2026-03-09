ETV Bharat / state

चंडीगढ़ के 22 गांवों के किसानों का विरोध-प्रदर्शन, लैंड पूलिंग पॉलिसी लागू करने की मांग

चंडीगढ़ : शहर के आसपास के 22 गांवों के किसानों ने सोमवार को लैंड पूलिंग पॉलिसी लागू करने की मांग को लेकर विरोध-प्रदर्शन किया. किसानों का कहना है कि जमीन से जुड़े मामलों में साफ नीति ना होने के कारण उन्हें काफी समय से परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है.

लैंड पूलिंग पॉलिसी लागू करने की मांग : प्रदर्शन के दौरान किसानों ने प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की और कहा कि चंडीगढ़ में भी दूसरे राज्यों की तरह लैंड पूलिंग पॉलिसी लागू की जानी चाहिए. उनका कहना है कि इससे किसानों को अपनी जमीन के बदले बेहतर मुआवजा मिल सकेगा और गांवों का विकास भी होगा.

किसानों को फायदा होगा : किसानों के मुताबिक मौजूदा व्यवस्था में जमीन अधिग्रहण के समय किसानों को उतना फायदा नहीं मिल पाता, जितना मिलना चाहिए. उनका कहना है कि अगर लैंड पूलिंग पॉलिसी लागू होती है तो किसानों को विकसित प्लॉट मिलेंगे और उन्हें आर्थिक तौर पर भी फायदा होगा.

प्रशासन से बैठक बुलाने की मांग : किसानों ने प्रशासन से जल्द बैठक बुलाने और इस मुद्दे पर ठोस फैसला लेने की मांग की है. उनका कहना है कि अगर उनकी मांगों पर जल्द ध्यान नहीं दिया गया तो वे आगे भी आंदोलन जारी रखेंगे.