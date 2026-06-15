ड्रैगन फ्रूट और स्ट्रॉबेरी के साथ किसानों की लाखों में कमाई की गारंटी, बस इस तरीके को आजमाएं
सरदार वल्लभभाई पटेल कृषि विश्वविद्यालय के हॉर्टिकल्चर विभाग में ड्रैगन फ्रूट की 17 वैराइटी को लगाया गया है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : June 15, 2026 at 8:40 PM IST
मेरठ: सरकार चाहती है कि किसान की आय दोगुनी हो जाए, जिससे कि उसके जीवन में आने वाली आर्थिक समस्याओं का समाधान हो सके और किसान भी आत्मनिर्भरता की सीढ़ियों को चढ़ते हुए समृद्ध हो सकें. हालांकि कोशिशें और कवायदें भी खूब हो रही हैं. प्रदेश भर में भी कृषि विविधीकरण को बढ़ावा देने के लिए प्रयत्न किये जा रहे हैं.
यूपी कृषि विश्वविद्यालय की रिसर्च से मिला समाधान: यूपी का सरदार वल्लभभाई पटेल कृषि विश्वविद्यालय के हॉर्टिकल्चर विभाग में बीते कई सालों की रिसर्च के बाद वहां के किसान की आय बढ़ाने के लिए ऐसा तोड़ ढूंढ़ निकाला है, जिससे अन्नदाता न सिर्फ अपनी आय को कई गुना बढ़ा सकते हैं, बल्कि मेहनत भी कम करनी पड़ेगी. फलों से संबंधित ये खास क्रॉप मॉडल सफल रहा है. जिसे अब किसानों को अपनाने के लिए जागरूक किया जाएगा. इस खबर में बताएंगे आखिर ऐसी वह कौन-कौन सी वैरायटी हैं जिनकी वजह से पूरे साल इनकम हो सकती है?
क्या है हाई वैल्यू क्रॉपिंग मॉडल? गोविंद विश्वकर्मा बताते हैं कि एक हाई वैल्यू क्रॉपिंग मॉडल विकसित किया गया. जिसमें स्ट्रॉबेरी और ड्रैगन फ्रूट की खेती को एक साथ किया गया, इसके परिणाम भी बहुत अच्छे रहे हैं. काफी समय से इस पर रिसर्च की जा रही थी.
कैसे करें एक साथ खेती: लगाने की विधि: पद्धति के बारे में बताते हुए कहते हैं कि ड्रैगन फ्रूट के जो पोल लगाए गए हैं, उन्हें 4×2 फ़ीट की दूरी पर लगाया गया. इसके बीच में जो स्थान बचा उसको उपयोग में लिया, उस जगह को utilize करने के लिए वहां स्ट्राबेरी (Strawberry) के पौधे लगाए गए. इस तरह से अगर इन्हें उगाते हैं तो हवा में ड्रैगन फ्रूट (Dragon Fruit) और जमीन में स्ट्रॉबेरी (Strawberry) लगाते हैं.
सालभर इनकम देने वाला मॉडल: वह कहते हैं कि ये एक ऐसा मॉडल है जो पूरे साल भर अच्छा रिटर्न दे सकता है. वह बताते हैं कि दोनों का ही बड़ा मार्केट है. दोनों फलों की खूब मार्केट में डिमांड है. किसान अगर इस मॉडल को अपनाना चाहें तो अधिक लाभ कमा सकते हैं.
कौन सी वैरायटी लगाई गई: गोविंद विश्वकर्मा बताते हैं कि स्ट्रॉबेरी की चैंडलर (Chandler) स्ट्रॉबेरी वैरायटी को उगाया गया जो कि स्ट्रॉबेरी की सबसे लोकप्रिय और व्यापक रूप से उगाई जाने वाली किस्मों में से एक प्रसिद्ध किस्म है. वहीं ड्रैगन फ्रूट की 17 वैराइटी को लगाया गया है.
कितना लागत और मुनाफा? 1 एकड़ में लगभग 6 लाख रूपये की लागत लगती है, एक बार ये सेटअप अगर लग गया तो पूरे 20 साल तक ये चलता रहता है. लगभग 1.5 साल पुराना होने के बाद ड्रैगन फ्रूट पर फल आने शुरु होते हैं. जून से अक्टूबर तक इस पर फल अलफ़ अलग फेज में फल आना शुरु होता है. स्ट्राबेरी के बारे में अगर बात करें तो उसे ड्रैगन फ्रूट की जहां फसल लगाई गई, वहीं खाली जमीन में 40-40 सेंटीमीटर की दूरी पर लगाया गया. जिसमें एक एकड़ में ढाई से तीन लाख रुपये की बचत स्ट्राबेरी से होगी , जबकि ड्रेगन फ्रूट से 5 से 6 लाख रुपये की सलाना बचत होगी.
कब कौन सा फल मिलेगा: जून से लेकर अक्टूबर तक ड्रैगन फ्रूट और अक्टूबर में स्ट्राबेरी की प्लांटिंग करते हैं तो फ़रवरी से लेकर अप्रैल तक स्ट्राबेरी की का फल मिलता रहेगा. इस विधि में एक एक इंच जमीन का सदुपयोग करते हैं, जिससे कम से कम 8 से 10 लाख रुपये की शुद्ध बचत एक एकड़ में होगी.
ऐसे में पारंपरिक फसलों की तुलना में किसानों की ये जिज्ञासा थी कि 'हाइवैल्यू और हाई-यील्डिंग' (उच्च मूल्य और अधिक उपज देने वाली) वो कौन सी फसल उगाएं. जिसके बाद इस दिशा में काम किया गया.
हार्वेस्टिंग का समय: विभागाध्यक्ष कहते हैं कि ड्रैगन फ्रूट में फूल आने से लेकर हार्वेस्टिंग तक 40 दिन का समय लगता है. यह प्रोसेस लगभग दिसंबर तक चलता है और वहीं दिसंबर के बाद स्ट्रॉबेरी की खेती की शुरुआत हो जाती है. ऐसे में उसकी हार्वेस्टिंग अप्रैल तक चलती है. 7 से 8 लाख रुपये की इनकम इन दोनों क्रॉप को मिलाकर सालभर में एक एकड़ ले सकते हैं.
PM मोदी के विजन को पूरा करेगा ये मॉडल: कॉलेज के रिसर्च स्टूडेंट का भी मानना है कि ये मॉडल बेहद उपयोगी साबित होगा और जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी चाहते हैं कि किसानों की आय दोगुनी हो, उस परिपेक्ष में भी ये सफल मॉडल है. विश्वविद्यालय की तरफ से इस मॉडल को अपने भविष्य में आयोजित होने वाले आयोजनों में किसानों को बताया जाएगा, उन्हें मोटिवेट किया जाएगा कि वे अब इस पैटर्न पर कार्य करें और आगे बढ़ें.
4 वैरायटी से शुरू हुआ प्रयोग, KVK को भी दी जानकारी: प्रोफेसर अरविंद कुमार राणा कहते हैं कि स्ट्रॉबेरी के साथ ड्रैगन फ्रूट की 4 वैरायटी को सबसे पहले प्रयोग में लिया, उनके परिणाम चौंकाने वाले हैं. अब कृषि विद्यालय से संबंध सभी कृषि विज्ञान केंद्रो को भी इस बारे में अवगत कराया गया है, जिससे कि किसान इस विधि से आर्थिक रूप से सम्पन्न हो सकें.
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