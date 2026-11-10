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छत्तीसगढ़ के किसानों में धान तिहार का उत्साह, बलौदाबाजार में पहले ही दिन ऐप से 85 किसानों ने बुक कराया टोकन, 15 नवंबर का इंतजार

बलौदाबाजार : खरीफ विपणन वर्ष 2026-27 के तहत समर्थन मूल्य पर धान खरीदी शुरू होने से पहले ही जिले में किसानों की सक्रियता दिखाई देने लगी है. किसानों को घर बैठे धान विक्रय के लिए टोकन प्राप्त करने की सुविधा देने वाले तुंहर टोकन ऐप के माध्यम से टोकन जारी होने के पहले ही दिन 85 किसानों ने अपनी उपज बेचने के लिए बुकिंग करा ली. इन किसानों ने 15 नवंबर 2026 को धान विक्रय के लिए कुल 317 मीट्रिक टन का टोकन प्राप्त किया है.

खास बात यह है कि इस वर्ष जिले में धान बेचने के लिए पंजीकृत किसानों की संख्या बढ़कर 1,69,970 हो गई है. पिछले वर्ष के मुकाबले इस बार 2,849 अधिक किसानों ने पंजीयन कराया है. जिले में धान खरीदी की तैयारियों को लेकर प्रशासन ने व्यवस्थाएं तेज कर दी हैं.

इस व्यवस्था से किसानों को टोकन लेने के लिए बार-बार समिति या उपार्जन केंद्रों का चक्कर लगाने की जरूरत कम होगी. मोबाइल के माध्यम से घर बैठे टोकन प्राप्त करने की सुविधा मिलने से समय और आवागमन की बचत होगी. खरीदी व्यवस्था की वास्तविक सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि किसानों को ऐप के इस्तेमाल, टोकन की उपलब्धता और निर्धारित तारीख पर धान बेचने में कितनी आसानी होती है.

धान खरीदी के लिए टोकन व्यवस्था शुरू होते ही किसानों ने मोबाइल ऐप का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है. विभागीय जानकारी के मुताबिक, पहले ही दिन 85 किसानों ने तुंहर टोकन ऐप के माध्यम से 15 नवंबर को धान बेचने के लिए टोकन बुक कराया. इन किसानों ने जिले के 36 उपार्जन केंद्रों में कुल 317 मीट्रिक टन धान विक्रय के लिए टोकन लिया है.

बलौदाबाजार कलेक्टर कुलदीप शर्मा के मार्गदर्शन में जिले के सभी 181 धान उपार्जन केंद्रों में खरीदी की तैयारियां की जा रही है. प्रशासन के अनुसार, 15 नवंबर से सभी केंद्रों में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी प्रारंभ करने की योजना है. इसके लिए केंद्रों में आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने और किसानों को किसी तरह की परेशानी नहीं होने देने के निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिए गए हैं.

इस वर्ष समर्थन मूल्य पर धान बेचने के लिए जिले के कुल 1,69,970 किसानों ने पंजीयन कराया है. पिछले खरीफ विपणन वर्ष में यह संख्या 1,67,121 थी. इस तरह एक वर्ष में पंजीकृत किसानों की संख्या में 2,849 की वृद्धि हुई है. यानी इस बार पिछले वर्ष की तुलना में अधिक किसान सरकारी खरीदी व्यवस्था से जुड़े हैं. पंजीकृत किसानों का कुल धान रकबा लगभग 1,41,299 हेक्टेयर बताया गया है. इतने बड़े रकबे से धान खरीदी के लिए प्रशासन और समितियों के सामने पर्याप्त व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेदारी भी रहेगी. किसानों की संख्या बढ़ने के साथ खरीदी केंद्रों में टोकन, तौल, बारदाना, परिवहन और धान के सुरक्षित भंडारण जैसी व्यवस्थाओं पर भी विशेष ध्यान देना होगा.

13 नए केंद्रों से किसानों को मिलेगी राहत

किसानों को धान बेचने के लिए लंबी दूरी तय नहीं करनी पड़े, इसके उद्देश्य से इस वर्ष जिले में 13 नए धान उपार्जन केंद्र बनाए गए हैं. इनमें कोटियाडीह, कोसेमसरा (ब), ताराशिव, बाम्हनपुरी, धवईं, पनगांव, खपरी, अमेठी, अछोली, केसदा, कचलोंन, चिचिरदा और बेंदरी शामिल हैं. नए केंद्र शुरू होने से संबंधित गांवों और आसपास के क्षेत्रों के किसानों को धान विक्रय के लिए अतिरिक्त विकल्प मिलेगा. इससे आवागमन की दूरी और परिवहन खर्च कम होने की उम्मीद है. साथ ही पुराने केंद्रों पर किसानों का दबाव भी कम हो सकता है.

181 केंद्रों में धान खरीदी की तैयारी

कलेक्टर कुलदीप शर्मा ने संबंधित अधिकारियों को धान खरीदी के दौरान किसानों की सुविधा को प्राथमिकता देने के निर्देश दिए हैं. प्रशासन की ओर से जिले के 181 उपार्जन केंद्रों में 15 नवंबर से खरीदी शुरू करने के लिए आवश्यक तैयारियां की जा रही हैं. खरीदी केंद्रों में किसानों को किसी प्रकार की परेशानी न हो, इसके लिए व्यवस्थाओं पर निगरानी रखने को कहा गया है. इस वर्ष पंजीकृत किसानों की संख्या 1.69 लाख से अधिक होने के कारण खरीदी का काम व्यवस्थित ढंग से संचालित करना प्रशासन के लिए अहम रहेगा. खासकर शुरुआती दिनों में टोकन के अनुसार किसानों की आवक, धान की तौल और परिवहन का संतुलन बनाए रखना जरूरी होगा.

अब खरीदी व्यवस्था की परीक्षा

पहले दिन 85 किसानों द्वारा ऐप से टोकन बुक कराना डिजिटल व्यवस्था की शुरुआत का संकेत है. वहीं 13 नए केंद्रों के जुड़ने से किसानों को स्थानीय स्तर पर सुविधा मिलने की उम्मीद है. लेकिन जिले के 1,69,970 पंजीकृत किसानों के लिए खरीदी व्यवस्था को सुचारु बनाए रखना बड़ी जिम्मेदारी होगी. देखना होगा कि 15 नवंबर से शुरू होने वाली धान खरीदी में सभी 181 केंद्र कितनी प्रभावी तैयारी के साथ काम करते हैं और किसानों को टोकन से लेकर धान की तौल तथा भुगतान तक कितनी सहज सुविधा मिलती है. किसानों के लिए सबसे महत्वपूर्ण यही रहेगा कि उन्हें अपनी उपज बेचने के लिए अनावश्यक इंतजार, बार-बार चक्कर और परिवहन संबंधी परेशानी का सामना न करना पड़े.