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हनी से बरसने लगी मनी, किसानों को कम लागत में मिला बड़ा मुनाफा,मधुमक्खी पालन अब कितना आसान

कोरिया में मधुमक्खी पालन किसानों के लिए आय का बड़ा साधन बन चुका है. कम समय में ही किसानों को हनी से मुनाफा मिला है.

farmers earning from bee
मधुमक्खी पालन से किसानों के पास बरसने लगी मनी (beekeeping in koriya)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : April 23, 2026 at 3:51 PM IST

4 Min Read
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कोरिया : परंपरागत खेती के साथ अब कोरिया जिले के किसान आमदनी बढ़ाने के नए रास्ते तलाश रहे हैं. इसी कड़ी में मधुमक्खी पालन तेजी से किसानों के बीच लोकप्रिय हो रहा है. कम लागत, कम जगह और बेहतर मुनाफे के कारण यह व्यवसाय अब जिले में नई आर्थिक क्रांति के रुप में बढ़ रहा है. प्रशिक्षण, तकनीक और बाजार से सीधा जुड़ाव—इन तीन स्तंभों पर खड़ा यह मॉडल किसानों की जिंदगी में सकारात्मक बदलाव ला रहा है.



प्रशिक्षण से मिली दिशा, अब बढ़ रही आमदनी

जिले के किसान विजय सिंह इस बदलाव की मिसाल बन चुके हैं. उन्होंने पांच महीने पहले मधुमक्खी पालन की शुरुआत की थी. कृषि विज्ञान केंद्र से 10 दिन का प्रशिक्षण लेने के बाद उन्होंने महाराष्ट्र में 5 दिन की उन्नत ट्रेनिंग भी प्राप्त की. महाबलेश्वर जैसे प्रमुख केंद्रों में भ्रमण के दौरान उन्हें आधुनिक तकनीकों और वैज्ञानिक तरीकों की गहन जानकारी मिली.

BEEKEEPING IN KORIYA
किसानों को कम लागत में मिला बड़ा मुनाफा (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

मधुमक्खियों की देखभाल, बॉक्स मैनेजमेंट और मौसम के अनुसार उत्पादन बढ़ाने की तकनीक सीखने के बाद आज इस काम से हजारों रुपए की आमदनी कर रहा हूं. बाजार में शहद की अच्छी कीमत मिलने से आत्मविश्वास बढ़ा है और अब मैं इसे बड़े स्तर पर ले जाने की तैयारी में हूं- विजय सिंह,मधुमक्खी पालक

कम समय में बेहतर मुनाफा

इसी तरह किसान लक्ष्मी नारायण राजवाड़े ने भी मधुमक्खी पालन को अपनाकर अपनी आय में उल्लेखनीय वृद्धि की है. वो पिछले छह महीनों से इस काम से जुड़े हैं और कृषि विज्ञान केंद्र, कोरिया बैकुंठपुर से प्रशिक्षण ले रहे हैं. लक्ष्मी नारायण बताते हैं कि शुरुआती दौर में ही उन्हें 40 से 50 हजार रुपए तक की आमदनी हो चुकी है. अब मैं इस व्यवसाय को विस्तार देने की योजना बना रहा हूं, ताकि आने वाले समय में आय लाखों रुपए तक पहुंच सके.

हनी से बरसने लगी मनी (beekeeping in koriya)

मधुमक्खी पालन कम लागत में ज्यादा मुनाफा देने वाला व्यवसाय है और अन्य किसानों को भी इसे अपनाना चाहिए- लक्ष्मी नारायण राजवाड़े, किसान

प्रशासन और वैज्ञानिकों की पहल से मिल रही गति

इस पूरे अभियान को गति देने में कृषि विज्ञान केंद्र की महत्वपूर्ण भूमिका रही है. केंद्र के वरिष्ठ वैज्ञानिक कमलेश कुमार सिंह के अनुसार, जिले में मधुमक्खी पालन को बढ़ावा देने के लिए कलेक्टर चंदन त्रिपाठी की पहल पर सुनियोजित तरीके से काम किया जा रहा है.

BEEKEEPING IN KORIYA
मधुमक्खी पालन बना आय का बड़ा स्त्रोत (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

सबसे पहले किसानों को बुनियादी प्रशिक्षण दिया गया, फिर उन्हें देश के प्रतिष्ठित संस्थानों में उन्नत तकनीकों से अवगत कराया गया.इसके बाद लगातार मॉनिटरिंग कर उन्हें मार्गदर्शन दिया जा रहा है, ताकि वे इस व्यवसाय में सफल हो सकें- कमलेश कुमार सिंह,वरिष्ठ वैज्ञानिक

उत्पादन से बाजार तक सीधा जुड़ाव

मधुमक्खी पालन से न सिर्फ शहद उत्पादन बढ़ रहा है, बल्कि अब इसकी पैकेजिंग, ब्रांडिंग और ऑनलाइन बिक्री पर भी जोर दिया जा रहा है.इससे किसान सीधे बाजार से जुड़ रहे हैं और उन्हें बेहतर दाम मिल रहे हैं.

प्रेरणा बन रहे सफल किसान
जिले में जिन किसानों ने इस क्षेत्र में सफलता हासिल की है, वे अब अन्य किसानों के लिए प्रेरणा बन रहे हैं.उनके अनुभव और सफलता की कहानियां गांव-गांव तक पहुंच रही हैं, जिससे और किसान भी इस दिशा में आगे बढ़ने के लिए उत्साहित हो रहे हैं.

नई राह, नई उम्मीद

मधुमक्खी पालन ने कोरिया जिले के किसानों के लिए नई संभावनाओं के द्वार खोल दिए हैं.यह न केवल उनकी आय बढ़ाने का जरिया बन रहा है, बल्कि उन्हें आत्मनिर्भर भी बना रहा है. यदि इसी तरह प्रशिक्षण, तकनीक और बाजार का सहयोग मिलता रहा, तो आने वाले समय में यह क्षेत्र जिले की ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नई ऊंचाइयों तक पहुंचा सकता है.


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