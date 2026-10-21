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कानपुर CSA में किसान मेला; मछली का अचार, पनीर पानी के गोलगप्पे और ब्लैक ईयर मशरूम के दीवाने हुए लोग

कानपुर CSA में किसान मेले में बिक रहे लजीज उत्पाद. ( Photo Credit : ETV Bharat )

कानपुर : चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विवि (सीएसए विवि) में आयोजित तीन दिवसीय किसान मेले में इस बार खास उत्पाद (मछली आचार) चर्चा की है. सीएसए के कॉलेज ऑफ फिशरीज साइंसेस इटावा के स्टाल पर खासी भीड़ रही. इसके अलावा पनीर पानी वाले बताशे और ब्लैक ईयर मशरूम की खूब धूम रही.

कानपुर CSA में किसान मेला. देखें पूरी खबर (Video Credit : ETV Bharat) कॉलेज ऑफ फिशरीज साइंसेस इटावा के सहायक प्रोफेसर अरुण कुमार ने बताया कि विभाग की ओर से हर सप्ताह और माह के अंत में यमुना नदी के आसपास निरीक्षण का काम किया जाता है. नदी में कौन सी बाहरी प्रजातियों की मछलियां आ गई हैं, कौन ही स्वदेशी हैं? इस पर शोध कार्य किया जा रहा है. पर्यावरण का मछलियों पर क्या प्रभाव पड़ रहा है. इस तरह की तमाम जानकारियां जुटाई जा रही हैं.