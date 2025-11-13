ETV Bharat / state

नहर के मोघे बदलने को लेकर विवाद, किसानों और पुलिस में तनाव, गाड़ी के कांच टूटे

खाजूवाला में नहर के मोघे बदलने को लेकर किसानों और पुलिस के बीच विवाद हुआ. एक युवक गिरफ्तार

Farmers Clash With Police
खाजूवाला में मौजूद किसान (ETV Bharat Bikaner)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : November 13, 2025 at 7:27 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

बीकानेर: जिले के खाजूवाला थाना क्षेत्र स्थित 40 केवाईडी नहर पर मोघे ( नहर से कनेक्टेड नाली) बदलने को लेकर गुरुवार को किसानों का सिंचाई विभाग के अधिकारियों से विवाद हो गया. किसानों ने पर्याप्त मात्रा में पानी नहीं मिलने की बात कही और मोघे बदलवाने से मना कर दिया. इस दौरान विवाद बढ़ा तो पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन किसान व पुलिस आमने-सामने हो गए. किसानों ने पुलिस वाहन और एक जेसीबी के शीशे तोड़ दिए. घटना के बाद पुलिस ने एक युवक को हिरासत में लिया है और चार अन्य लोगों की तलाश जारी है.

खाजूवाला थाना अधिकारी सुरेंद्र कुमार ने बताया कि नहर में कम पानी मिलने और अंतिम छोर पर पानी नहीं पहुंचने को लेकर किसान विरोध कर रहे थे. अधिकारी जब नहर के मोघे बदलने गए तो कुछ किसानों ने सख्त एतराज जताया. उनका आरोप था कि उन्हें पहले से ही पर्याप्त पानी नहीं मिल रहा है और मोघा बदला गया तो स्थिति और खराब हो जाएगी. किसानों ने पर्याप्त पानी का प्रवाह सुनिश्चित होने पर ही मोघा बदलने की अनुमति देने की बात कही.

नहर के मोघे बदलने को लेकर विवाद (ETV Bharat Bikaner)

पढ़ें: जैसलमेर: पानी को लेकर फिर उबाल, किसानों ने इंदिरा गांधी नहर कार्यालय का किया घेराव

अंतिम छोर तक नहीं पहुंच रहा पानी: किसानों का कहना था कि नहर प्रणाली में पानी का वितरण ठीक नहीं है, जिसके कारण अंतिम छोर पर स्थित खेतों में पानी ही नहीं पहुंच पा रहा है. इस मुद्दे को लेकर किसानों के दो पक्ष बने हुए हैं. एक पक्ष पानी की कमी की शिकायत कर रहा है, जबकि दूसरा पक्ष पानी की बारी की समयसारणी को सही बता रहा है. सिंचाई विभाग के अधिकारी इन्हीं दोनों पक्षों के बीच चल रहे विवाद को सुलझाने मौके पर पहुंचे थे.

इस तरह बढ़ा विवाद: दोनों पक्षों के बीच बहस काफी देर तक चलती रही. पुलिस ने किसानों को समझाने का प्रयास किया, लेकिन बात नहीं बनी. अचानक स्थिति तनावपूर्ण हो गई और किसानों के एक समूह का गुस्सा फूट पड़ा. उन्होंने पुलिस की गाड़ी और मौजूद एक जेसीबी मशीन के शीशे पत्थरों से तोड़ दिए.

पुलिस की कार्रवाई: इस घटना के बाद पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए एक युवक को हिरासत में ले लिया है. चार अन्य युवकों की पहचान करने और उन्हें गिरफ्तार करने के प्रयास जारी है. फिलहाल, मौके पर शांति बहाल है. खाजूवाला थाना अधिकारी सुरेंद्र कुमार ने बताया कि सिंचाई विभाग अधिशासी अभियंता ने मौखिक रूप से घटना की सूचना दी है और लिखित रिपोर्ट दी जा रही है. हिरासत में लिए गए व्यक्ति से पूछताछ जारी है. पुलिस मामले की गहन जांच कर रही है और आरोपियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

TAGGED:

MATTER OF CANAL OPENINGS
FARMER ARRESTED
WATER DISTRIBUTION SYSTEM IN CANAL
FARMERS CLASH WITH POLICE

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

'जेब में पैसे होते हैं तभी...' एक ताने ने शौक को बनाया जुनून, पढ़िए मोतीलाल मोहता की कहानी

हवाई सफर करने वालों के लिए जरूरी जानकारी, भूलकर भी ना पहनें ये कपड़े, जानें वजह

अलवर म्यूजियम में हर साल आ रहे 50 हजार से ज्यादा सैलानी, दुलर्भ कलाकृति, ऐतिहासिक हथियार आकर्षण का केंद्र

पेट के कैंसर की पहली स्टेज में शरीर देने लगता है ये गंभीर संकेत, जानें समय पर पता लगाना क्यों है जरूरी

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.