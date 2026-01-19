ETV Bharat / state

हिमाचल में औषधीय पौधे ऐसे भरेंगे किसानों की जेब, त्रिपक्षीय MoU साइन

शिमला: हिमाचल प्रदेश की पहाड़ियों में अब सिर्फ सेब और सब्जियां ही नहीं, बल्कि औषधीय पौधों की खुशबू भी किसानों की तकदीर बदलेगी. पारंपरिक खेती से आगे बढ़ते हुए प्रदेश के किसान अब आयुर्वेदिक और औषधीय खेती से भी अपनी आर्थिक सेहत सुधार पाएंगे. इसी दिशा में हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की उपस्थिति में सोमवार (19 जनवरी) को शिमला में भारतीय सेना, प्रदेश सरकार और बैद्यनाथ आयुर्वेद झांसी के मध्य एक त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन (MoU) साइन किया गया.

औषधीय पौधों की खुशबू बदलेगी किसानों की तकदीर!

इस MoU का मुख्य उद्देश्य प्रदेश के बॉर्डर एरिया और दूरदराज के गांवों में औषधीय और सुगंधित पौधों की खेती को बड़े स्तर पर बढ़ावा देना है, जिससे न केवल किसानों की आय में इजाफा होगा, बल्कि हिमाचल को औषधीय पौधों का राष्ट्रीय केंद्र बनाने की दिशा में भी मजबूत आधार तैयार होगा. यह समझौता ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नई गति देने के साथ-साथ प्रदेश की जैव विविधता के संरक्षण में भी मील का पत्थर साबित होगा.