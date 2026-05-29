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MSP पर गेहूं खरीद को लेकर अनूपगढ़ किसानों ने ट्रैक्टरों से तोड़े बैरिकेड्स, पुलिस से हुई धक्का-मुक्की

किसानों और पुलिस में टकराव ( ETV Bharat Anupgarh )