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लक्सर गन्ना विकास समिति में यूरिया की कालाबाजारी का आरोप, किसानों के हंगामे से गरमाया माहौल

लक्सर: सहकारी गन्ना विकास समिति लक्सर में यूरिया की कालाबाजारी को लेकर जमकर हंगामा हुआ. भारतीय किसान यूनियन भानु के कार्यकर्ताओं ने समिति गोदाम में मौजूद एक ट्रक में भरे यूरिया को पकड़ लिया. उन्होंने यूरिया को कालाबाजारी कर सहारनपुर भेजे जाने का आरोप लगाते हुए मौके पर जमकर हंगामा किया.

वहीं, हंगामे की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची. पुलिस ने ट्रक को अपने कब्जे में ले लिया. इसके बाद कार्यकर्ताओं ने समिति कार्यालय पर प्रदर्शन करते हुए समिति के अधिकारियों की मिलीभगत से यूरिया की कालाबाजारी का आरोप लगाते हुए कार्रवाई की मांग की. मामले में यूनियन ने एसडीएम को भी शिकायत कर जांच कराए जाने की मांग की है.

क्या था मामला? दरअसल, लक्सर गन्ना समिति के गोदाम में यूरिया की लोडिंग अनलोडिंग हो रही थी. रात के समय एक ट्रक में यूरिया लोड किया जा रहा था. तभी भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय महासचिव नितिन चौधरी उर्फ नीलू के नेतृत्व में कार्यकर्ता यहां पहुंचे और हंगामा शुरू कर दिया. उन्होंने आरोप लगाया कि ट्रक में लदी यूरिया कालाबाजारी कर बेचा जा रहा है.