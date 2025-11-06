ETV Bharat / state

काशीपुर अनाज मंडी में किसानों का हंगामा, तालाबंदी के बीच प्रशासन से टकराव तेज

किसानों ने कहा उन्होंने छह-छह महीने मेहनत से फसल तैयार की है, लेकिन अब ट्रालियां मंडी में खड़ी हैं

November 6, 2025

काशीपुर: अनाज मंडी एक बार फिर किसानों के आक्रोश का केंद्र बन गई है. सुबह से ही मंडी परिसर में सैकड़ों किसान और किसान नेता धरने पर बैठ गए. अचानक शुरू हुए इस धरने ने न केवल मंडी की गतिविधियों को ठप कर दिया बल्कि यहां के हंजम की भी तालाबंदी कर दी गई. किसानों का आरोप है कि धान तौल में भारी अनियमितताएं हो रही हैं. कई उपसमितियों में रिकॉर्ड से कहीं ज़्यादा धान का चवन्नस दिखाया गया है, जबकि किसानों का असली अनाज मंडी के बाहर ट्रालियों में सड़ रहा है.

धरने पर बैठे किसान नेता हिमांशु ने कहा यह लड़ाई किसी एक दिन की नहीं बल्कि कई दिनों से चली आ रही अन्याय की लड़ाई है. उनका कहना है कि जब-जब किसान मंडी में धान तुलवाने आते हैं. अधिकारियों की तरफ से नए बहाने बना दिए जाते हैं-कभी पोर्टल बंद, कभी सीमा पूरी, तो कभी भुगतान रुका, किसानों का कहना है कि वे महीनों से सिर्फ एक ही मांग दोहरा रहे हैं-“धान तोलो, हमारा धान तोलो”-लेकिन सुनवाई की जगह उन्हें टाल-मटोल और कागज़ी कार्रवाई का सामना करना पड़ रहा है.

हिमांशु ने बताया काशीपुर मंडी में कुल चौहत्तर उपसमितियां हैं. प्रत्येक उपसमिति को आठ से दस हज़ार कुन्तल धान तौलने का लक्ष्य दिया गया था, लेकिन जब जांच की मांग की गई तो यह साफ हुआ कि कागज़ों में कई समितियों ने लाखों कुन्तल धान दिखा दिया है, जबकि ज़मीन पर उतना उत्पादन संभव ही नहीं है.
गुस्साए किसानों ने कहा यदि सरकार और अधिकारी ईमानदार हैं, तो किसी एक उपसमिति में जाकर जांच कर लें, अगर जांच में किसान गलत निकलते हैं तो वे खुद धरना खत्म कर देंगे.

कई किसानों ने बताया उन्होंने छह-छह महीने मेहनत से फसल तैयार की है, लेकिन अब ट्रालियां मंडी में खड़ी हैं. धान खराब होने लगा है. कुछ किसानों का कहना है कि वे पंद्रह दिनों से मंडी के चक्कर काट रहे हैं, लेकिन उन्हें केवल आश्वासन मिला है. कई जगह किसान इतने मजबूर हो गए कि वे 1800 रुपये के सरकारी दर की जगह 1200-1300 रुपये में निजी खरीदारों को धान बेचने को मजबूर हो रहे हैं.

इस पूरे घटनाक्रम में मंडी सचिव योगेश तिवारी ने स्थिति स्पष्ट करते हुए बताया कि किसानों की समस्या कच्चे आढतियों की सीमा पूरी होने की वजह से आई थी. उन्होंने कहा मंडी ने गेट बंद नहीं किया बल्कि किसानों को रोककर स्थिति संभालने का प्रयास किय. उन्होंने बताया पोर्टल से संबंधित समस्या के कारण खरीदी अस्थायी रूप से रुकी थी, लेकिन अधिकारियों से बातचीत के बाद इसे जल्द शुरू करने का आश्वासन दिया गया है.

इसी बीच, मंडी के एसएमआई अतुल चतुर्वेदी ने बताया यह घटना पहली बार हुई है, जबकि इससे पहले सरकारी खरीद सुचारु रूप से चल रही थी. उन्होंने कहा कि मंडी के पास करीब 9000 कुन्तल धान की सीमा तय थी जो पूरी हो चुकी है. शासन को सीमा 10,000 तक बढ़ाने का प्रस्ताव भेजा गया है, लेकिन सरकार ने इस पर शर्त रखी है कि भुगतान 100 प्रतिशत पूरा होने पर ही नई सीमा लागू होगी. कुछ मिलर्स के भुगतान रुके होने से प्रक्रिया में देरी हो रही है, जिसे सुधारने की कोशिश जारी है.

किसान नेता सरबजीत सिंह ने बताया कुछ तकनीकी दिक्कतों के बावजूद किसानों और मिलर्स के बीच वार्ता जारी है. उन्होंने कहा हमने एसएमएस और मंडी प्रशासन से बात की है. उम्मीद है कि आने वाले दिनों में पोर्टल की सीमा बढ़ेगी. किसानों का धान बिना रुकावट के तुल सकेगा.

