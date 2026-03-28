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यूपी के किसानों के लिए बड़ी खबर, ओलावृष्टि और बारिश से बर्बाद हुई फसल का मुआवजा वितरण शुरू

ओलावृष्टि और बारिश से बर्बाद हुई फसल का मुआवजा वितरण शुरू. ( ईटीवी भारत )

लखनऊ : उत्तर प्रदेश सरकार ने ओलावृष्टि और भारी बारिश से प्रभावित किसानों को 4.60 करोड़ से अधिक की मुआवजा राशि वितरित की है. कुल 21 जिलों में ओलावृष्टि और 17 जिलों में अतिवृष्टि से फसलों को नुकसान हुआ था। ललितपुर और सहारनपुर जैसे जिलों में नुकसान का आकलन अब भी जारी है. ओलावृष्टि और अतिवृष्टि, नुकसान और राहत का आंकड़ा ​सरकार द्वारा जारी ताज़ा रिपोर्ट के अनुसार, नुकसान की भरपाई के लिए उठाए गए कदम निम्नवत हैं प्रदेश के 21 जनपदों में 244.23 हेक्टेयर फसल प्रभावित हुई. इसके लिए 286 किसानों को अब तक 13.34 लाख से अधिक की राहत राशि बांटी जा चुकी है.अधिक वर्षा से 17 जनपदों में 4053.11 हेक्टेयर फसल को नुकसान पहुँचा. इससे प्रभावित 9,992 किसानों के खातों में 4.47 करोड़ से अधिक की राशि भेजी गई है. ​सहारनपुर और ललितपुर की स्थिति सहारनपुर के 5 गांवों और ललितपुर की 3 तहसीलों में बड़े पैमाने पर करीब 1661 हेक्टेयर फसल क्षति दर्ज की गई है, जहाँ हजारों किसान प्रभावित हुए हैं.