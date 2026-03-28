यूपी में ओलावृष्टि का कहर: सीएम योगी का आदेश; 24 घंटे में किसानों को मिले मुआवजा, हेल्पलाइन 1070 जारी
प्रमुख सचिव राजस्व अपर्णा यू ने बताया कि जिलाधिकारियों को 24 घंटे के भीतर फसल क्षति का मुआवजा बांटने का आदेश दिया गया है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : March 28, 2026 at 9:46 PM IST
लखनऊ: उत्तर प्रदेश में बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि से पस्त हुए अन्नदाताओं के लिए योगी सरकार ने अब आर-पार का रुख अख्तियार कर लिया है. शासन ने साफ कर दिया है कि प्रभावित किसानों को मुआवजा देने में अब एक मिनट की भी देरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी.
सीएम योगी ने कहा- 24 घंटे में मिले मुआवजा: प्रमुख सचिव ने सभी जिलाधिकारियों और संबंधित अधिकारियों को सख्त अल्टीमेटम देते हुए निर्देश दिया है कि क्षति का आकलन कर अगले 24 घंटे के भीतर राहत राशि किसानों के खातों में पहुंच जानी चाहिए. उन्होंने दो टूक शब्दों में चेतावनी दी है कि सरकार के पास बजट की कोई कमी नहीं है, इसलिए यदि किसी भी स्तर पर लापरवाही सामने आई, तो जिम्मेदार अधिकारियों की खैर नहीं होगी.
सर्वे के साथ ही खातों में पहुंचेगी राहत राशि: जनसम्पर्क अधिकारी डॉ. मनोज कुमार ने बताया कि प्रमुख सचिव ने साफ किया है कि बेमौसम बारिश, ओलावृष्टि और आकाशीय बिजली से हुई फसल क्षति या जनहानि का आकलन तुरंत किया जाए. फसल क्षति का सर्वे पूरा होते ही अगले 24 घंटे के भीतर प्रभावित किसानों के खातों में पैसा सीधे डिजिटल माध्यम से पहुंच जाना चाहिए. राहत कार्यों में किसी भी प्रकार की शिथिलता बरतने वाले राजस्व या राहत कर्मी के खिलाफ तत्काल दंडात्मक कार्रवाई के कड़े निर्देश दिए गए हैं. सभी जिलाधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि वे प्रभावित परिवारों से खुद संवाद करें और उनकी समस्याओं का मौके पर समाधान सुनिश्चित करें.
बजट की नहीं है कमी, अब तक 20 करोड़ जारी: शासन ने स्पष्ट किया है कि राहत राशि वितरण के लिए प्रदेश के खजाने में धन की कोई रत्ती भर भी कमी नहीं है. 15 मार्च से अब तक राहत आयुक्त कार्यालय द्वारा विभिन्न प्रभावित जनपदों को 20 करोड़ रुपये की भारी धनराशि पहले ही भेजी जा चुकी है. जिलाधिकारियों को पूरी छूट दी गई है कि यदि आवंटित बजट कम पड़ता है, तो वे शासन से तत्काल अतिरिक्त मांग कर सकते हैं. हालिया आंकड़ों के अनुसार, 28 मार्च तक हुई प्राकृतिक आपदा में अब तक 17 जनहानि और ललितपुर-सहारनपुर जैसे जिलों में 1661.75 हेक्टेयर फसल का भारी नुकसान दर्ज किया गया है.
31 मार्च तक अलर्ट और हेल्पलाइन नंबर जारी: मौसम विभाग की गंभीर चेतावनी को देखते हुए प्रशासन ने आम जनसामान्य को पूरी तरह सतर्क रहने और सुरक्षित स्थानों पर रहने को कहा है. खराब मौसम की अग्रिम जानकारी देने के लिए अब तक लगभग 13 करोड़ मैसेज 'सचेत एप' के जरिए किसानों और नागरिकों को भेजे जा चुके हैं. आगामी 31 मार्च तक कई जिलों में फिर से आंधी-तूफान और ओलावृष्टि की प्रबल संभावना है, जिसके लिए रेड, ऑरेंज और यलो अलर्ट जारी किए गए हैं. यदि किसी भी पात्र किसान को राहत राशि प्राप्त करने में कोई कठिनाई हो रही है, तो वह सीधे राहत आयुक्त कार्यालय के टोल-फ्री हेल्पलाइन नंबर 1070 पर अपनी शिकायत दर्ज करा सकता है.
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