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किसान भाइयों सीएसए का किसान मेला कल से, बेहतरीन बीज-सिंचाई के साथ लीजिए उम्दा खाद

चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में किसान मेले का आयोजन ( Photo Credit; ETV Bharat )

कानपुर: शहर के नवाबगंज थाना क्षेत्र स्थित चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय (सीएसए) में 15 से 17 अक्टूबर तक किसान मेला एवं कृषि उद्योग प्रदर्शनी का आयोजन किया जाएगा. ‘सशक्त किसान, आत्मनिर्भर भारत’ थीम पर आयोजित इस मेला में उत्तर भारत के 8 राज्यों से 25 हजार से अधिक किसान हिस्सा लेंगे.

इस बार सोलर ऊर्जा से चलने वाले ट्रैक्टर और थ्रेसर मशीन आकर्षण का केंद्र होंगे. इसके साथ ही ड्रोन से खाद के छिड़काव, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) आधारित सिंचाई व्यवस्था और मशीन लर्निंग जैसी आधुनिक तकनीकों का प्रदर्शन किया जाएगा. मेले का उद्घाटन कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही करेंगे. सीएसए विवि के कुलपति डा. संजीव गुप्ता ने जानकारी दी.