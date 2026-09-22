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कुरुक्षेत्र में किसानों का शाहबाद-बराड़ा रोड पर रातभर पड़ाव, गुरनाम सिंह चढ़ूनी बोले - कल होगी महापंचायत

कुरुक्षेत्र : हरियाणा के कुरुक्षेत्र में धान की सरकारी खरीद शुरू करवाने की मांग को लेकर मंगलवार को शाहाबाद में बड़ी संख्या में किसान एकत्रित हुए. किसानों ने नेशनल हाईवे जाम करने का प्रयास किया, लेकिन पुलिस प्रशासन ने बैरिकेडिंग कर उन्हें रोकने का प्रयास किया. इस दौरान पुलिस और किसानों के बीच तनाव की स्थिति बनी और पुलिस की ओर से लाठीचार्ज और आंसू गैस के इस्तेमाल भी किसानों पर किया गया.

बैठक बेनतीजा रही : इसके बाद किसान नेताओं और प्रशासन के बीच कई दौर की वार्ता हुई. किसान नेता गुरनाम सिंह चढूनी समेत अन्य नेताओं ने कुरुक्षेत्र के उपायुक्त के साथ बातचीत की, लेकिन बैठक बेनतीजा रही. किसानों ने तत्काल धान की सरकारी खरीद शुरू करने की मांग दोहराई, जबकि प्रशासन की ओर से जल्द खरीद शुरू करवाने का आश्वासन दिया गया.

कुरुक्षेत्र में किसानों का शाहबाद-बराड़ा रोड पर रातभर पड़ाव (ETV Bharat)

किसानों को मंजूर नहीं प्रस्ताव : गुरनाम सिंह चढूनी ने कहा कि प्रशासनिक अधिकारी केवल आश्वासन दे रहे हैं, जबकि किसानों की मांग स्पष्ट है कि धान की खरीद शुरू की जाए. उन्होंने कहा कि 26 सितंबर से खरीद शुरू करवाने का प्रस्ताव किसानों को मंजूर नहीं है. उन्होंने घोषणा करते हुए कहा कि किसान मंगलवार रात बराड़ा रोड पर पड़ाव डालेंगे और बुधवार को महापंचायत आयोजित कर आगामी रणनीति तय की जाएगी. इस दौरान युवा किसान नेता प्रिंस वड़ैच ने किसानों पर पुलिस कार्रवाई की निंदा करते हुए कहा कि किसान केवल समय पर धान की खरीद की मांग कर रहे हैं. उन्होंने कहा कि किसानों का आंदोलन आगे भी जारी रहेगा.

रात्रि पड़ाव डाल रखा है : गुरनाम सिंह चढ़ूनी के ऐलान के बाद गुरनाम सिंह चढूनी और किसानों ने कुरुक्षेत्र के शाहबाद में शाहबाद बराड़ा रोड पर शहीद उधम सिंह चौक के पास अपना रात्रि पड़ाव डाला हुआ है. गुरनाम सिंह किसानों के साथ सड़क पर ही मोर्चा संभाले हुए हैं और यहीं पर रात्रि पड़ाव डाल रहे हैं. अब इनके साथ दूसरे किसान संगठन भी खड़े होने लगे हैं. कल एक बार फिर से धान की सरकारी खरीद को लेकर किसानों की महापंचायत होने वाली है जिसमें कोई बड़ा फैसला लिया जा सकता है.