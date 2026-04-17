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लक्सर गन्ना विकास समिति में यूरिया की कालाबाजारी का आरोप, किसानों के हंगामे से गरमाया माहौल

सहकारी गन्ना विकास समिति लक्सर में खाद की कालाबाजारी के आरोप को लेकर हंगामा, पुलिस ने ट्रक को कब्जे में लिया

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टक पर लगा यूरिया (फोटो सोर्स- Nitin Chaudhary)
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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : April 17, 2026 at 10:42 PM IST

2 Min Read
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लक्सर: सहकारी गन्ना विकास समिति लक्सर में यूरिया की कालाबाजारी को लेकर जमकर हंगामा हुआ. भारतीय किसान यूनियन भानु के कार्यकर्ताओं ने समिति गोदाम में मौजूद एक ट्रक में भरे यूरिया को पकड़ लिया. उन्होंने यूरिया को कालाबाजारी कर सहारनपुर भेजे जाने का आरोप लगाते हुए मौके पर जमकर हंगामा किया.

वहीं, हंगामे की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची. पुलिस ने ट्रक को अपने कब्जे में ले लिया. इसके बाद कार्यकर्ताओं ने समिति कार्यालय पर प्रदर्शन करते हुए समिति के अधिकारियों की मिलीभगत से यूरिया की कालाबाजारी का आरोप लगाते हुए कार्रवाई की मांग की. मामले में यूनियन ने एसडीएम को भी शिकायत कर जांच कराए जाने की मांग की है.

क्या था मामला? दरअसल, लक्सर गन्ना समिति के गोदाम में यूरिया की लोडिंग अनलोडिंग हो रही थी. रात के समय एक ट्रक में यूरिया लोड किया जा रहा था. तभी भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय महासचिव नितिन चौधरी उर्फ नीलू के नेतृत्व में कार्यकर्ता यहां पहुंचे और हंगामा शुरू कर दिया. उन्होंने आरोप लगाया कि ट्रक में लदी यूरिया कालाबाजारी कर बेचा जा रहा है.

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किसानों का हंगामा (फोटो सोर्स- Nitin Chaudhary)

मौके पर हंगामा शुरू हो गया. इस बीच कार्यकर्ताओं के सूचना देने पर पुलिस मौके पर पहुंची और ट्रक को अपने कब्जे में ले लिया. मामले में कार्यकर्ताओ ने पुलिस को तहरीर दी है. इसके बाद कार्यकर्ता समिति कार्यालय पहुंचे और यूरिया की कालाबाजारी का आरोप लगाते हुए प्रदर्शन कर मामले में कार्रवाई की मांग की.

वहीं, कार्यकर्ता एकत्रित होकर एसडीएम कार्यालय पहुंचे और एसडीएम को शिकायत कर कालाबाजारी की तीन दिनों में जांच कराकर दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई किए जाने की मांग की गई. कार्रवाई नहीं होने पर आंदोलन की चेतावनी दी गई. इस दौरान नितिन चौधरी नीलू के साथ परविंदर सिंहए विकास चौधरी, सचिन चौधरी, सुधांशु चौधरी समेत कई कार्यकर्ता शामिल रहे.

"जो कर्मचारी मौके पर था, उससे 31 मार्च को गोदाम का चार्ज वापस लेने के आदेश दिए गए थे. कर्मचारी को फिलहाल निलंबित कर दिया गया है. मामले की जांच कराई जा रही है."- सूरजभान, सचिव, गन्ना समिति

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