कानपुर CSA में किसान मेला; मछली का अचार, पनीर पानी के गोलगप्पे और ब्लैक ईयर मशरूम के दीवाने हुए लोग
चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में तीन दिवसीय किसान मेला आयोजित किया गया है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 21, 2026 at 3:06 PM IST
कानपुर : चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विवि (सीएसए विवि) में आयोजित तीन दिवसीय किसान मेले में इस बार खास उत्पाद (मछली आचार) चर्चा की है. सीएसए के कॉलेज ऑफ फिशरीज साइंसेस इटावा के स्टाल पर खासी भीड़ रही. इसके अलावा पनीर पानी वाले बताशे और ब्लैक ईयर मशरूम की खूब धूम रही.
कॉलेज ऑफ फिशरीज साइंसेस इटावा के सहायक प्रोफेसर अरुण कुमार ने बताया कि विभाग की ओर से हर सप्ताह और माह के अंत में यमुना नदी के आसपास निरीक्षण का काम किया जाता है. नदी में कौन सी बाहरी प्रजातियों की मछलियां आ गई हैं, कौन ही स्वदेशी हैं? इस पर शोध कार्य किया जा रहा है. पर्यावरण का मछलियों पर क्या प्रभाव पड़ रहा है. इस तरह की तमाम जानकारियां जुटाई जा रही हैं.
किसान मेले के लिए यमुना नदी में मिलने वाली पंगेशियस मछली से हमने पहली बार मछली का अचार बनाया है. जिसकी दक्षिण भारत के कई राज्यों में बहुत अधिक डिमांड है. इसके अलावा मछलियों से ही कई अन्य उत्पाद तैयार किए गए हैं. जिनकी जानकारी किसानों से साझा की जा रही है.
प्रोटीन से भरपूर पानी वाले बताशों का किसानों ने चखा स्वाद : किसान मेला में मौजूद कॉलेज ऑफ डेयरी टेक्नोलॉजी के छात्र निखिल ने बताया, उन्होंने अपना शोध कार्य करते हुए जहां अपने स्टाल पर कोकोनट बर्फी को प्रदर्शित किया. साथ ही सामान्य पानी वाले बताशों के स्थान पर ऐसे पानी वाले बताशे प्रदर्शित किए, जिनमें पनीर बनाते समय बचे हुए पानी (व्हे वाटर) का उपयोग किया गया.
निखिल का कहना था, वैसे तो घरों में इस पानी को फेंक दिया जाता है, लेकिन इसमें मौजूद प्रोटीन शरीर के लिए फायदेमंद हैं. इसलिए हमने नया प्रयोग किया और यह सफल रहा. मेला में आए कई किसानों ने इसका स्वाद चखा. इस शोध कार्य का पेटेंट भी हमने फाइल कर दिया है.
सीएसए में उगाएंगे ब्लैक ईयर मशरूम : सीएसए विवि में मौजूद मशरूम विभाग के विशेषज्ञ डॉ. एसके बिस्वास ने बताया कि किसान मेले में पहली बार हमने मशरूम की खेती करने वाले किसानों के लिए ब्लैक ईयर मशरूम को प्रदर्शित किया. इस मशरूम को अब सीएसए कैंपस में भी तैयार करेंगे. मशरूम की यह एक डिमांडिंग वैरायटी है.
डॉ. बिस्वास ने कहा, ब्लैक ईयर मशरूम सेहत के लिए बहुत लाभदायक है. इसके सेवन से पेट की बीमारियां खत्म होती हैं. यह प्रोटीन से भरपूर होता है और इसमें एंटी ऑक्सीडेंट के गुण भी मौजूद रहते हैं. वैसे तो भारत में व्हाइट बटन मशरूम, ढिंगरी मशरूम समेत अन्य प्रजातियों की मांग अधिक है, पर अब ब्लैक ईयर मशरूम भी उप्र में उगाया जा सकेगा.
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