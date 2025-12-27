ETV Bharat / state

सिस्टम की लापरवाही पर हौसला भारी, डीजल पंपिंग सेट से बंजर जमीन को बना दिया हरा भरा

डीजल पंप की सहारे बंजर जमीन पर लाई हरियाली ( ईटीवी भारत )