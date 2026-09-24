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सिंचाई पानी की मांग को लेकर किसानों का चक्का जाम, कहा- आश्वासन मिला, लेकिन निर्णय नहीं हुआ

अनूपगढ़ शाखा में पर्याप्त सिंचाई पानी उपलब्ध कराने और पानी के रेगुलेशन को लेकर किसान आंदोलन कर रहे हैं.

किसानों ने नई मंडी घड़साना क्षेत्र में चक्का जाम किया
किसानों ने नई मंडी घड़साना क्षेत्र में चक्का जाम किया (ETV Bharat Sri Ganganagar)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : September 24, 2026 at 2:50 PM IST

2 Min Read
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श्रीगंगानगर : सिंचाई पानी की मांग को लेकर पिछले 15 दिन से चल रहा किसानों का आंदोलन गुरुवार को और तेज हो गया. खेत बचाओ संघर्ष समिति के बैनर तले किसानों ने नई मंडी घड़साना क्षेत्र में चक्का जाम कर दिया. पतरोड़ा सहित क्षेत्र के प्रमुख मार्गों पर किसानों के सड़क पर उतरने से यातायात प्रभावित रहा और NH-911 पर भी वाहनों की आवाजाही थम गई.

अनूपगढ़ शाखा में पर्याप्त सिंचाई पानी उपलब्ध कराने और पानी के रेगुलेशन को लेकर किसान आंदोलन कर रहे हैं. किसानों की मांग है कि अनूपगढ़ शाखा का पानी रिजर्व रखा जाए और चार में से दो समूहों को पानी देने के आधार पर छह माह का रेगुलेशन लागू किया जाए. किसानों का कहना है कि आंदोलन के दौरान प्रशासन और सिंचाई विभाग के अधिकारियों के साथ कई दौर की वार्ता हो चुकी है. किसानों के अनुसार, अधिकारियों की ओर से बातचीत और आश्वासन तो दिए गए, लेकिन उनकी मांगों पर अब तक ठोस निर्णय नहीं हुआ.

सिंचाई पानी की मांग को लेकर किसानों का चक्का जाम. (ETV Bharat Sri Ganganagar)

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किसान नेता संतोष धारीवाल ने बताया कि किसान पिछले 15 दिनों से लगातार सिंचाई पानी की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे हैं. बुधवार को राज्य सरकार का प्रतिनिधिमंडल भी किसानों से वार्ता के लिए पहुंचा था, लेकिन बातचीत बेनतीजा रही. किसानों के आंदोलन के बीच सिंचाई विभाग में प्रशासनिक बदलाव भी हुआ है. हनुमानगढ़ के मुख्य अभियंता प्रदीप रस्तोगी को हटाकर अरुण कुमार सिडाना को नया मुख्य अभियंता लगाया गया है. वहीं, किसानों की आज जनरल चीफ अमरजीत मेहरड़ा के साथ वार्ता होने की संभावना है.

NH-911 पर थमा यातायात
NH-911 पर थमा यातायात (ETV Bharat Sri Ganganagar)

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फसल नुकसान के सर्वे और मुआवजे की भी मांग : सिंचाई पानी के साथ किसान खरीफ फसलों के नुकसान को लेकर भी मांग उठा रहे हैं. किसानों की मांग है कि प्रभावित क्षेत्रों में विशेष गिरदावरी और फसल कटाई प्रयोग कराकर नुकसान का आकलन करवाया जाए. साथ ही प्रभावित किसानों को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY) के तहत बीमा लाभ और नियमानुसार मुआवजा दिलाया जाए. चक्का जाम के बाद अब किसानों और प्रशासन के बीच होने वाली वार्ता पर आंदोलन की अगली दिशा टिकी है.

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