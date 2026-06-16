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जमशेदपुर में किसानों की मेहनत से बंजर भूमि पर आई हरियाली, सुधरी आर्थिक स्थिति

जमशेदपुर: शहर से कुछ दूरी पर स्थित ग्रामीण क्षेत्र के किसानों की मेहनत रंग लाई है. बंजर भूमि पर फल और सब्जी की खेती कर किसानों की तकदीर और गांव की तस्वीर बदल रही है. जमशेदपुर से लगभग तीस किलोमीटर दूर रांगामटिया गांव में किसान बंजर भूमि को उपजाऊ बनाकर ना सिर्फ आर्थिक लाभ कमा रहे हैं, बल्कि अपने बच्चों का भविष्य भी संवार रहे है. उनके इस सपने को पूरा करने में टाटा स्टील फाउंडेशन ने पहल की है.

दरअसल, स्टील उत्पादन के साथ-साथ टाटा स्टील अन्य क्षेत्रों में अपनी जिम्मेदारी निभाती है. जिसके तहत एग्रीकल्चर के क्षेत्र में कदम बढ़ाते हुए किसानों की मदद की है. टाटा स्टील फाउंडेशन द्वारा रांगामटिया क्षेत्र में वैसे गांव को चिन्हित किया गया, जहां की भूमि बंजर थी और वहां के किसान क़ृषि पर ही निर्भर थे. जमीन के कुछ हिस्से पर खेती कर किसी तरह गुजर बसर करते थे.

संवाददाता जितेंद्र कुमार की रिपोर्ट (ईटीवी भारत)

टाटा स्टील फाउंडेशन ने बढ़ाया हाथ

टाटा स्टील फाउंडेशन उन किसानों को प्रशिक्षण देकर बंजर भूमि को उत्पादन योग्य बनाने में मदद की. इस अभियान में नाबार्ड का भी सहयोग मिला और वादी परियोजना से किसानों को जोड़ा गया. शुरूआती दौर में किसानों के लिए बंजर भूमि में खेती करना असंभव लगा, लेकिन दिए गए प्रशिक्षण से अब उस बंजर भूमि में लगाए गए आम के पेड़ से किसानों को बेहतर आर्थिक लाभ मिल रहा है.

टाटा स्टील फाउंडेशन के एग्रीकल्चर प्रोजेक्ट मैनेजर अंकित श्रीवास्तव बताते हैं कि 36 गांव को चिन्हित किया गया, जहां विभिन्न प्रजाति के आम के अलावा अब सब्जियां उगाई जा रही हैं. किसानों को पानी से लेकर वाटर हार्वेस्टिंग सोलर सिस्टम उयलब्ध कराए गए हैं. कृषि की नई-नई तकनीक की जानकारी दी जा रही है. उन्होंने बताया कि वर्तमान में आम का जो उत्पादन है, उसकी स्थानीय बाजार में पूरी तरह खपत हो रही है. अब आम को एक्सपोर्ट करने की योजना है. लेकिन कुछ तकनीकी कमी है जिसे पूरा करने का प्रयास किया जा रहा. जिससे उच्च क्वालिटी के आम को एक्सपोर्ट कर सकेंगे.