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फतेहाबाद में किसानों का जत्था डिटेन, खनौरी बॉर्डर पर पैदल मार्च में शामिल होने जा रहे थे किसान

फतेहाबाद: खनौरी बॉर्डर पर प्रस्तावित पैदल यात्रा में शामिल होने के लिए रतिया से रवाना हुए भारतीय किसान यूनियन (खेती बचाओ) के किसानों को पुलिस ने फतेहाबाद रोड पर रोक लिया. पुलिस ने जत्थे में शामिल किसानों को हिरासत में लेकर शहर थाना पहुंचाया. रविवार को किसान अजीतसर गुरुद्वारा से यूनियन के कार्यवाहक प्रदेश अध्यक्ष राजविंद्र सिंह चहल के नेतृत्व में खनौरी के लिए रवाना हुए थे.

खनौरी बॉर्डर पर जा रहे किसानों को फतेहाबाद पुलिस ने हिरासत में लिया: किसानों की योजना दातासिंह वाला गांव पहुंचकर शहीद किसान शुभकरण सिंह के शहीदी स्थल से मिट्टी लेकर पदयात्रा शुरू करने की थी. यूनियन के प्रवक्ता राम जाट ने कहा कि "किसान शांतिपूर्ण तरीके से खनौरी बॉर्डर की ओर जा रहे थे, लेकिन पुलिस प्रशासन ने उन्हें रास्ते में ही रोककर डिटेन कर लिया. किसान हर हाल में खनौरी बॉर्डर पहुंचकर आंदोलनरत किसानों को अपना समर्थन देंगे."