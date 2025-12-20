ETV Bharat / state

नागौर में जमीन विवाद गहराया: किसानों का आरोप- 'RSMML ने मुआवजे के नाम पर धोखे से कराया सर्वे', धरना जारी

RSMML कंपनी की ओर से जमीन को लेकर किए गए सर्वे के अधिग्रहण के विरोध में किसान गोशाला के बाहर धरने पर बैठे हैं.

Protest against land acquisition
नागौर के पिलनवास में धरना देते किसान (ETV Bharat Nagaur)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : December 20, 2025 at 12:51 PM IST

नागौर: राजस्थान स्टेट माइंस एंड मिनरल्स लिमिटेड (RSMML) द्वारा जिप्सम खनन के लिए किए जा रहे भूमि अधिग्रहण के विरोध में पिलनवास, मकोड़ी, ढकोरिया समेत छह गांवों के 557 किसान पिछले छह दिनों से गोशाला के बाहर धरने पर बैठे हैं. किसानों का आरोप है कि कंपनी ने फसल मुआवजे के नाम पर धोखे से जमीन का सर्वेक्षण करवा लिया और अब उनकी पुश्तैनी जमीन हड़पना चाहती है. उन्होंने जिला प्रशासन को चेतावनी दी है कि यदि उनकी मांगों पर ध्यान नहीं दिया गया तो वे अपना अगला कदम भूख हड़ताल के रूप में उठाएंगे. यह संघर्ष नागौर के स्टेट हाईवे पर तेज रफ्तार वाहनों के कारण होने वाली दुर्घटनाओं के बीच एक नए सामाजिक तनाव की ओर इशारा करता है.

संघर्ष सेवा समिति के सचिव श्रवण लाल सुथार ने बताया कि नागौर जिला मुख्यालय के नजदीकी गांव पिलनवास, मकोड़ी, ढकोरिया, गंठिलासर, बालासर और भदवासी के ग्रामीण पिछले 6 दिन से गांव की गोशाला के बाहर धरने पर बैठे हैं. इन गांवों की जमीन पर अधिग्रहण की तलवार लटक रही है. सुथार ने आरोप लगाया कि कंपनी के लोगों ने धोखे से सर्वे किया. जब वे गांव आए तो उन्होंने फसल मुआवजा दिलवाने के नाम पर सर्वे कराया. इस बहकावे में आकर किसानों ने सहमति दे दी. बाद में पता चला कि वे RSMML के कर्मचारी थे. 557 किसानों की जमीनों पर सरकार सहमति की बात कह रही है, जबकि इनमें कई किसान तो यहां मौजूद ही नहीं हैं. छह गांव के किसान जमीन देने को भी तैयार नहीं हैं.

कलेक्टर को भी दिया था ज्ञापन: किसानों का कहना था कि गत 15 दिसंबर को 6 गांवों के सैकड़ों लोग जिला कलेक्टर से मिलने पहुंचे थे. यहां ज्ञापन दिया और प्रदर्शन भी किया. जिला कलेक्टर ने मामले को देखने की बात कही थी, लेकिन पांच दिन से कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई, तो सब गांव में धरने पर बैठ गए. फिलहाल धरने का पांचवां दिन है. मांगे नहीं मानी गई तो धरना आगे भी जारी रहेगा.

भूख हड़ताल ही आखिरी रास्ता: सचिव श्रवण सुथार ने बताया कि फिलहाल यहां 6 गांव के ग्रामीण और किसान धरने पर हैं. सरकार को आखिरी मौका दे रहे हैं. समय रहते किसानों की जमीन किसानों को दी जाए. अभी शांतिपूर्वक गांव की गोशाला के बाहर धरना दे रहे हैं. यदि हमारी बात नहीं मानी गई तो किसान फिर भूख हड़ताल शुरू करेंगे. और उसके बाद जो होगा, वो सरकार की जिम्मेदारी होगी.

463 हेक्टेयर होगी अधिग्रहण: राजस्थान स्टेट माइंस एंड मिनरल्स लिमिटेड (RSMML) द्वारा जिप्सम के लिए इन गांवों के 274 खसरों की 463 हेक्टेयर भूमि अधिग्रहण के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है. इस इलाके में जिप्सम, पोटाश, लिथियम सहित अन्य खनिज प्रचुर मात्रा में हैं, लेकिन किसान यहां काश्तकार हैं. काश्तकारों का कहना है कि यह जमीन हमारी पुश्तैनी है और यह जमीन जाने से हमारी रोजी-रोटी छिन जाएगी. इसलिए गांव का कोई भी किसान अपनी जमीन नहीं देगा.

कंपनी तक बात पहुंचाई: इस मामले में नागौर जिला कलेक्टर अरुण कुमार पुरोहित ने बताया कि ग्रामीण ज्ञापन लेकर आए थे, उनकी बात RSMML तक पहुंचा दी गई है. आगे की कारवाई RSMML करेगी. किसानों का कहना है कि वे जमीन नहीं देना चाहते. जल्द ही किसानों से वार्ता करके इसका कोई उचित समाधान निकालेंगे.

