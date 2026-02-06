ETV Bharat / state

फिश केज कल्चर से पीवीटीजी को मिलेगा रोजगार, आदिम जनजाति के जीवन में हो रहा है सुधार

साहिबगंज: राज्य सरकार व जिला प्रशासन द्वारा आर्थिक रूप से कमजोर पीवीटीजी समुदाय के लोगों के जीवन स्तर में सुधार व स्वावलंबन बनाने की दिशा में सकारात्मक कदम उठाया जा रहा है. पलायन रोकने की दिशा में यह योजना काफी कारगर साबित हो रही है. इस विशेष समुदाय को मत्स्य विभाग से जोड़कर मछली पालने की दिशा में प्रोत्साहित किया जा रहा है. जिले के बंद पड़े खदानों में केज कल्चर के माध्यम से मछली पालन को लेकर लाभुकों को जागरुक किया जा रहा है.

बंद पड़े खदान में किया जा रहा है मछली पालन

जिले में बंद खदानों का जलस्रोत आजीविका का आधार बन रहा है और मछली पालन केज तकनीक के जरिए मत्स्य पालक स्वावलंबी बन रहे हैं. जिससे लोगों को रोजगार भी मिल रहा है. जिले के मंडरो प्रखंड के सिमरिया गांव में वित्तीय वर्ष 2023-2024 में 15 एकड़ में बंद पड़े खदान के जलाशय में पहाडिया समुदाय के 40 परिवार को केज कल्चर समूह योजना से जोड़ा गया. आज वे लोग अपनी मेहनत मजदूरी के अलावे 14 लाख रुपया से अधिक को-आपरेटिव सोसाइटी के खाता में जमा किए हैं. यह इनकी अपनी पूंजी है.

जानकारी देते मत्स्य पदाधिकारी (ईटीवी भारत)

लाभुक किसानों में फिलहाल 11 पहाड़िया को मत्स्य विभाग की तरफ से वेद व्यास आवास योजना से आच्छादित किया गया है. जिला प्रशासन ने डीएमएफटी मद से करीब तीन करोड़ 30 लाख की लागत से यहां केच कल्चर का शुभारंभ किया था. मत्स्य विभाग की तरफ से मछलियों के लिए समय-समय पर भोजन के लिए दाना उपलब्ध करा दिया जाता है. यह सभी लोग स्वावलंबन की तरफ अग्रसर हैं.