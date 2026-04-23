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हनी से बरसने लगी मनी, किसानों को कम लागत में मिला बड़ा मुनाफा,मधुमक्खी पालन अब कितना आसान

कोरिया : परंपरागत खेती के साथ अब कोरिया जिले के किसान आमदनी बढ़ाने के नए रास्ते तलाश रहे हैं. इसी कड़ी में मधुमक्खी पालन तेजी से किसानों के बीच लोकप्रिय हो रहा है. कम लागत, कम जगह और बेहतर मुनाफे के कारण यह व्यवसाय अब जिले में नई आर्थिक क्रांति के रुप में बढ़ रहा है. प्रशिक्षण, तकनीक और बाजार से सीधा जुड़ाव—इन तीन स्तंभों पर खड़ा यह मॉडल किसानों की जिंदगी में सकारात्मक बदलाव ला रहा है.





प्रशिक्षण से मिली दिशा, अब बढ़ रही आमदनी



जिले के किसान विजय सिंह इस बदलाव की मिसाल बन चुके हैं. उन्होंने पांच महीने पहले मधुमक्खी पालन की शुरुआत की थी. कृषि विज्ञान केंद्र से 10 दिन का प्रशिक्षण लेने के बाद उन्होंने महाराष्ट्र में 5 दिन की उन्नत ट्रेनिंग भी प्राप्त की. महाबलेश्वर जैसे प्रमुख केंद्रों में भ्रमण के दौरान उन्हें आधुनिक तकनीकों और वैज्ञानिक तरीकों की गहन जानकारी मिली.

किसानों को कम लागत में मिला बड़ा मुनाफा (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

मधुमक्खियों की देखभाल, बॉक्स मैनेजमेंट और मौसम के अनुसार उत्पादन बढ़ाने की तकनीक सीखने के बाद आज इस काम से हजारों रुपए की आमदनी कर रहा हूं. बाजार में शहद की अच्छी कीमत मिलने से आत्मविश्वास बढ़ा है और अब मैं इसे बड़े स्तर पर ले जाने की तैयारी में हूं- विजय सिंह,मधुमक्खी पालक

कम समय में बेहतर मुनाफा



इसी तरह किसान लक्ष्मी नारायण राजवाड़े ने भी मधुमक्खी पालन को अपनाकर अपनी आय में उल्लेखनीय वृद्धि की है. वो पिछले छह महीनों से इस काम से जुड़े हैं और कृषि विज्ञान केंद्र, कोरिया बैकुंठपुर से प्रशिक्षण ले रहे हैं. लक्ष्मी नारायण बताते हैं कि शुरुआती दौर में ही उन्हें 40 से 50 हजार रुपए तक की आमदनी हो चुकी है. अब मैं इस व्यवसाय को विस्तार देने की योजना बना रहा हूं, ताकि आने वाले समय में आय लाखों रुपए तक पहुंच सके.