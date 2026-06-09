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सोयाबीन बीज की भारी किल्लत, हाड़ौती में 30 रुपये किलो तक बढ़े दाम, मध्य प्रदेश व अन्य जगह से जुगाड़ में लगा किसान

राजस्थान स्टेट सीड कॉर्पोरेशन (RSSC) की रीजनल मैनेजर प्रीति डेनियल का कहना है कि साल 2025 में भारी बारिश हुई थी, इसके चलते सोयाबीन की उपज ठीक नहीं हो पाई थी और क्वालिटी भी ठीक नहीं थी. बीज के लिए काफी हाई क्वालिटी का सोयाबीन उपयोग में लिया जाता है, जिसे ग्रेडिंग के बाद तैयार किया जाता है. इन बीज की अंकुरण की जांच भी करवाई जाती है, जिसके बाद यह प्रमाणित हो जाता है. किसानों को बीज के लिए सोयाबीन उपलब्ध करवाया था, लेकिन उनकी फसल नहीं होने पर हमें रिटर्न उन्होंने नहीं किया है, इसीलिए बीज उत्पादन इस बार कम है.

कृषि विभाग के ज्वाइंट डायरेक्टर कोटा अतीश कुमार शर्मा का कहना है कि नेशनल सीड कॉर्पोरेशन (एनएससी) राजस्थान स्टेट सीड कॉर्पोरेशन (आरएससीसी) भारत बीज, तिलम संघ और आईएफएफडीसी बीज का उत्पादन करते हैं, लेकिन इस बार सबके पास कम ही प्रमाणित बीज का उत्पादन हुआ है. कोटा जिले की बात करते हुए उन्होंने कहा कि 2.65 लाख हेक्टेयर एरिया में से 1.85 लाख हेक्टेयर में सोयाबीन की बुवाई होनी है. इसके लिए 1.44 लाख क्विंटल सोयाबीन के बीज की आवश्यकता है. 60 हजार क्विंटल बीज किसानों के पास है, जबकि प्राइवेट दुकानों पर 36 हजार क्विंटल है. थोड़े बहुत बीज बीज उत्पादक कंपनियों के पास भी है. कोटा जिले में करीब 40 हजार क्विंटल बीज की आवश्यकता है, जिसके लिए प्रयास किए जा रहे हैं.

अब किसान आसपास के जिलों या पड़ोसी राज्य मध्य प्रदेश पर निर्भर हैं. कुछ किसानों के पास बीज है, वह भी आपस में शेयर कर रहे हैं. निजी बीज विक्रेताओं से भी खरीद कर रहे हैं, लेकिन अभी भी करीब 2 लाख क्विंटल बीज किसानों के पास नहीं है. इसका असर है कि किसानों के पास सोयाबीन का बीज पर्याप्त नहीं है. दूसरी तरफ बीज की कमी के चलते दाम भी 30 रुपए किलो तक बढ़ गए हैं. किसानो को बीज दिलाने के लिए कृषि विभाग भी काम में जुटा हुआ है. किसान स्वयं मध्य प्रदेश से भी बीज ला रहा है. इसके अलावा वे निजी दुकानों से भी बीज ले रहे हैं.

कोटा : हाड़ौती संभाग में 12.05 लाख हेक्टेयर एरिया में खरीफ सीजन की बुवाई होगी. सोयाबीन उत्पादन का गढ़ माना जाता है. हर साल खरीफ सीजन में 7 लाख हेक्टेयर से ज्यादा एरिया में सोयाबीन की बुवाई होती है, लेकिन साल 2025 में सोयाबीन की फसल बर्बाद हो गई थी. उत्पादन भी सही नहीं हुआ, यहां तक की इसका असर अब 2026 में बीज पर भी नजर आ रहा है. संभाग में 5.8 लाख क्विंटल बीज की आवश्यकता है, लेकिन इतना उपलब्ध नहीं है. सरकारी बीज एजेंसियों के पास तो कुछ हजारों क्विंटल ही बीज है.

सरकार ने समय से नहीं की तैयारी : हाड़ौती किसान आंदोलन के संयोजक कुंदन चीता का कहना है कि किसानों के पास पर्याप्त सोयाबीन का बीज नहीं है, इसके चलते किसान चिंतित हैं. सरकारी संस्थाओं के पास भी पर्याप्त बीज नहीं है. सरकार ने भी इसके लिए तैयारी पहले नहीं की है. सरकार को 2 महीने पहले ही किसानों से बातचीत करनी चाहिए थी और उनको सोयाबीन के बीज की आवश्यकता है या नहीं. इसका आकलन करने के साथ अन्य राज्यों या दूसरे जिलों से सरकारी बीज उत्पादक एजेंसी को मुहैया करवाती. किसान को कम दाम प्रमाणित बीज मिलता. वर्तमान में बीज के दाम 20 से 30 रुपए प्रति किलो के आसपास बढ़े हुए हैं. इससे भी आर्थिक नुकसान हो रहा है. कई किसान सोयाबीन के बीज की कमी के चलते दूसरी फसलों की बुवाई भी करेगा.

किसानो से भी तैयार करवा रहे हैं बीज : कृषि विभाग के ज्वाइंट डायरेक्टर कोटा अतीश कुमार शर्मा का कहना है कि इस बार उन्होंने किसानों के जरिए भी ग्रेडिंग के बाद बीज तैयार करवाया है. दूसरी तरफ बीज उत्पादन एजेंसियां भी दूसरे जिलों से बीज को मंगवा रही है. इसके अलावा किसान सीधा मध्य प्रदेश या अन्य इलाकों से बीज लेकर आ रहा है, जिससे किसानों को कम लागत में बीज मिल रहा है. इस बार बीज के दाम 90 से 110 रुपए प्रति किलो हैं. जिन किसानों के पास बीज है, उनसे दूसरों को उपलब्ध करवा रहे हैं. ऐसे किसानों का डेटा संग्रहण कर उन्हें व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से जोड़ा गया है और आपस में एक दूसरे को बीज दिलवाया जा रहा है. हम चाहते हैं कि किसान को बारिश के पहले ही बीज मिल जाए. अगर किसान अगर कहीं से बीज ले रहा है और अंकुरण की जांच करवाना चाहता है तो बीज टेस्टिंग लैब में जाकर निशुल्क जांच भी करवा सकते हैं. इससे अंकुरण का पता चल जाता है.

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किसानों को 90 से 110 रुपए प्रति किलो मिल रहा बीज : आरएससीसी की आरएम प्रीति डेनियल ने बताया कि उनके पास में इस बार 2200 क्विंटल ही बीज उपलब्ध है. इस बीज को भी हाड़ौती के चारों जिलों में वितरण करना है. उन्होंने केवल 1100 क्विंटल ही बीज उत्पादित किया था, जबकि शेष चित्तौड़गढ़ से मंगवाया है. उनका कहना है कि बीज उत्पादन कार्यक्रम के तहत जिन किसानों को बीज साल 2025 में दिया गया था, उनके उत्पादन सही नहीं बैठा या फिर उपज खराब हो गई थी. इसी के चलते हमारा भी इस बार भी बीज उत्पादन कम हो गया है. उन्होंने बताया कि इस बार नई वैरायटी के बीज की कीमत 100 रुपए प्रति किलो हो गई है, जबकि बीते साल 80 रुपए प्रति किलो थी. वहीं, पुरानी वैरायटी के दाम में कमी आई है, 75 रुपए से वह 70 रुपए प्रति किलो हो गया है.

उड़द की तरफ जा सकता है रुझान : खरीफ की फसल में सर्वाधिक सोयाबीन हाड़ौती में बोई जाती है. यहां पर 12 लाख हेक्टेयर एरिया में टारगेट मिलते हैं, जिनमें से 7.25 लाख हेक्टेयर एरिया में सोयाबीन की खेती होगी. 2 लाख हेक्टेयर में धान की फसल का उत्पादन होगा, शेष 1.50 लाख हेक्टेयर एरिया में मक्का की फसल बोई जाएगी, जबकि करीब 1 लाख हेक्टेयर के आसपास एरिया में उड़द की फसल होगी. ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि इस बार उड़द की फसल ज्यादा हो सकती है, क्योंकि इस बार किसानों को सोयाबीन का बीज महंगा पड़ रहा है. साथ ही कमी का भी सामना करना पड़ रहा है. इससे किसान उड़द की तरफ जा सकते हैं. किसानों को उड़द का बीज 130 किलो ही मिल रहा है.

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इसीलिए हो रहे है उड़द की तरफ डायवर्ट : अतीश कुमार शर्मा का कहना है कि उड़द की बुवाई एक हेक्टेयर में 15 से 20 किलो के बीज होती है. इसके बीज की कीमत करीब 2600 रुपए प्रति हेक्टेयर के अनुसार ही आ रहा है, जबकि सोयाबीन की बुवाई 80 किलो तक एक हेक्टेयर में होती है. इस बीज की लागत 9 हजार रुपए तक पहुंच रही है. किसानों को बीज की लागत बढ़ने से चिंता सता रही है. दूसरी तरफ दोनों में उत्पादन भी लगभग समान जैसा ही होता है. एक हेक्टेयर में सोयाबीन 10 से 12 क्विंटल के आसपास होती है, उसका बाजार मूल्य 6 हजार रुपए प्रति क्विंटल के आसपास रहता है. ऐसे में 60 हजार रुपए की सोयाबीन पड़ती है. जबकि उड़द का उत्पादन 8 क्विंटल के आसपास होता है. उसके दाम भी करीब 8 हजार रुपए प्रति क्विंटल है. ऐसे में इसके भी 60 हजार के आसपास ही मिलते हैं. दोनों के ही समान दाम मार्केट में मिलते हैं, जबकि लागत उड़द उत्पादन में कम आती है, मेहनत भी कम होती है, इसीलिए किसान इस बार महंगा बीज और अनुपलब्धता के चलते उड़द की तरफ डायवर्ट हो रहा है.