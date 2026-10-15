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कहीं बाढ़ में डूबी धान की फसल, कहीं सूखे से खेतों में पड़ी दरार, पानी नहीं मिला तो फसल भगवान भरोसे

बलौदाबाजार : छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा कहा जाता है, लेकिन बलौदाबाजार जिले के किसान इन दिनों मुश्किल में हैं. छत्तीसगढ़ में जब मौसम बिगड़ा तो इसका असर दूसरी फसल समेत धान पर भी पड़ा. भारी बारिश के कारण गंगरेल बांध के 14 गेट खोल दिए गए थे.भारी बारिश और बांध का पानी छोड़े जाने के बाद समेत महानदी में आई बाढ़ से कसडोल, सिमगा और पलारी क्षेत्र के कई गांवों में किसानों की फसल पानी में डूब गई थीं.

नहर में पानी, फिर भी खेतों तक नहीं पहुंच रही पर्याप्त सिंचाई दूसरे किसान ने कहा कि किसानों की परेशानी केवल पानी की उपलब्धता तक सीमित नहीं है. नहरों में पानी होने के बावजूद सभी खेतों तक जरूरत के मुताबिक पानी नहीं पहुंच रहा है.जिस प्रकार से वर्तमान में बारिश खंड वार बारिश हो रही है, कहीं पानी गिर रहा है, कहीं पानी नहीं गिर रहा है.महानदी परियोजना के अंतर्गत जो नहरें आती हैं, उसमें बहुत से ऐसे टेल एंड के क्षेत्र हैं जहां पानी पहुंच नहीं पा रहा है. सिंचाई विभाग पानी सुचारू रूप से नहीं छोड़ रहा है,जिससे फसल बर्बाद हो रही है. यदि समय रहते नहरों में पर्याप्त पानी नहीं छोड़ा गया, तो किसानों की मेहनत बर्बाद हो जाएगी और उन्हें भारी नुकसान का सामना करना पड़ेगा

किसानों को पानी की जरूरत है, हम सरकार और जिला प्रशासन से सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध कराने की मांग कर रहे हैं. यदि समय पर पानी नहीं मिला, तो गांव में करीब आधी फसल प्रभावित होने की आशंका है. किसान कर्ज लेकर खेती करते हैं. फसल नहीं होगी, तो कर्ज चुकाना मुश्किल हो जाएगा और किसानों को भारी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ सकता है- नेतराम,किसान

'अब भगवान भरोसे है खेती' ETV भारत से बातचीत में किसान नेत राम ने अपनी परेशानी बताते हुए कहा कि खेतों में दरारें पड़ रही हैं और नहर का पानी पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल रहा है. उनके मुताबिक, नहर में पानी तो चल रहा है, लेकिन आसपास के कई खेतों तक पर्याप्त पानी नहीं पहुंच पा रहा है. जब उनसे पूछा गया कि इस स्थिति में वे खेती कैसे कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा, “अब भगवान भरोसा है ”.

आठ से दस दिन में तैयार हो सकती है फसल, लेकिन पानी जरूरी खेतों में मौजूद किसानों के मुताबिक, धान की फसल अब महत्वपूर्ण अवस्था में पहुंच चुकी है. कुछ किसानों का कहना है कि उनकी फसल अगले आठ से दस दिनों में तैयार हो सकती है. लेकिन इसके लिए अंतिम समय में पानी मिलना जरूरी है. किसानों का कहना है कि वे कई महीनों तक मेहनत करते हैं, खाद-बीज और खेती के दूसरे खर्चों के लिए पैसे लगाते हैं. कई किसान कर्ज लेकर खेती करते हैं. ऐसे में यदि फसल तैयार होने से पहले ही पानी की कमी के कारण खराब हो गई, तो उनकी आर्थिक स्थिति और बिगड़ सकती है. किसानों ने जिला प्रशासन और शासन से सिंचाई के लिए पर्याप्त पानी उपलब्ध कराने की मांग की है, ताकि बची हुई फसल को नुकसान से बचाया जा सके.

देखिये कुछ दिन कुछ दिन पहले भारी बारिश से फसलों को बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है. किसान जो नदी और नाले किनारे थे उनकी पूरी फसल बर्बाद हो गई है। मैदानी क्षेत्र में जो धान के फसल हुई उसमें पानी की बहुत समस्या है. अगर पानी समय में नहीं मिला, तो फसल बर्बाद हो जाएगी. ​कलेक्टर साहब और शासन प्रशासन मांग किए हैं कि खेतों को कम से कम अंतिम बार पानी चाहिए जिससे हमारी फसल हो सके.8 से 10 दिन में लगभग फसल हमारी तैयार हो जाएगी लेकिन पानी समय मिले तब - किसान

ETV भारत की ग्राउंड रिपोर्टिंग में खेतों की ऐसी तस्वीरें सामने आई हैं, जहां धान की फसल के बीच सूखी मिट्टी में दरारें साफ दिखाई दे रही हैं . किसानों का कहना है कि एक तरफ बाढ़ उनकी फसल बर्बाद कर रही है, तो दूसरी तरफ सिंचाई के लिए पानी की कमी उनके सामने नया संकट खड़ा कर रही है.

एक तरफ बारिश के पानी ने तबाही मचाई तो दूसरी तरफ मैदानी और ऊंचाई वाले इलाकों में सिंचाई के लिए पर्याप्त पानी नहीं मिलने से धान के खेत सूखने लगे. खेतों की मिट्टी में दरारें पड़ने लगी. धान की बालियां पकने की ओर बढ़ रही हैं. ऐसे में किसानों को डर है कि अगर आखिरी समय में पानी नहीं मिला, तो महीनों की मेहनत पर पानी फिर सकता है. खेतों में पड़ रही दरारों को देखकर अब किसानों के माथे पर चिंता की लकीरें उभरने लगी हैं.

किसानों को हो रही परेशानी और पानी की स्थिति को देखकर कांग्रेस नेता शैलेष नितिन त्रिवेदी ने भी सरकार से जल्द समाधान करने की मांग की है.



सवाल : आखिर किसानों को किस तरीके से अभी चुनौतीयों का सामना करना पड़ रहा है?



जवाब : खेत में पानी कमी कारण डंगरा हान दे है. और बाली के मात नवाय के समय आ गया है. ऐसे समय पानी नहीं पाही कहूं धान हा तब बदरा ज्यादा जाही. बदरा जावे में किसान के कूद के नुकसान होही. ता हमन बलोदा बाजार जिला वाला मन दुनों कोती ले आपदा झेलत है. बाढ़ के आपदा में हमार खेत बुड़त है और पानी कमी में हमार खेत में सूखा के आपदा आवत है. हमरे जिला के आपदा प्रबंधन मंत्री टंक राम वर्मा है लेकिन उही आपदा बन गए हे बलोदा बाजार के किसान मन पर.



सवाल : तो अभी जैसे कि नहर की अगर बात की जाए तो बलोदा बाजार से जो आने वाली जो नहर है जिसमें किसानों को राहत मिलती है. तो पानी छोड़ने से कितना फायदा होगा और कितनी नहरें हैं यहां पर?



जवाब : दुधिन मेन केनाल है बलोदा बाजार क्षेत्र में. ब्रांच कैनाल और एलबीसी ब्लार्ज कैनाल. आज के डेट में दोनों कैनाल में पानी चलत है. लेकिन पानी के मांग ज्यादा है तो सब कुलापल नहीं खोलत है सिंचाई विभाग है. कोनो कुलापल खोलत है कोनो बंद करत है. यह स्थिति में किसान मन भारी परेशानी का सामना करत हे. कतको किसान मन के बीच में, गांव वाला मन के बीच में लड़ाई झगड़ा तक होवत हे और कानून व्यवस्था की स्थिति बन जही, ये ला संभालना जरूरी हे.

किसानों के बीच बन सकती है विवाद की स्थिति



कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता एवं प्रवक्ता ने भी सिंचाई व्यवस्था को लेकर चिंता जताई. उन्होंने कहा कि क्षेत्र में मुख्य नहर और उसकी शाखा नहरों के माध्यम से सिंचाई होती है, लेकिन पानी की मांग अधिक होने के कारण किसानों को पर्याप्त पानी नहीं मिल पा रहा है.नहरों के अलग-अलग जल निकासी बिंदुओं को खोलने और बंद करने की स्थिति को लेकर किसानों के बीच विवाद भी हो सकता है. यदि समय रहते पानी के वितरण की उचित व्यवस्था नहीं की गई, तो गांवों में किसानों के बीच तनाव बढ़ने की आशंका है.



दोहरी मार झेलने को मजबूर किसान



बलौदाबाजार जिले में हाल के दिनों में मौसम और पानी की स्थिति ने किसानों की चिंता बढ़ा दी है. महानदी के किनारे बसे गांवों में भारी बारिश के कारण बाढ़ से फसलें प्रभावित हुईं. वहीं दूसरी ओर, जिन खेतों में पानी नहीं पहुंच पा रहा है, वहां सूखे जैसी स्थिति बनने लगी है. किसानों की चिंता इसलिए भी अधिक है, क्योंकि धान की फसल अब ऐसे चरण में है, जब पानी की कमी उत्पादन को प्रभावित कर सकती है.इस समय सिंचाई नहीं मिलने से दाने भरने और फसल की गुणवत्ता पर असर पड़ने की आशंका है. ऐसे में किसानों की मांग है कि सिंचाई विभाग नहरों के पानी का उचित प्रबंधन करे और जरूरत के मुताबिक प्रभावित क्षेत्रों तक पानी पहुंचाए.





प्रशासन से किसानों की उम्मीद



किसानों ने शासन और जिला प्रशासन से जल्द हस्तक्षेप करने की मांग की है. उनका कहना है कि यदि समय रहते सिंचाई के लिए पानी मिल जाता है, तो उनकी बची हुई फसल को संभाला जा सकता है. अब सवाल यह है कि जब फसल तैयार होने में कुछ ही दिन शेष होने का दावा किया जा रहा है, तो क्या किसानों को समय पर पर्याप्त पानी मिल पाएगा?

जिम्मेदारों ने नहीं दिया जवाब

इस विषय पर SDM एवं आपदा प्रबंधन अधिकारी प्रकाश कोरी से बातचीत की गयी उनका कहना है कि हमें शिकायत मिली है कि किसानों के खेत सुख रहे हैं. पानी नहीं पहुंच रहा है.हमने जल संसाधन विभाग को अवगत करा दिया है नहर छोड़ने के लिए. बाकी आप जल संसाधन अधिकारी वीरेंद्र सिरमौर से बात कर लीजिए मैं इस बारे में कुछ भी नहीं कह पाउंगा. नहर में पानी की समस्या जानने जल संसाधन अधिकारी वीरेंद्र सिरमौर को कई बार फोन किया गया, लेकिन उन्होंने फोन नहीं उठाया.



अब किसानों की निगाहें शासन-प्रशासन और सिंचाई विभाग पर टिकी हैं. समय पर पानी मिला, तो फसल बचने की उम्मीद है.अन्यथा महीनों की मेहनत, खेती पर किया गया खर्च और कर्ज चुकाने की उम्मीद, सब कुछ संकट में पड़ सकता है.

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