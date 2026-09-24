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सिंचाई पानी की मांग को लेकर किसानों का चक्का जाम, कहा- आश्वासन मिला, लेकिन निर्णय नहीं हुआ

किसानों ने नई मंडी घड़साना क्षेत्र में चक्का जाम किया ( ETV Bharat Sri Ganganagar )