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यूपी में ओलावृष्टि का कहर: सीएम योगी का आदेश; 24 घंटे में किसानों को मिले मुआवजा, हेल्पलाइन 1070 जारी

फसल क्षति या जनहानि का आकलन तुरंत करने का आदेश ( Photo Credit: ETV Bharat )

लखनऊ: उत्तर प्रदेश में बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि से पस्त हुए अन्नदाताओं के लिए योगी सरकार ने अब आर-पार का रुख अख्तियार कर लिया है. शासन ने साफ कर दिया है कि प्रभावित किसानों को मुआवजा देने में अब एक मिनट की भी देरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी. सीएम योगी ने कहा- 24 घंटे में मिले मुआवजा: प्रमुख सचिव ने सभी जिलाधिकारियों और संबंधित अधिकारियों को सख्त अल्टीमेटम देते हुए निर्देश दिया है कि क्षति का आकलन कर अगले 24 घंटे के भीतर राहत राशि किसानों के खातों में पहुंच जानी चाहिए. उन्होंने दो टूक शब्दों में चेतावनी दी है कि सरकार के पास बजट की कोई कमी नहीं है, इसलिए यदि किसी भी स्तर पर लापरवाही सामने आई, तो जिम्मेदार अधिकारियों की खैर नहीं होगी. सर्वे के साथ ही खातों में पहुंचेगी राहत राशि: जनसम्पर्क अधिकारी डॉ. मनोज कुमार ने बताया कि प्रमुख सचिव ने साफ किया है कि बेमौसम बारिश, ओलावृष्टि और आकाशीय बिजली से हुई फसल क्षति या जनहानि का आकलन तुरंत किया जाए. फसल क्षति का सर्वे पूरा होते ही अगले 24 घंटे के भीतर प्रभावित किसानों के खातों में पैसा सीधे डिजिटल माध्यम से पहुंच जाना चाहिए. राहत कार्यों में किसी भी प्रकार की शिथिलता बरतने वाले राजस्व या राहत कर्मी के खिलाफ तत्काल दंडात्मक कार्रवाई के कड़े निर्देश दिए गए हैं. सभी जिलाधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि वे प्रभावित परिवारों से खुद संवाद करें और उनकी समस्याओं का मौके पर समाधान सुनिश्चित करें.