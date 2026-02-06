फिश केज कल्चर से पीवीटीजी को मिलेगा रोजगार, आदिम जनजाति के जीवन में हो रहा है सुधार
साहिबगंज में केज कल्चर के जरिए आदिम जनजाति के लोगों का जीवन सुधारने के लिए सरकार द्वारा कवायद की जा रही है.
साहिबगंज: राज्य सरकार व जिला प्रशासन द्वारा आर्थिक रूप से कमजोर पीवीटीजी समुदाय के लोगों के जीवन स्तर में सुधार व स्वावलंबन बनाने की दिशा में सकारात्मक कदम उठाया जा रहा है. पलायन रोकने की दिशा में यह योजना काफी कारगर साबित हो रही है. इस विशेष समुदाय को मत्स्य विभाग से जोड़कर मछली पालने की दिशा में प्रोत्साहित किया जा रहा है. जिले के बंद पड़े खदानों में केज कल्चर के माध्यम से मछली पालन को लेकर लाभुकों को जागरुक किया जा रहा है.
बंद पड़े खदान में किया जा रहा है मछली पालन
जिले में बंद खदानों का जलस्रोत आजीविका का आधार बन रहा है और मछली पालन केज तकनीक के जरिए मत्स्य पालक स्वावलंबी बन रहे हैं. जिससे लोगों को रोजगार भी मिल रहा है. जिले के मंडरो प्रखंड के सिमरिया गांव में वित्तीय वर्ष 2023-2024 में 15 एकड़ में बंद पड़े खदान के जलाशय में पहाडिया समुदाय के 40 परिवार को केज कल्चर समूह योजना से जोड़ा गया. आज वे लोग अपनी मेहनत मजदूरी के अलावे 14 लाख रुपया से अधिक को-आपरेटिव सोसाइटी के खाता में जमा किए हैं. यह इनकी अपनी पूंजी है.
लाभुक किसानों में फिलहाल 11 पहाड़िया को मत्स्य विभाग की तरफ से वेद व्यास आवास योजना से आच्छादित किया गया है. जिला प्रशासन ने डीएमएफटी मद से करीब तीन करोड़ 30 लाख की लागत से यहां केच कल्चर का शुभारंभ किया था. मत्स्य विभाग की तरफ से मछलियों के लिए समय-समय पर भोजन के लिए दाना उपलब्ध करा दिया जाता है. यह सभी लोग स्वावलंबन की तरफ अग्रसर हैं.
तालझारी प्रखंड में भी केज कल्चर की शुरूआत
उपायुक्त हेमंत सती ने बंद बड़े खदानों के जलाशयों की उपयोगिता को देखते हुए पुन: वित्तीय वर्ष 2024-2025 में तालझारी के तीन गांव के लाभुकों को इस योजना से जोड़ा है. साथ ही मोतीझरना में 16 एकड़ में फैले जलाशय में केज कल्चर डेवलप कराया है. प्रखंड के मोतीझरना, डाकबंगला और मंडे पहाड़ गांव के लाभुकों को केज कल्चर समूह से जोड़ा गया. जहां हर गांव से 20-20 आदिवासी समाज के लोगों को मछली पालन के लिए प्रोत्साहित किया गया है. इस योजना में कुल 60 पीवीटीजी समुदाय के किसान शामिल है.
