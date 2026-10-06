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ब्लॉक में नहीं पहुंचा बीज, खाली हाथ लौट रहे किसान, जानें कब तक होगी सप्लाई

हमीरपुर: हिमाचल प्रदेश में कृषि विभाग के ब्लॉकों में बीज की सप्लाई नहीं पहुंचने से किसान परेशान हैं. रबी सीजन की बुआई का समय नजदीक है और खेतों में सर्द मौसम में उगाई जाने वाली सब्जियों की बुआई की तैयारी शुरू हो चुकी है. ऐसे में किसान बीज लेने के लिए कृषि विभाग के ब्लॉकों के चक्कर काट रहे हैं, लेकिन पर्याप्त मात्रा में बीज उपलब्ध नहीं होने के कारण उन्हें खाली हाथ लौटना पड़ रहा है.

किसानों की ओर से मटर, पालक, मेथी, मूली, शलगम, गाजर और अन्य सब्जियों के बीज की लगातार मांग की जा रही है. कृषि विभाग के अनुसार सर्द मौसम में उगाई जाने वाली सब्जियों के साथ-साथ रबी सीजन के विभिन्न फसलों के बीज जल्द ही हमीरपुर पहुंचने की उम्मीद है. विभाग का दावा है कि अगले सप्ताह तक सभी जरूरी बीज ब्लॉकों में उपलब्ध करवाने की कोशिश की जा रही है, ताकि किसानों को समय पर बीज मिल सके और बुआई प्रभावित न हो.

किसानों की विभाग से मांग

किसानों का कहना है कि बुआई का समय निकलने के बाद बीज मिलने का कोई फायदा नहीं रहेगा, इसलिए विभाग को जल्द से जल्द ब्लॉकों में बीज उपलब्ध करवाना चाहिए. कृषि विभाग के मुताबिक अगले सप्ताह तक सप्लाई पहुंचने के बाद किसानों को उनकी मांग के अनुसार बीज उपलब्ध करवाने की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी. विभाग की ओर से इन सभी बीजों को निर्धारित समय में किसानों तक पहुंचाने के लिए प्रक्रिया जारी है.

रबी सीजन के लिए मंगवाए बीज

हमीरपुर कृषि विभाग के उपनिदेशक डीडी शर्मा ने बताया कि किसानों की मांग के आधार पर विभाग ने करीब 90 क्विंटल सब्जियों का बीज मंगवाया है. इसमें मटर, पालक, मेथी, शलगम, मूली, गाजर, गोभी और प्याज सहित अन्य सब्जियों के बीज शामिल हैं. इन बीजों की मांग किसानों की ओर से लगातार की जा रही है. पहले पखवाड़े यानी 8-10 दिन में ब्लॉकों में बीच पहुंच जाएंगे. उन्होंने बताया कि सब्जियों के बीज के अलावा रबी सीजन के लिए गेहूं का 6500 क्विंटल बीज भी मंगवाया गया है. वहीं, पशुओं के चारे के लिए इस्तेमाल होने वाली फसलों में जई और बरसीम का करीब 800 क्विंटल बीज भी विभाग ने मंगवाया है.