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श्रावणी मेला से चमकी किसानों की किस्मत, फूलों की खेती ने लिया कुटीर उद्योग का रूप

देवघर: श्रावणी मेला सिर्फ श्रद्धालुओं और शहर के छोटे-बड़े कारोबारियों के लिए ही कमाई का अवसर लेकर नहीं आया, बल्कि देवघर के ग्रामीण इलाकों के किसानों की आमदनी भी इससे बढ़ी है. बाबा बैद्यनाथ मंदिर और बासुकीनाथ मंदिर में फूलों की बढ़ती मांग ने आसपास के गांवों में फूलों की खेती को कुटीर उद्योग का रूप देना शुरू कर दिया है. रोजाना बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के पहुंचने से फूलों की खपत बढ़ी है, जिसका सीधा लाभ स्थानीय किसानों को मिल रहा है.

मंदिर और शिवधाम में बिक रहे हजारों किलो फूल

दरअसल, बाबा मंदिर और बासुकीनाथ मंदिर में प्रतिदिन बड़ी संख्या में श्रद्धालु भगवान भोलेनाथ को फूल अर्पित कर पूजा-अर्चना करते हैं. ऐसे में फूलों की मांग लगातार बनी हुई है. इस मांग को पूरा करने में देवघर के आसपास के ग्रामीण इलाकों के किसान अहम भूमिका निभा रहे हैं. किसान अपनी खेतों में पारंपरिक अनाज की जगह फूलों की खेती पर जोर दे रहे हैं और परिवार के सदस्य भी खेती से लेकर माला बनाने तक के काम में जुटे हैं.

जानकारी देते किसान (Etv Bharat)

हजारों किलो फूलों की खपत, किसानों को हो रहा सीधा फायदा

देवघर जिले के मोहनपुर प्रखंड के कनिया पोखर, मल्हारा और जरिया समेत कई गांवों में सैकड़ों किसान फूलों की खेती कर रहे हैं. इन गांवों के किसान खेतों में फूल उगाने के साथ-साथ घर पर ही छोटे-छोटे फूलों की माला तैयार कर बाजार में बेच रहे हैं. इससे किसानों को खेती के साथ माला बिक्री से भी अतिरिक्त आमदनी हो रही है.

किसान प्रमोद पुजहर बताते हैं कि श्रावणी मेला के दौरान फूलों की मांग काफी बढ़ जाती है. ऐसे में किसान परिवार के साथ मिलकर फूलों की खेती कर रहे हैं और तैयार फूलों से माला बनाकर बाजार में बेच रहे हैं. इससे उन्हें अच्छी आमदनी हो रही है.

धान और अनाज से ज्यादा मुनाफे की उम्मीद

युवा किसान एमडी दानिश का कहना है कि अनाज और धान की तुलना में फूलों की खेती अधिक मुनाफे वाली साबित हो रही है. खासकर देवघर जैसे धार्मिक शहर में फूलों की मांग हमेशा बनी रहती है. श्रावणी मेले के दौरान मांग और बढ़ जाती है, इसलिए किसान बड़े पैमाने पर फूलों की खेती की ओर आकर्षित हो रहे हैं.

पूजा में उपयोग होने वाले फूलों की होती है खेती