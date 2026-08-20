श्रावणी मेला से चमकी किसानों की किस्मत, फूलों की खेती ने लिया कुटीर उद्योग का रूप
श्रावणी मेले ने किसानों की किस्मत बदल दी है और गांवों में फूलों की खेती आय का एक नया जरिया बनकर उभरी है.
Published : August 20, 2026 at 5:16 PM IST
देवघर: श्रावणी मेला सिर्फ श्रद्धालुओं और शहर के छोटे-बड़े कारोबारियों के लिए ही कमाई का अवसर लेकर नहीं आया, बल्कि देवघर के ग्रामीण इलाकों के किसानों की आमदनी भी इससे बढ़ी है. बाबा बैद्यनाथ मंदिर और बासुकीनाथ मंदिर में फूलों की बढ़ती मांग ने आसपास के गांवों में फूलों की खेती को कुटीर उद्योग का रूप देना शुरू कर दिया है. रोजाना बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के पहुंचने से फूलों की खपत बढ़ी है, जिसका सीधा लाभ स्थानीय किसानों को मिल रहा है.
मंदिर और शिवधाम में बिक रहे हजारों किलो फूल
दरअसल, बाबा मंदिर और बासुकीनाथ मंदिर में प्रतिदिन बड़ी संख्या में श्रद्धालु भगवान भोलेनाथ को फूल अर्पित कर पूजा-अर्चना करते हैं. ऐसे में फूलों की मांग लगातार बनी हुई है. इस मांग को पूरा करने में देवघर के आसपास के ग्रामीण इलाकों के किसान अहम भूमिका निभा रहे हैं. किसान अपनी खेतों में पारंपरिक अनाज की जगह फूलों की खेती पर जोर दे रहे हैं और परिवार के सदस्य भी खेती से लेकर माला बनाने तक के काम में जुटे हैं.
हजारों किलो फूलों की खपत, किसानों को हो रहा सीधा फायदा
देवघर जिले के मोहनपुर प्रखंड के कनिया पोखर, मल्हारा और जरिया समेत कई गांवों में सैकड़ों किसान फूलों की खेती कर रहे हैं. इन गांवों के किसान खेतों में फूल उगाने के साथ-साथ घर पर ही छोटे-छोटे फूलों की माला तैयार कर बाजार में बेच रहे हैं. इससे किसानों को खेती के साथ माला बिक्री से भी अतिरिक्त आमदनी हो रही है.
किसान प्रमोद पुजहर बताते हैं कि श्रावणी मेला के दौरान फूलों की मांग काफी बढ़ जाती है. ऐसे में किसान परिवार के साथ मिलकर फूलों की खेती कर रहे हैं और तैयार फूलों से माला बनाकर बाजार में बेच रहे हैं. इससे उन्हें अच्छी आमदनी हो रही है.
धान और अनाज से ज्यादा मुनाफे की उम्मीद
युवा किसान एमडी दानिश का कहना है कि अनाज और धान की तुलना में फूलों की खेती अधिक मुनाफे वाली साबित हो रही है. खासकर देवघर जैसे धार्मिक शहर में फूलों की मांग हमेशा बनी रहती है. श्रावणी मेले के दौरान मांग और बढ़ जाती है, इसलिए किसान बड़े पैमाने पर फूलों की खेती की ओर आकर्षित हो रहे हैं.
पूजा में उपयोग होने वाले फूलों की होती है खेती
वर्तमान में किसान मुख्य रूप से गेंदा, जड़वेदा, तगड़ और अड़हुल जैसे फूलों की खेती कर रहे हैं. इन फूलों का इस्तेमाल मंदिरों में पूजा और चढ़ावे के लिए किया जाता है.
विभाग भी कर रहा प्रोत्साहित
मोहनपुर प्रखंड के उद्यान मित्र सतीश यादव बताते हैं कि देवघर जिले में फूलों के लिए अच्छा बाजार उपलब्ध है. यही वजह है कि किसानों को फूलों की खेती के लिए लगातार प्रोत्साहित किया जा रहा है. विभाग की ओर से किसानों को आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराने का प्रयास किया जा रहा है. उन्होंने बताया कि आने वाले समय में किसानों को क्लस्टर के माध्यम से फूलों की खेती से जोड़ने की योजना पर भी काम किया जा रहा है. इससे किसानों को खेती करने में सुविधा मिलेगी और उनकी उपज के लिए बेहतर बाजार उपलब्ध कराने में भी मदद मिलेगी.
फूलों की खेती को कुटीर उद्योग के रूप में देख रहे किसान
देवघर के ग्रामीण इलाकों में फूलों की खेती अब सिर्फ खेती तक सीमित नहीं रह गई है. किसान इसे धीरे-धीरे कुटीर उद्योग के रूप में देख रहे हैं. खेतों में फूल उगाने से लेकर घर पर माला तैयार करने और बाजार में बेचने तक का काम परिवार के सदस्य मिलकर कर रहे हैं.
किसानों का कहना है कि यदि उन्हें आधुनिक तकनीक, बेहतर सिंचाई व्यवस्था, उन्नत बीज और अन्य जरूरी संसाधन उपलब्ध कराए जाएं तो फूलों की खेती से होने वाली आमदनी में और वृद्धि हो सकती है. इससे ग्रामीण किसानों की आर्थिक स्थिति मजबूत होने के साथ-साथ उनका जीवन स्तर भी बेहतर होगा.
ये भी पढ़ेंः
देवघर के किसानों ने फूलों से सजाया आर्थिक समृद्धि का रास्ता, सरकारी सहायता की कर रहे मांग
अब फूलों की खुशबू से महकेगा हजारीबाग! बंजर भूमि पर लहलहा रहा है 'मैरीगोल्ड', मालामाल हुए किसान दूसरों को भी दे रहे टिप्स
पारंपरिक खेती के साथ-साथ किसान कर रहे हैं फूलों की खेती, कम लागत में मिल रहा अच्छा मुनाफा