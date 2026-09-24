ETV Bharat / state

मंडियों में मूंग की आवक शुरू, MSP से कम भाव मिलने पर किसानों को नुकसान का दावा

किसान महापंचायत ने न्यूनतम समर्थन मूल्य की सुनिश्चितता के लिए खरीद की कानूनी गारंटी की मांग भी दोहराई.

मंडियों में मूंग की आवक
मंडियों में मूंग की आवक (ETV Bharat Jaipur)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : September 24, 2026 at 3:33 PM IST

5 Min Read
Choose ETV Bharat

जयपुर: राजस्थान की मंडियों में मूंग की आवक शुरू हो गई है, लेकिन न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) पर सरकारी खरीद शुरू नहीं होने को लेकर किसान महापंचायत ने सवाल उठाए हैं. किसान महापंचायत के राष्ट्रीय अध्यक्ष रामपाल जाट ने कहा कि मंडियों में किसानों को मूंग के घोषित न्यूनतम समर्थन मूल्य से काफी कम भाव मिल रहे हैं. उन्होंने सरकार से जल्द MSP पर खरीद शुरू करने की मांग की है.

रामपाल जाट के अनुसार किशनगढ़, केकड़ी और मेड़ता मंडियों में अब तक करीब 45 हजार क्विंटल मूंग पहुंच चुका है. उनका दावा है कि मंडियों में किसानों को मूंग के लिए करीब 5,500 से 7,500 रुपए प्रति क्विंटल तक के भाव मिल रहे हैं, जबकि सरकार ने मूंग का न्यूनतम समर्थन मूल्य 8,780 रुपए प्रति क्विंटल घोषित किया है. इस बारे में सहकारिता मंत्री गौतम दक से भी ईटीवी भारत ने संपर्क करने का प्रयास किया तो उन्होंने कोई बात नहीं की.

इसे भी पढे़ं. बीकानेर कृषि मंडी में मूंग का कारोबार शुरू, रोजाना आ रही 400 बोरी, भाव में 1500 रुपए तेजी

MSP से कम भाव मिलने से किसानों को नुकसान का दावा : किसान महापंचायत के अनुसार मौजूदा मंडी भाव के आधार पर किसानों को प्रति क्विंटल 1,280 रुपए से लेकर 3,280 रुपए तक कम मिल रहे हैं. संगठन का दावा है कि अब तक मंडियों में पहुंच चुकी करीब 45 हजार क्विंटल मूंग पर किसानों को करोड़ों रुपए का अंतर पड़ चुका है. संगठन के मुताबिक अधिकतम 3,200 रुपए प्रति क्विंटल के अंतर को आधार मानें तो यह नुकसान करीब 14.40 करोड़ रुपए तक पहुंचता है. रामपाल जाट ने कहा कि किसानों की ओर से पिछले कई वर्षों से मूंग की सरकारी खरीद 1 सितंबर से शुरू करने की मांग की जाती रही है. इस संबंध में राज्य और केंद्र सरकार को ज्ञापन देने के साथ ही विभिन्न स्तरों पर वार्ता भी की गई है.

मूंग के भाव पर बिक्री का असर : किसान महापंचायत ने नेफेड की तरफ से पिछले साल के मूंग के भंडार की बिक्री को भी मौजूदा बाजार भाव से जोड़ा है. संगठन के मुताबिक पुराने मूंग की बिक्री करीब 6,500 रुपए प्रति क्विंटल के भाव पर की जा रही है, जो घोषित MSP 8,780 रुपए से 2,280 रुपए कम है. संगठन का कहना है कि इस तरह की बिक्री का असर बाजार में मूंग के भाव पर पड़ रहा है और किसानों को अपनी नई उपज का MSP नहीं मिल पा रहा है. किसान महापंचायत ने इसे किसानों के हित में चिंता का विषय बताया है.

इसे भी पढे़ं. गेहूं के लिए कतार, सरसों के लिए एक भी किसान नहीं पहुंचा, MSP के लिए रजिस्ट्रेशन भी टारगेट का एक फीसदी

कम कीमत पर उपज बेचनी पड़ रही : रामपाल जाट ने कहा कि सरकार की ओर से न्यूनतम समर्थन मूल्य से कम भाव मिलने की स्थिति में किसानों को राहत देने के लिए भावांतर भुगतान योजना का भी प्रावधान किया गया है. उनके अनुसार सरकार के पास MSP पर सीधी खरीद और भावांतर भुगतान जैसे विकल्प मौजूद हैं, इसके बावजूद किसानों को घोषित समर्थन मूल्य से कम कीमत पर उपज बेचनी पड़ रही है. उन्होंने कहा कि सरकार किसानों की आय और समृद्धि को लेकर लगातार घोषणाएं करती है. ऐसे में किसानों को उनकी उपज का घोषित न्यूनतम समर्थन मूल्य मिलना जरूरी है.

खरीद की गारंटी के कानून की मांग : किसान महापंचायत ने न्यूनतम समर्थन मूल्य की सुनिश्चितता के लिए खरीद की कानूनी गारंटी की मांग भी दोहराई. संगठन के अनुसार वर्ष 2010 से किसान संगठनों की ओर से MSP पर खरीद की गारंटी का कानून बनाने की मांग को लेकर आंदोलन किए जा रहे हैं. रामपाल जाट ने कहा कि घोषित MSP का वास्तविक लाभ किसानों तक पहुंचाने के लिए सरकारी खरीद की व्यवस्था समय पर शुरू होना जरूरी है. किसान महापंचायत ने मूंग की खरीद जल्द शुरू करने और किसानों को घोषित समर्थन मूल्य दिलाने की मांग की है.

इसे भी पढे़ं: रसोई का बजट बिगड़ा : सब्जियों के दाम पहुंचने लगे आसमान पर, प्याज ने रुलाया

नागौर मंडी में तेज हुई आवक : मूंग लेकर नागौर की अनाज मंडी में पहुंचे किसानों का कहना है कि अभी मूंग का मंडी भाव काफी कम है. सरकारी खरीद का भी इंतजार है. इन किसानों का कहना है कि बारिश की कमी के कारण पहले ही उपज कम होने से किसान परेशान हैं और अब अच्छी कीमत का भी इंतजार है. इसी तरह से एक और किसान झूमरराम ने बताया कि पैदावार कम होने के बावजूद भी मंडी में मूंग का भाव लागत के मुताबिक नहीं मिल रहा है, जिससे उन्हें काफी नुकसान हो रहा है.

इन किसानों ने सरकार से जल्द से जल्द न्यूनतम सर्मथन मूल्य खरीद शुरू करने की मांग की है. वे इस बार 24 कट्टों में मूंग लेकर नागौर मंडी आए हैं. उनका कहना है कि अगर बरसात सही होती है तो विराट किस्म का मूंग 14 क्विंटल की अपेक्षा बीस बीघा के खेत में 30 क्विंटल तक हो जाता. इस कारण किसान को भारी नुकसान हो रहा है. मंडी में मजदूरी भी महंगी पड़ रही है.

इसे भी पढे़ं: प्याज किसानों की चमकी किस्मत: बुवाई से पहले ही कंठी के भाव हुए दोगुने, 5000 क्विंटल तक पहुंची कीमत

TAGGED:

PROCUREMENT OF MOONG AT MSP
INFLOW OF MOONG BEGINS IN MANDI
मंडियों में मूंग की आवक
मूंग की MSP पर खरीद
MOONG FARMERS DEMAND

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.