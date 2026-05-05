किसानों के लिए खुशखबरी: सरकार बांट रही मुफ्त में फसलों के बीज, ऐसे करें रजिस्ट्रेशन
मुफ्त मिलेंगे दलहन, तिलहन और श्रीअन्न के बीज, जानिए सरकार की इस योजना का लाभ कैसे उठाएं
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : May 5, 2026 at 1:50 PM IST
आगरा : उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने किसानों की आय बढ़ाने और मोटे अनाज यानी श्रीअन्न की खेती को बढ़ावा देने के उद्देश्य से उत्तर प्रदेश मिलेट्स पुनरोद्धार कार्यक्रम शुरू किया है, जिसमें किसानों को श्रीअन्न (मिलेट्स) की खेती के लिए जागरुकता संग बीज की मिनी किट भी मुफ्त में बांटी जा रही है. इसके साथ ही पीएम मोदी के दलहन आत्मनिर्भरता मिशन को लेकर किसानों को फ्री में उड़द, मूंग और अरहर की मिनी किटें भी दी जाएंगी. किसान ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराकर फ्री में मिनी किट पा सकते हैं. आइए इस रिपोर्ट के जरिेए समझते हैं कि श्रीअन्न, दलहन और तिलहन की मिनी किट पाने के लिए पूरी प्रक्रिया क्या है.
दरअसल, उत्तर प्रदेश में मिलेट्स पुनरोद्धार कार्यक्रम चलाया जा रहा है, जिसके तहत श्रीअन्न (मिलेट्स) की खेती के लिए योगी सरकार मिनी किट वितरित करती है. मगर, इस साल सरकार ने प्रदेश में मिलेट्स की मिनीकिट की संख्या कम कर दी है. आगरा के उपनिदेशक कृषि मुकेश कुमार ने बताया कि सरकार ने किसानों को ज्वार, बाजरा, रागी, कोदो और सांवा के बीज की मिनी किट बांटने के लिए जिलेवार लक्ष्य तय किया है. आगरा जिले में ज्वार, बाजरा, कोदो, रागी और सांवा की 2025 मिनी किट्स का लक्ष्य तय किया गया है.
आगरा का मिलेट्स मिनी किट लक्ष्य
|मिलेट्स का नाम
|किट का संख्या
|ज्वार
|150
|बाजरा
|750
|कोदो
|375
|सांवा
|375
|रागी
|375
जनजागरुकता से मिलेट्स की खेती कर रहे किसान
राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा एवं पोषण मिशन में तकनीकी सहायक सत्यानंद दुबे ने बताया कि जिले में कृषि विभाग की ओर से किसानों को जागरूक किया जाता है, जिसमें किसानों को मिलेट्स की पौष्टिकता के साथ ही उससे बनाई जाने वाली डिशेज की जानकारी दी जाती है. स्कूलों में भी बच्चों को मोटे अनाज का सेवन करने से होने वाले फायदे बताए जाते हैं. श्रीअन्न को लेकर की जा रही जागरुकता से ही जिले में किसान मिलेट्स की खेती करने लगे हैं. किसानों को मिलेट्स की खेती को लेकर खेती के सही समय, मौसम, रोग, कीटनाशक समेत अन्य तकनीकी ज्ञान भी एक्सपर्ट देते हैं, जिससे किसानों को खेती करने में कोई परेशानी नहीं हो.
मिलेट्स की बन रहीं ये डिशेज
सत्यानंद दुबे ने यह भी बताया कि श्रीअन्न पौष्टिकता से भरपूर होते हैं. यूपी में बाजरा, रागी, कोदो, ज्वार, सांवा, रामदाना, कुट्टू, कंगनी, कुटकी, मक्का की खूब खेती हो रही है. मिलेट्स सेहत से भरपूर होते हैं. मिलेट्स की बात करें तो इनकी रोटी, चीला, डोसा, इडली, उपमा, लड्डू, कुल्फी, कटलेट, केक, बिस्किट, खिचड़ी, बर्गर, खीर, दलिया, हलवा, कचौरी, पूड़ी, नमकपारा, फ्रेंच फ्राइज और अन्य डिशेज बन रही हैं, जिन्हें लोग खूब पसंद कर लेते हैं.
2031 तक देश बनेगा दलहन उत्पादन में आत्मनिर्भर
राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा एवं पोषण मिशन में सलाहकार सलीम अली खां ने बताया कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2025 में 11 अक्टूबर को दलहन आत्मनिर्भरता मिशन की शुरूआत की, जो देश में सत्र 2025-26 से 2030-31 चलेगा. जिसमें देश को दाल उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाना है. इस मिशन से देश में 2030-31 तक दाल उत्पादन 350 लाख टन तक बढ़ाना है. इसलिए सरकार ने अरहर, उड़द व मसूर की खरीद 100% MSP पर करने का संकल्प लिया है.
सलीम अली खां ने यह भी बताया कि दलहन आत्मनिर्भरता मिशन के तहत किसानों को खरीफ, रवी और जायद में दलहन की खेती करने के लिए मिनी किट प्रदान की जाती है. इसके साथ ही यूपी में दलहन की खेती को बढ़ावा देने के लिए निःशुल्क दलहन राज्य सहायतित किसानों को बीज की मिनी किट दी जाती है. यूपी सरकार की ओर से तिलहन को बढ़ावा देने के लिए खरीफ सीजन में किसानों फ्री में तिल के बीज की मिनी किट प्रदान की जा रही है. आगरा के लिए तिल के बीज की 300 मिनी किट आई हैं. यूपी की बात करें तो खरीफ में तिल के बीज की 92808 मिनी किट और मूंगफली के बीज की 6000 मिनी किट वितरित की जाएंगी.
आगरा में दहलन मिनी किट वितरण का लक्ष्य
|दाल का नाम
|किट की संख्या
|उड़द
|50
|मूंग
|48
|अरहर
|171
आगरा को मिली दलहन राज्य सहायतित मिनी किट
|दाल का नाम
|किट की संख्या
|उड़द
|63
|मूंग
|75
|अरहर
|90
यूपी में दलहन आत्मनिर्भरता मिशन के तहत मिनी किट
|दाल का नाम
|किट की संख्या
|उड़द
|94000
|मूंग
|24000
|अरहर
|107500
बता दें कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार की ओर से ये मिनी किट वितरित की जाएंगी.
मिनी किट के लिए ऑनलाइन बुकिंग
राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा एवं पोषण मिशन में सलाहकार सलीम अली खां ने बताया कि यूपी में किसानों को दलहन, तिलहन और मिलेट्स समेत अन्य फसलों के बीज की फ्री मिनी किट पाने के लिए ऑनलाइन बुकिंग करनी होगी. सबसे पहले किसानों की यूपी सरकार की आधिकारिक agridarshan.up.gov.in पर खुद का पंजीकरण करना होगा. यूपी में जो पंजीकृत किसान हैं. वे ही तमाम फसलों के बीज की मिनी किट के लिए रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं. रजिस्ट्रेशन के लिए पंजीकृत किसान के रूप में लॉग इन करें. इसके बाद अपना ब्लॉक चुनें और अपनी पसंद का बीज मिनी किट को बुक करें. यदि जिले में लक्ष्य से अधिक किसान रजिस्ट्रेशन कराएंगे तो मिनी किट वितरण के लिए लॉटरी प्रक्रिया अपनाई जाएगी.
ये है पंजीकरण और बुकिंग की पूरी प्रक्रिया
- सबसे पहले कृषि विभाग की आधिकारिक वेबसाइट agridarshan.up.gov.in या upagriculture.com पर जाएं.
- किसान भाई आधिकारिक वेबसाइट पर पंजीकरण/लॉगिन के लिए 'पंजीकृत किसान' विकल्प पर क्लिक करें.
- जहां पर किसान अपनी पंजीकरण संख्या दर्ज करें और ओटीपी से सत्यापित करें.
- किसान भाई इसके बाद 'मिनी किट बुकिंग' सेक्शन में जाएं और क्लिक करें.
- किसान भाई अपना जिले और ब्लॉक चुनें कर बीज की मिनीकिट का चयन करें.
- दलहन, तिलहन और मिलेट्स की फसलें चुनें कर अपना आवेदन सबमिट करें. जिसका प्रिंट अपने पास रख लें.
इस साल फ्री बंटेंगी मिलेट्स की आधी मिनी किट
योगी सरकार ने यूपी मिलेट्स पुनरोद्धार कार्यक्रम के तहत जिलेवार मिलेट्स के बीज की मिनी किट वितरित करने का लक्ष्य रखा है, जिसमें इस साल 106615 मिनी किट वितरित की जाएंगी, जो पिछले साल के मुकाबले आधी से कम हैं. बीते साल योगी सरकार ने प्रदेश के किसानों को मिलेट्स की 2.47 लाख मिनी किट वितरित करने का लक्ष्य रखा था, जिसमें ज्वार, बाजरा, रागी, कोदो और सावां के बीज फ्री मिनी किट शामिल थीं.
|वर्ष
|ज्वार
|बाजरा
|कोदो
|सांवा
|रागी
|2023-24
|4305
|13120
|11675
|11675
|11675
|2024-25
|18200
|77500
|50500
|50500
|50500
|2025-26
|18200
|77500
|50500
|50500
|50500
|2026-27
|7500
|37616
|20500
|20500
|20500
लागत कम, मुनाफा अधिक
राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा एवं पोषण मिशन में सलाहकार सलीम अली खां ने बताया कि मिलेट्स की खेती में ज्यादा पानी की जरूरत नहीं होती है. सभी तरह की जमीन में मिलेट्स की खेती हो जाती है. इसके साथ ही उर्वरकों का उपयोग भी कम होता है. मिलेट्स में ज्वार और बाजरा की बात करें तो एक हेक्टेयर खेती में 80 किलोग्राम नाइट्रोजन, 40 किलोग्राम फास्फोरस और 40 किलोग्राम पोटेशियम की जरूरत होती है. ऐसे ही रागी और कोदो की एक हेक्टेयर खेती करने पर 40 किलोग्राम नाइट्रोजन, 40 किलोग्राम फास्फोरस और 40 किलोग्राम पोटेशियम की जरूरत होती है. मिलेट्स की खेती में रोग और कीट भी बेहद कम लगते हैं, जिससे कीटनाशक का खर्च कम रहता है. कम लागत में मिलेट्स की खेती में मुनाफा अधिक होता है.
मिलेट्स में पोषक तत्व की भरमार
मिलेट्स में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, ऊर्जा, फाइबर, कैल्शियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम, जिंक, आयरन, विटामिन्स और फोलिक एसिड होते हैं, जो सेहत के लिए बहुत जरूरी होते हैं. इसलिए मिलेट्स का सेवन मोटापा और मधुमेह समेत अन्य बीमारियों में बहुत फायदेमंद होता है.
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