ETV Bharat / state

नहर के मोघे बदलने को लेकर विवाद, किसानों और पुलिस में तनाव, गाड़ी के कांच टूटे

खाजूवाला थाना अधिकारी सुरेंद्र कुमार ने बताया कि नहर में कम पानी मिलने और अंतिम छोर पर पानी नहीं पहुंचने को लेकर किसान विरोध कर रहे थे. अधिकारी जब नहर के मोघे बदलने गए तो कुछ किसानों ने सख्त एतराज जताया. उनका आरोप था कि उन्हें पहले से ही पर्याप्त पानी नहीं मिल रहा है और मोघा बदला गया तो स्थिति और खराब हो जाएगी. किसानों ने पर्याप्त पानी का प्रवाह सुनिश्चित होने पर ही मोघा बदलने की अनुमति देने की बात कही.

बीकानेर: जिले के खाजूवाला थाना क्षेत्र स्थित 40 केवाईडी नहर पर मोघे ( नहर से कनेक्टेड नाली) बदलने को लेकर गुरुवार को किसानों का सिंचाई विभाग के अधिकारियों से विवाद हो गया. किसानों ने पर्याप्त मात्रा में पानी नहीं मिलने की बात कही और मोघे बदलवाने से मना कर दिया. इस दौरान विवाद बढ़ा तो पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन किसान व पुलिस आमने-सामने हो गए. किसानों ने पुलिस वाहन और एक जेसीबी के शीशे तोड़ दिए. घटना के बाद पुलिस ने एक युवक को हिरासत में लिया है और चार अन्य लोगों की तलाश जारी है.

पढ़ें: जैसलमेर: पानी को लेकर फिर उबाल, किसानों ने इंदिरा गांधी नहर कार्यालय का किया घेराव

अंतिम छोर तक नहीं पहुंच रहा पानी: किसानों का कहना था कि नहर प्रणाली में पानी का वितरण ठीक नहीं है, जिसके कारण अंतिम छोर पर स्थित खेतों में पानी ही नहीं पहुंच पा रहा है. इस मुद्दे को लेकर किसानों के दो पक्ष बने हुए हैं. एक पक्ष पानी की कमी की शिकायत कर रहा है, जबकि दूसरा पक्ष पानी की बारी की समयसारणी को सही बता रहा है. सिंचाई विभाग के अधिकारी इन्हीं दोनों पक्षों के बीच चल रहे विवाद को सुलझाने मौके पर पहुंचे थे.

इस तरह बढ़ा विवाद: दोनों पक्षों के बीच बहस काफी देर तक चलती रही. पुलिस ने किसानों को समझाने का प्रयास किया, लेकिन बात नहीं बनी. अचानक स्थिति तनावपूर्ण हो गई और किसानों के एक समूह का गुस्सा फूट पड़ा. उन्होंने पुलिस की गाड़ी और मौजूद एक जेसीबी मशीन के शीशे पत्थरों से तोड़ दिए.

पुलिस की कार्रवाई: इस घटना के बाद पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए एक युवक को हिरासत में ले लिया है. चार अन्य युवकों की पहचान करने और उन्हें गिरफ्तार करने के प्रयास जारी है. फिलहाल, मौके पर शांति बहाल है. खाजूवाला थाना अधिकारी सुरेंद्र कुमार ने बताया कि सिंचाई विभाग अधिशासी अभियंता ने मौखिक रूप से घटना की सूचना दी है और लिखित रिपोर्ट दी जा रही है. हिरासत में लिए गए व्यक्ति से पूछताछ जारी है. पुलिस मामले की गहन जांच कर रही है और आरोपियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी.