हिमाचल में औषधीय पौधे ऐसे भरेंगे किसानों की जेब, त्रिपक्षीय MoU साइन
हिमाचल में औषधीय पौधे से किसानों की आमदनी बढ़ेगी. भारतीय सेना किसानों को ऐसे करेगी प्रेरित.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : January 19, 2026 at 8:33 PM IST
शिमला: हिमाचल प्रदेश की पहाड़ियों में अब सिर्फ सेब और सब्जियां ही नहीं, बल्कि औषधीय पौधों की खुशबू भी किसानों की तकदीर बदलेगी. पारंपरिक खेती से आगे बढ़ते हुए प्रदेश के किसान अब आयुर्वेदिक और औषधीय खेती से भी अपनी आर्थिक सेहत सुधार पाएंगे. इसी दिशा में हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की उपस्थिति में सोमवार (19 जनवरी) को शिमला में भारतीय सेना, प्रदेश सरकार और बैद्यनाथ आयुर्वेद झांसी के मध्य एक त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन (MoU) साइन किया गया.
औषधीय पौधों की खुशबू बदलेगी किसानों की तकदीर!
इस MoU का मुख्य उद्देश्य प्रदेश के बॉर्डर एरिया और दूरदराज के गांवों में औषधीय और सुगंधित पौधों की खेती को बड़े स्तर पर बढ़ावा देना है, जिससे न केवल किसानों की आय में इजाफा होगा, बल्कि हिमाचल को औषधीय पौधों का राष्ट्रीय केंद्र बनाने की दिशा में भी मजबूत आधार तैयार होगा. यह समझौता ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नई गति देने के साथ-साथ प्रदेश की जैव विविधता के संरक्षण में भी मील का पत्थर साबित होगा.
आयुष विभाग किसानों को देगा खेती से जुड़ी जानकारी
इस समझौते पर भारतीय सेना की ओर से कर्नल टीएसके सिंह, हिमाचल प्रदेश सरकार की ओर से आयुष विभाग के निदेशक रोहित जम्वाल और बैद्यनाथ आयुर्वेद झांसी की ओर से शैलेश शर्मा ने MoU साइन किए. एमओयू के तहत आयुष विभाग किसानों को औषधीय पौधों की खेती से जुड़ी तकनीकी जानकारी, प्रशिक्षण एवं वैज्ञानिक मार्गदर्शन देगा. वहीं, कंपनी किसानों को बाजार उपलब्ध कराएगी, जिसमें कंपनी किसानों से तय कीमत पर फसल खरीदेगी और गुणवत्तायुक्त बीज या पौधे भी उपलब्ध करवाएगी. इसके अलावा भारतीय सेना किसानों को प्रशिक्षण में भाग लेने के लिए प्रेरित करेगी.
इस खास मौके पर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि, "यह पहल किसानों को स्थायी रोजगार देने के साथ-साथ पारंपरिक आयुर्वेद पद्धति को बढ़ावा देने में भी अहम भूमिका निभाएगा."
