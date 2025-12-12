ETV Bharat / state

किसान भाई 31 दिसंबर तक करवा सकते हैं फसलों का बीमा, जानिए किस फसल पर कितना है प्रीमियम

31 दिसंबर तक करा सकते हैं बीमा: जिला कृषि अधिकारी डॉ. वजीर सिंह ने बताया कि "प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए एक अच्छी पहल है, जिसमें अगर फसल को कोई नुकसान होता है तो उसकी भरपाई में बीमा करवाने के बाद सरकार के द्वारा की जाती है. करनाल सहित हरियाणा के सभी किसान 31 दिसंबर तक अपनी फसल का बीमा करवा सकते हैं, जो भी किसान साठी बीमा नहीं करवाना चाहते हैं, वह ऋण दाता बैंक से कट ऑफ डेट से 7 दिन पहले लिखित में एक घोषणा पत्र दे सकते हैं."

करनालः सरकार के द्वारा खेती को जोखिम मुक्त करने के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना चलायी जा रही है. योजना के तहत किसान अपनी फसल का प्रीमियम भरकर जलभराव, ओलावृष्टि, बेमौसमी बरसात जैसी आपदा में फसल का मुआवजा के तौर पर पैसे प्राप्त कर सकते हैं. तो ऐसे में अब रबी फसल के लिए 2025-26 वर्ष के तहत सरकार प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत बीमा कराने के लिए किसानों से आह्वान कर रही है.

कौन सी फसल पर कितना देना होगा प्रीमियम? डॉक्टर वजीर सिंह ने बताया कि "रवि सीजन की फसल जैसे चना, गेहूं, जौ, सरसों और सूरजमुखी की फसल का बीमा किया जा रहा है, जिसमें किसान को डेढ़ प्रतिशत बीमा प्रीमियम की राशि देनी होगी. बाकी बचा हुआ पैसा केंद्र सरकार और राज्य सरकार के द्वारा प्रीमियम के तौर पर दिया जाता है. इसके लिए विशेष तौर पर बीमा कंपनी अधिकृत की गई है, जिससे वह बीमा करवा सकते हैं. सरसों की फसल के लिए 327.44 रुपए, गेहूं की फसल के लिए 487.86 रुपए, जो के लिए 310.91 रुपए, सूरजमुखी के लिए 330.75 रुपए और चने के लिए 239.79 रुपए निर्धारित किए गए हैं."

बीमा कराने के लिए जरूरी दस्तावेज: जिला कृषि अधिकारी ने बताया कि "जो भी किसान साथी अपनी फसल का बीमा करवाना चाहता हैं. वह अपने बैंक पासबुक, आधार कार्ड, भूमि का रिकॉर्ड, फसल बुवाई का प्रमाण पत्र और मेरी फसल मेरा ब्यौरा का विवरण सहित जरूरी दस्तावेज कृषि रक्षक पोर्टल पर जाकर अपलोड कर खुद भी बीमा कर सकते हैं और सीएससी सेंटर में जाकर भी आवेदन कर सकते हैं. इसमें अगर किसान की फसल को नुकसान होता है तो उसमें फसल कटाई के 14 दिन के अंदर ही क्लेम फसल का मुआवजा दिया जाता है. इसलिए यह किसानों के लिए काफी अच्छी योजना है, जिसका लाभ किसान ले सकते हैं."