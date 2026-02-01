केंद्रीय आम बजट से किसानों को निराशा, बोले- "कृषि लागत को कम करने के लिए सुविधाएं और सब्सिडी की थी उम्मीद"
केंद्रीय वित्त मंत्री की ओर से आम बजट पेश किया जा चुका है. इस पर किसानों की ओर से मिली जुली प्रतिक्रिया है.
Published : February 1, 2026 at 3:53 PM IST
कुरुक्षेत्रः आम बजट 2026 से हरियाणा के लोगों खासकर किसानों को काफी उम्मीदें थी. बजट को लेकर कुरुक्षेत्र में लोगों की राय मिली जुली नजर आ रही है. किसान इस बजट से नाखुश नजर आ रहे हैं तो वही आयुर्वेदिक क्षेत्र में की गई घोषणाओं को लेकर लोग खुश हैं.
नारियल ओर ड्रायफ्रूट्स की खेती योजना से हरियाणा को फायदा नहींः ईटीवी भारत की ओर से कुरुक्षेत्र के लोगों से जब बजट पर बातचीत की तो किसान नाखुश नजर आये. किसान राजेंद्र कुमार का कहना है कि तीसरी बार बीजेपी की सरकार बनी है. हमें उमीद थी कि किसानों के लिए यह बजट बहुत कुछ लेकर आएगा लेकिन इस बजट से उन्हें कुछ नहीं मिला. नारियल ओर ड्रायफ्रूट्स को लेकर जो बजट दिया गया है. उससे हरियाणा के किसान को कोई फायदा नहीं है क्योंकि यहां पर इनकी खेती नाम मात्र है. सरकार को चाहिए था कि कृषि यंत्रों पर सब्सिडी दें, दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए पर्याप्त बजट होना चाहिए था.
खेलो इंडिया के बजट बढ़ने खिलाड़ियों को होगा फायदाः वहीं सरकार द्वारा मेडिकल क्षेत्र में जो घोषणाएं की गई है, उसको लेकर लोग खुश नजर आ रहे हैं. लोगों का कहना है कि इससे भारत को फायदा होगा. खेलों को बढ़ावा देने के लिए खेलो इंडिया के बजट में की गई बढ़ोतरी से खिलाड़ियों को फायदा पहुंचेगा. लेकिन इसे लेकर भी चिंता जाहिर की जा रही है. खेलों से जुड़े लोगो का कहना है कि पूरा बजट खिलाड़ियों तक नहीं पहुंच पाता है. वहीं खिलाड़ियों को बढ़ावा देने के लिए नौकरी की गारंटी होनी चाहिए थी.
बजट देश हित में, हमारे लिए कुछ खास नहींः रिटायर्ड कर्मचारी भी इस बजट से नाराज नजर आए. एक रिटायर्ड कर्मचारी ने कहा कि उनके लिए भी इस बजट में कुछ खास नहीं है. उन्हें उम्मीद थी कि टैक्स में छूट मिलेगी लेकिन हो नहीं पाया. जो बजट पेश किया गया है वह देश हित में है लेकिन उनके लिए कुछ खास नहीं.
केंद्र सरकार की ओर से किसानों के लिए बजट में प्रमुख घोषणाएंः
- 500 जलाशयों और अमृत सरोवरों के एकीकृत विकास की पहल से मत्स्य पालन क्षेत्र को सुदृढ़ करना
- पशुपालन क्षेत्र में उद्यमशीलता विकास से रोजगार अवसर प्रदान करना
- कोकोनट प्रोत्साहन योजना उत्पादन को बढ़ाएगी और 1 करोड़ किसानों समेत 3 करोड़ लोगों को सहायता प्रदान करेगी
- भारतीय काजू और भारतीय कोको को 2030 तक प्रीमियम ग्लोबल ब्राण्ड बनाना