नागौर में जमीन विवाद गहराया: किसानों का आरोप- 'RSMML ने मुआवजे के नाम पर धोखे से कराया सर्वे', धरना जारी

नागौर: राजस्थान स्टेट माइंस एंड मिनरल्स लिमिटेड (RSMML) द्वारा जिप्सम खनन के लिए किए जा रहे भूमि अधिग्रहण के विरोध में पिलनवास, मकोड़ी, ढकोरिया समेत छह गांवों के 557 किसान पिछले छह दिनों से गोशाला के बाहर धरने पर बैठे हैं. किसानों का आरोप है कि कंपनी ने फसल मुआवजे के नाम पर धोखे से जमीन का सर्वेक्षण करवा लिया और अब उनकी पुश्तैनी जमीन हड़पना चाहती है. उन्होंने जिला प्रशासन को चेतावनी दी है कि यदि उनकी मांगों पर ध्यान नहीं दिया गया तो वे अपना अगला कदम भूख हड़ताल के रूप में उठाएंगे. यह संघर्ष नागौर के स्टेट हाईवे पर तेज रफ्तार वाहनों के कारण होने वाली दुर्घटनाओं के बीच एक नए सामाजिक तनाव की ओर इशारा करता है.

संघर्ष सेवा समिति के सचिव श्रवण लाल सुथार ने बताया कि नागौर जिला मुख्यालय के नजदीकी गांव पिलनवास, मकोड़ी, ढकोरिया, गंठिलासर, बालासर और भदवासी के ग्रामीण पिछले 6 दिन से गांव की गोशाला के बाहर धरने पर बैठे हैं. इन गांवों की जमीन पर अधिग्रहण की तलवार लटक रही है. सुथार ने आरोप लगाया कि कंपनी के लोगों ने धोखे से सर्वे किया. जब वे गांव आए तो उन्होंने फसल मुआवजा दिलवाने के नाम पर सर्वे कराया. इस बहकावे में आकर किसानों ने सहमति दे दी. बाद में पता चला कि वे RSMML के कर्मचारी थे. 557 किसानों की जमीनों पर सरकार सहमति की बात कह रही है, जबकि इनमें कई किसान तो यहां मौजूद ही नहीं हैं. छह गांव के किसान जमीन देने को भी तैयार नहीं हैं.

कलेक्टर को भी दिया था ज्ञापन: किसानों का कहना था कि गत 15 दिसंबर को 6 गांवों के सैकड़ों लोग जिला कलेक्टर से मिलने पहुंचे थे. यहां ज्ञापन दिया और प्रदर्शन भी किया. जिला कलेक्टर ने मामले को देखने की बात कही थी, लेकिन पांच दिन से कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई, तो सब गांव में धरने पर बैठ गए. फिलहाल धरने का पांचवां दिन है. मांगे नहीं मानी गई तो धरना आगे भी जारी रहेगा.

