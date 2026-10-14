किसान भाइयों सीएसए का किसान मेला कल से, बेहतरीन बीज-सिंचाई के साथ लीजिए उम्दा खाद
ड्रोन से खाद छिड़काव और AI आधारित सिंचाई तकनीक का होगा प्रदर्शन.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 14, 2026 at 12:26 PM IST|
Updated : October 14, 2026 at 12:37 PM IST
कानपुर: शहर के नवाबगंज थाना क्षेत्र स्थित चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय (सीएसए) में 15 से 17 अक्टूबर तक किसान मेला एवं कृषि उद्योग प्रदर्शनी का आयोजन किया जाएगा. ‘सशक्त किसान, आत्मनिर्भर भारत’ थीम पर आयोजित इस मेला में उत्तर भारत के 8 राज्यों से 25 हजार से अधिक किसान हिस्सा लेंगे.
इस बार सोलर ऊर्जा से चलने वाले ट्रैक्टर और थ्रेसर मशीन आकर्षण का केंद्र होंगे. इसके साथ ही ड्रोन से खाद के छिड़काव, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) आधारित सिंचाई व्यवस्था और मशीन लर्निंग जैसी आधुनिक तकनीकों का प्रदर्शन किया जाएगा. मेले का उद्घाटन कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही करेंगे. सीएसए विवि के कुलपति डा. संजीव गुप्ता ने जानकारी दी.
उन्होंने बताया कि मेले में 150 से अधिक स्टाल लगाए जाएंगे. इनमें कृषि कल्याण योजनाओं के साथ बागवानी, लैंडस्केपिंग, वानिकी और कृषि आधारित उद्योगों की जानकारी मिलेगी. आधुनिक तकनीकों के माध्यम से खेती की लागत कम करने और संसाधनों का बेहतर इस्तेमाल करने के तरीकों से भी किसानों को परिचित कराया जाएगा. अरहर और गन्ने जैसी फसलों में ड्रोन के माध्यम से खाद के छिड़काव की तकनीक प्रदर्शित की जाएगी.
वहीं, एआइ आधारित सिंचाई व्यवस्था से पानी के बेहतर प्रबंधन के बारे में बताया जाएगा. उन्होंने ये भी कहा कि इस सत्र् के मेले में हम किसानों को गेहूं, जौ, चना, मटर के उन्नत किस्म के बीज देंगे. जिसमें खासतौर से छोटे पैकेट होंगे.
कुलपति ने बताया, मेले में सोलर ऊर्जा से संचालित ट्रैक्टर और थ्रेसर मशीनों का प्रदर्शन किया जाएगा. किसानों को धान के पुआल के बेहतर प्रबंधन में नई मशीनों की उपयोगिता की जानकारी दी जाएगी. इसके अलावा छोटे किसानों की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए छोटे कृषि यंत्र भी प्रदर्शित किए जाएंगे.
मशरूम उत्पादन, मोती की खेती और मधुमक्खी पालन जैसे कृषि आधारित व्यवसायों की जानकारी देकर किसानों को आय के अतिरिक्त विकल्पों से जोड़ने का प्रयास किया जाएगा. किसान दिनभर केवल बीज, मशीनों के बीच ही अपना समय व्यतीत कर न थकें, इसके लिए शाम को उनके लिए पहले दिन जहां कवि सम्मेलन होगा. वहीं, लोकगीतों की प्रस्तुतियां भी देखने और सुनने को मिलेंगी.
कुलपति डा. संजीव गुप्ता ने बताया कि 16 अक्टूबर को इंटरनेशनल महिला किसान दिवस के अवसर पर मेले का दूसरा दिन विशेष रूप से महिला किसानों को समर्पित रहेगा. इस दिन कार्यक्रम का उद्घाटन छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो. विनय कुमार पाठक करेंगे.
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