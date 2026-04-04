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भारी बारिश से तबाही का मंजर, बिहार में किसानों की खून पसीने की कमाई कीचड़ में मिली

पिछले दिनों आई आपदा में बेगूसराय के किसानों की पूरी फसल बर्बाद हो गई. ऐसे में उन्हें कर्ज चुकाने की चिंता सताने लगी है. पढ़ें

CROPS DESTROYED IN BEGUSARAI
जमीन में लेटी किसानों की फसल (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : April 4, 2026 at 3:40 PM IST

7 Min Read
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बेगूसराय: जैसे एक मां अपने बच्चे को पालती है, ठीक उसी तरह से एक किसान अपनी फसल को पालता है और उसकी हिफाजत करता है. कर्ज लेकर तीन से चार महीने तक फसल को पोसने के बाद अगर वह बर्बाद हो जाए तो किसानों के सामने विकट स्थिति उत्पन्न हो जाती है. कुछ ऐसी ही विकट परिस्थितियों से सामना हो रहा है बेगूसराय के किसानों का.

किसान का छलका दर्द: ईटीवी भारत की टीम रुदौली पंचायत पहुंची और किसानों से बातचीत की. किसान राजीव रंजन ने कहा कि पिछले दिनों आई भारी बारिश और तूफान में हमारी पूरी फसल गिर गई है, काटने लायक नहीं है. जल भराव के कारण कीचड़ है. हम सरकार से मुआवजा देने की गुजारिश कर रहे हैं.

देखें वीडियो (ETV Bharat)

"सरकार अपने पदाधिकारी के द्वारा इसका निरीक्षण करवाए और उचित मुआवज दें, ताकि हमारी क्षति की भरपाई हो सके."- राजीव रंजन, पीड़ित किसान

तेज बारिश में डूबा सपना: जिले में हाल के दिनों में अचानक आई बारिश, आंधी, ओलावृष्टि जैसी स्थितियों ने किसानों की कमर तोड़कर रख दी है. किसानों ने सोचा था कि अच्छी फसल हुई है और आराम से कर्ज चुका देंगे, लेकिन मौसम की बेरुखी ने उनकी फसलों को जमीन में लेटा दिया है. फसलें सड़ रही हैं. फिलहाल जिले के लोगों को राहत मिलती नहीं दिख रही है, क्योंकि मौसम विभाग के अनुसार आगे भी इलाके में तेज बारिश होने की संभावना है.

CROPS DESTROYED IN BEGUSARAI
किसान की बर्बाद हुई फसल (ETV Bharat)

"बच्चे की तरह हम फसल को चार-पांच महीने पोसते हैं और पोसने के बाद आपदा आ गया. इसके कारण मेरी 15 एकड़ में लगी गेहूं की फसल जमीन पर बिछावन की तरह बिछ गया है. काटने लायक नहीं है. हमारी सरकार से गुजारिश है कि इसका मुआवजा दिया जाए."- सुमित कुमार, पीड़ित किसान

किसानों की टूटी कमर: बेगूसराय में मार्च-अप्रैल के दौरान होने वाली असमय बारिश, आंधी और ओलावृष्टि किसानों के लिए बड़ी आपदा साबित होती है. इस मौसम में होने वाला जलजमाव खड़ी फसलों को सीधे तौर पर बर्बाद कर देता है, जिससे किसानों की कमर टूट जाती है.

गेहूं की फसल पर प्रभाव: मार्च-अप्रैल में गेहूं की कटाई का मुख्य समय होता है. इस दौरान बारिश होने से गेहूं के दाने काले पड़ जाते हैं. आंधी के कारण फसल खेतों में गिर जाती है, जिससे दाने की गुणवत्ता और पैदावार दोनों लगभग समाप्त हो जाते हैं. बाजार में ऐसी फसलों की कीमत भी काफी गिर जाती है.

मक्के की खेती का नुकसान: जिले में मक्के की खेती बड़े पैमाने पर होती है. खेतों में पानी भरने के कारण पौधों की जड़ें सड़ने लगती हैं और तेज हवाओं से पौधे टूटकर गिर जाते हैं. इससे दानों का विकास रुक जाता है. इसके चलते भी किसानों को भारी नुकसान उठाना पड़ता है.

सब्जियों की बर्बादी: सब्जी की फसलों, विशेषकर शिमला मिर्च, बैंगन और टमाटर पर इस मौसम का सबसे बुरा असर पड़ता है. ओलावृष्टि और अधिक नमी के कारण फल सड़ने लगते हैं और नाजुक पौधे टूट जाते हैं. यह नुकसान किसानों की पूरी मेहनत पर पानी फेर देता है.

CROPS DESTROYED IN BEGUSARAI
निरीक्षण करने पहुंचे अधिकारी (ETV Bharat)

दलहन की फसल पर मार: वहीं दलहन जैसे कि चना, मसूर दाने में नमी बढ़ने से गुणवत्ता में कमी आने के साथ कटाई में देरी के कारण नुकसान बढ़ता है. आर्थिक रूप से अगर देखा जाए तो प्रति एकड़ एक हजार से लेकर लाखों तक का नुकसान छोटे और सीमांत किसानों को होता है.

आर्थिक संकट और कर्ज का बोझ: फसल की गुणवत्ता गिरने के चलते मंडी में किसानों को सही दाम नहीं मिल पाता है. इससे उनकी आय इतनी कम हो जाती है कि वह अपना पुराना कर्ज चुकाने में असमर्थ हो जाते हैं. आमदनी घटने से किसानों की लोन चुकाने की क्षमता बुरी तरह से प्रभावित होती है, जो उन्हें गहरे आर्थिक संकट में डाल देती है.

सरकारी राहत और मुआवजा प्रक्रिया: इस बार की भीषण प्राकृतिक आपदा को देखते हुए कृषि विभाग और जिला प्रशासन ने व्यापक सर्वेक्षण किया है. सरकार ने प्रभावित किसानों को 'कृषि इनपुट अनुदान' (सब्सिडी) देने की आधिकारिक घोषणा की है. कृषि विभाग द्वारा नुकसान की विस्तृत रिपोर्ट राज्य सरकार को भेजी जा रही है, ताकि जल्द से जल्द राहत राशि आवंटित की जा सके.

अधिकारी कर रहे नुकसान का आकलन: कृषि विभाग के कॉर्डिनेटर रामानुज पंडित का कहना है कि आंधी तूफान से जो नुकसान हुआ है, उसका आंकलन करने का आदेश विभाग ने दिया है. आकलन के लिए हमलोग रुदौली पंचायत आए हैं. हम आकलन कर रहे हैं कि किसानों को कितना और किस स्तर का नुकसान हुआ है.

"इसके बाद सरकार का जैसा निर्णय होगा उस हिसाब से आवेदन पोर्टल खुलता है तो लोग आवेदन करेंगे. फिर हमलोग फाइनल वेरिफिकेशन करने का काम करेंगे. निर्देश के अनुसार जल्द की पोर्टल खुलेगा और आपदा विभाग से जो अनुदान मिलता है, उसके लिए किसानों को आवेदन करना होगा. उसके बाद हम लोगो आकर निरीक्षण करेंगे."- रामानुज पंडित, एसी,कृषि विभाग

"हमारी कोशिश है कि किसानों को जो क्षति हुई है, उसका मुआवजा मिल जाए."- जितेंद्र, कृषि सलहाकार

कितना हुआ नुकसान?: बेगूसराय जिले में आंधी और तूफान से किसानों को भारी नुकसान हुआ है. बछवारा प्रखंड में गेहूं, मक्का, सरसों और अन्य फसलें बर्बाद हो गई हैं. जिले के विभिन्न हिस्सों में करीब 2,06,658.12 हेक्टेयर में लगी फसलों को 33 प्रतिशत से अधिक क्षति पहुंची है.

आम, लीची और केले की फसल को भी नुकसान: वहीं किसानों का कहना है कि आंधी-तूफान ने उनकी मेहनत पर पानी फेर दिया है. गेहूं की फसल जमीन पर बिछ गई है, जिससे पैदावार पर प्रतिकूल असर पड़ेगा. आम, लीची और केले की फसल को भी नुकसान पहुंचा है.

सरकार का आश्वासन और प्रतिबद्धता: सरकार ने किसानों को मुआवजे का आश्वासन दिया है. कृषि मंत्री राम कृपाल यादव ने कहा है कि राज्य सरकार किसानों के साथ खड़ी है और जल्द ही राहत राशि उपलब्ध कराई जाएगी. उन्होंने स्पष्ट किया है कि सरकार किसानों की हर संभव मदद के लिए तैयार है और जल्द ही राहत राशि उपलब्ध कराई जाएगी ताकि उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार हो सके.

प्रशासनिक सक्रियता और जमीनी सर्वे: किसानों की समस्याओं और ईटीवी भारत की मीडिया रिपोर्टों पर संज्ञान लेते हुए कृषि विभाग पूरी तरह सक्रिया हो गया है. विभाग के जिला कृषि पदाधिकारी (DAO), अनुमंडल कृषि पदाधिकारी (AC), कृषि समन्वयक और किसान सलाहकार गांव-गांव जाकर फसल क्षति का आकलन कर रहे हैं. अधिकारियों का कहना है कि सरकार प्रभावित क्षेत्रों में राहत कार्यों की निरंतर निगरानी कर रही है.

कितनी मिलेगी सहायता राशि?: बिहार सरकार ने आंधी और तूफान से प्रभावित किसानों के लिए मुआवजा योजना शुरू की है. इस योजना के तहत, 20% तक फसल क्षति होने पर ₹7,500 प्रति हेक्टेयर और 20% से अधिक क्षति होने पर ₹10,000 प्रति हेक्टेयर की सहायता राशि दी जाएगी.

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