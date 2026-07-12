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हजारीबाग का यह गांव है बेहद खास, 200 से ज्यादा तरह के फसलों का होता है उत्पादन

हजारीबाग के अमनारी गांव में 200 से ज्यादा तरह की फसलों का उत्पादन किसानों द्वारा किया जाता है. गौरव प्रकाश की रिपोर्ट.

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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : July 12, 2026 at 3:04 PM IST

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हजारीबाग: झारखंड में गढ़वा और हजारीबाग खेती की दृष्टिकोण प्रमुख जिले हैं. हजारीबाग के लगभग सभी गांवों में खेती प्रमुखता से की जाती है. इस मामले में जिले का अमनारी गांव सबसे आगे है. यहां के किसान लगभग 200 तरह की फसलों का उत्पादन करते हैं.

आधुनिक और जैविक तकनीक पर आधारित खेती

यहां खास बात यह है कि उनकी खेती करने का तरीका आधुनिक और जैविक खेती पर आधारित है. हजारीबाग का अमनारी गांव, जो खेती के लिए पूरे जिलेभर में जाना जाता है. यहां की उपजी फसल ना केवल हजारीबाग के बाजार तक सीमित है बल्कि झारखंड के कोने-कोने तक भी पहुंचती है. यहां 200 से अधिक तरह की फसलों का उत्पादन किसान करते हैं.

अमनारी गांव में 200 तरह की फसलों का उत्पादन (Etv Bharat)

रंग-बिरंगी सब्जी का उत्पादन: प्रगतिशील किसान

हजारीबाग जिले को गुलाबी गोभी का स्वाद भी इसी गांव के किसानों ने दिया है. स्वीट कॉर्न, स्ट्रॉबेरी की खेती की सोच भी हजारीबाग के किसानों को अमनारी गांव के किसानों ने ही दी है. अमनारी गांव के प्रगतिशील किसान रामप्रसाद कुशवाहा बताते हैं कि उन्होंने खुद 100 से अधिक तरह की फसलों की खेती की है. यहां रंग-बिरंगी सब्जी का उत्पादन करना इनका शौक बन गया है.

खेती को व्यावसायिक रूप देने की कोशिश

प्रगतिशील किसान ने बताया कि आने वाली पीढ़ी को खेती से जोड़े रखना, एक बड़ी चुनौती है. इसे देखते हुए इस तरह की खेती की जा रही है कि वह व्यावसायिक रूप में विकसित हो सके. ताकि किसान अधिक से अधिक मुनाफा कमा सके.

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गांव में 200 तरह की फसलों का उत्पादन

किसान ने बताया कि इसराइल से खेती का तरीका सीखकर यहां के किसानों में अपनी खेती पर आजमाया है. गांव में अधिकतर किसान जैविक खेती करते हैं, जब यहां का उत्पाद शहर में पहुंचता है तो लोग हाथों हाथ खरीद लेते हैं. बेहतर उत्पादन के कारण दूर-दराज से भी व्यापारी पहुंचते हैं. इन्होंने यह भी कहा कि इस गांव में लगभग 200 तरह की फसलों की खेती कमोबेश की जाती है.

प्रगतिशील कृषकों का गांव है अमनारी

स्थानीय ग्रामीण बताते हैं कि अमनारी गांव प्रगतिशील कृषकों का गांव है. यहां के किसान विभिन्न तरह की फसल की खेती करते हैं. गांव के हर घर से कोई ना कोई शख्स खेती में लगा हुआ है.

नहीं होता खेती में रासायनिक खाद का उपयोग

सबसे अहम बात यह है कि रासायनिक खाद का उपयोग यहां के किसान नहीं करते हैं. जिस कारण फसल की मांग दूर तलक तक रहती है. जैविक खेती यहां की पहचान बन गई है. जैसे ही उत्पाद बाजार में उतरता है, तो व्यापारी तुरंत खरीद लेते हैं. विभिन्न तरह के नए उत्पाद इस गांव ने पूरे राज्य को दिए हैं.

किसानों को आर्थिक रूप से संपन्न बनाने पर जोर

हजारीबाग के अमनारी गांव के किसानों को 'पाठशाला' के रूप में देखा जा रहा है. जहां किसान खेती करने के तरीका को समझ रहे हैं. जरूरत है किसानों को व्यावसायिक खेती करने की, जिससे वह आर्थिक रूप से मजबूत हो सके.

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हजारीबाग में स्ट्रॉबेरी की खेती
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