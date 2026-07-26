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Ground Report - किसानों की मेहनत पर टूटी नहर ने फेरा पानी, खेत बनें तालाब, अब सरकार से उम्मीद

जिस माइनर नहर से सिंचाई की जाती है, उसकी मरम्मत हर साल कागजों में तो होती है, लेकिन जमीन पर उसका असर नजर नहीं आता. इस बार नहर बीच से इस तरह ध्वस्त हुई कि वहां करीब 30 फीट गहरा और लगभग 40 फीट चौड़ा गड्ढा बन गया. नहर का पूरा पानी उसी रास्ते से बहकर किसानों के खेतों में पहुंच रहा है- देवबालक निषाद, किसान

किसानों की उम्मीद टूटी ग्रामीणों के अनुसार बारिश के बाद किसान पूरी उम्मीद के साथ धान की बुवाई में जुटे थे. अच्छी बारिश होने से इस बार बेहतर उत्पादन की आस थी, लेकिन अचानक नहर टूटने से पूरा पानी खेतों में फैल गया. देखते ही देखते खेत तालाब में बदल गए. जहां कुछ दिन पहले तक किसान फसल तैयार करने में लगे थे, वहां अब चारों ओर सिर्फ पानी ही पानी दिखाई दे रहा है.

धमतरी : धमतरी के मगरलोड विकासखंड का दमकाडीह गांव इन दिनों बेहद परेशान है.वजह है वो नहर जो गांव में सिंचाई का माध्यम है.लेकिन बारिश से पहले नहर की सिंचाई विभाग ने साफ सफाई नहीं की नतीजतन पानी का दबाव नहर के एक हिस्से को ही बहा ले गया. नहर टूटी तो गांव के आसपास करीब 80 से 100 एकड़ में तैयार हुए खेत तालाब में तब्दील हो गए. किसानों ने अच्छी पैदावार की उम्मीद लगाए धान की फसल लगाई थी,लेकिन अब उस उम्मीद पर पानी फिर चुका है.

नहर का हिस्सा टूटा और खेत बने तालाब (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

पहले भी टूट चुकी है नहर

सबसे बड़ी बात ये है कि यह पहली बार नहीं हुआ है. किसानों का कहना है कि पिछले साल भी इसी जगह पर नहर क्षतिग्रस्त हुई थी और तब भी खेतों में पानी भरने से नुकसान हुआ था. उस समय विभाग ने मरम्मत कराए जाने का दावा किया था, लेकिन एक साल भी नहीं बीता कि फिर वही स्थिति सामने आ गई. इससे विभाग की कार्यप्रणाली पर सवाल उठने लगे हैं.

नहर टूटने से किसानों के खेतों में घुसा पानी (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

हमने कई बार सिंचाई विभाग और प्रशासन को नहर की कमजोर स्थिति की जानकारी दी थी. समय रहते मजबूत मरम्मत कर दी जाती तो आज इतनी बड़ी समस्या पैदा नहीं होती. अब खेतों में पानी भरने से धान की रोपाई और बुवाई प्रभावित हो गई है. कई जगह लगाए गए पौधे सड़ने लगे हैं और किसानों को दोबारा खेती करने की चिंता सता रही है- महेश कुमार निषाद, किसान



ईटीवी भारत ने मौके का किया मुआयना

ईटीवी भारत भी मौके पर पहुंची और स्थिति का जायजा लिया. नहर टूटने के बाद पानी का तेज बहाव सीधे खेतों की ओर हो रहा है. दूर-दूर तक फैले खेत पानी में डूबे हुए हैं. कई किसान अपने खेतों से पानी निकालने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन लगातार पानी आने के कारण स्थिति में सुधार नहीं हो पा रहा है. खेतों में तालाब की तरह जलभराव की वजह से मछलियां भी नहर से बह के आ रही है. एक तस्वीर भी खेतों से मछली पकड़ते हुए सामने आई है. ग्रामीणों ने प्रशासन से तत्काल नहर की मरम्मत कराने, खेतों से पानी निकालने की व्यवस्था करने और प्रभावित किसानों को उचित मुआवजा देने की मांग की है. उनका कहना है कि यदि जल्द समाधान नहीं किया गया तो नुकसान और बढ़ सकता है.

नहर टूटने से खेत बने तालाब (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

वहीं इस मामले में जल संसाधन विभाग, कोड क्रमांक-90 के कार्यपालन अभियंता शिव कुमार चंद्राकर ने बताया कि सूचना मिलते ही वे मौके पर पहुंचे थे और स्थिति का निरीक्षण किया है. उनके अनुसार इस स्थान पर पहले भी मरम्मत कराई जा चुकी है.

दमकाडीह में किसानों का दर्द (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

लगातार बारिश होने के कारण तत्काल मरम्मत कार्य कर पाना संभव नहीं है. नहर में जो पानी बह रहा है, वह किसानों के उपयोग के लिए छोड़ा गया सिंचाई का पानी है. बारिश कम होते ही आवश्यक मरम्मत कार्य कराया जाएगा- शिव कुमार चंद्राकर, अभियंता





आपको बता दें कि दमकाडीह के किसानों ने सपने में भी नहीं सोचा था कि जिस पानी का इंतजार वो अपनी फसलों को सींचने के लिए कर रहे थे,वो पानी उनकी फसलों को ही निगल जाएगा.आज नहर टूटने से किसानों को लाखों का नुकसान हुआ है. खेत तालाब बन चुके हैं और लगातार पानी आने से जल निकासी नहीं हो पा रही है.ऐसे में किसान अब शासन प्रशासन से उम्मीद की आंस लगाए बैठे हैं.किसानों का कहना है कि अब उनका सब कुछ बर्बाद हो चुका है.ऐसे में सरकार ही उन्हें इस बड़ी मुसीबत से उबार सकती है. किसानों की ये भी मांग है कि नहर की स्थायी मरम्मत कराई जाए ताकि फिर कभी ऐसी नौबत ना आए.

अब सरकार से उम्मीद (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

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