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MSP पर गेहूं खरीद को लेकर अनूपगढ़ किसानों ने ट्रैक्टरों से तोड़े बैरिकेड्स, पुलिस से हुई धक्का-मुक्की

किसानों ने गेहूं से भरी ट्रैक्टर-ट्रॉलियों को एडीएम कार्यालय के अंदर ले जाने का प्रयास किया.

Clash between farmers and police
किसानों और पुलिस में टकराव (ETV Bharat Anupgarh)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : May 29, 2026 at 6:30 PM IST

4 Min Read
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अनूपगढ़: एमएसपी पर गेहूं खरीद, बारदाने की कमी और खरीद की अंतिम तिथि बढ़ाने की मांग को लेकर शुक्रवार को किसानों का गुस्सा फूट पड़ा. भारतीय किसान संघ के नेतृत्व में बड़ी संख्या में किसान गेहूं से भरी ट्रैक्टर-ट्रॉलियों के साथ एडीएम कार्यालय पहुंचे, जहां पुलिस और किसानों के बीच जमकर टकराव हुआ. किसानों ने ट्रैक्टरों से बैरिकेड्स तोड़ दिए और पुलिस के साथ धक्का-मुक्की भी हुई. करीब एक घंटे तक मुख्य मार्ग जाम रहा. बाद में प्रशासन और किसान नेताओं के बीच वार्ता के बाद आंदोलन स्थगित किया गया.

जानकारी के अनुसार भारतीय किसान संघ के नेतृत्व में किसान सुबह से ही एडीएम कार्यालय के बाहर एकत्रित होने लगे थे. किसान ट्रैक्टर-ट्रॉलियों में गेहूं भरकर पहुंचे और कार्यालय के सामने धरने पर बैठ गए. करीब एक घंटे तक प्रदर्शन करने के बाद किसानों ने गेहूं से भरी ट्रैक्टर-ट्रॉलियों को एडीएम कार्यालय के अंदर ले जाने का प्रयास किया. इस दौरान पुलिस ने किसानों को रोकने की कोशिश की, जिससे माहौल तनावपूर्ण हो गया.

इस बात से नाराज हैं किसान, देखें वीडियो (ETV Bharat Anupgarh)

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किसानों और पुलिस के बीच देखते ही देखते टकराव बढ़ गया. आक्रोशित किसानों ने ट्रैक्टरों से लगाए गए लोहे के बैरिकेड्स को तोड़ दिया. मौके पर पुलिस और किसानों के बीच जमकर धक्का-मुक्की हुई. स्थिति बिगड़ती देख मौके पर डीएसपी कैलाश दान देथा, घड़साना एसडीएम दीपक चंदन और तहसीलदार दिव्या चावला पहुंचे. प्रशासनिक अधिकारियों ने किसानों को समझाने का प्रयास किया और उनकी मांग सरकार तक पहुंचाने का आश्वासन दिया, जिसके बाद स्थिति कुछ शांत हुई. टकराव के दौरान पुलिस ने किसान नेता बलराज सिंह को हिरासत में लेकर पुलिस वाहन में बैठा लिया. इससे किसानों में और ज्यादा आक्रोश फैल गया. किसान एडीएम कार्यालय के बाहर गौरव पथ पर बैठ गए और सड़क जाम कर सरकार तथा प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी शुरू कर दी. करीब एक घंटे तक अनूपगढ़ का मुख्य मार्ग पूरी तरह जाम रहा.

Farmers breaking through barricades
बैरिकेड्स तोड़ते किसान (ETV Bharat Anupgarh)

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बाद में प्रशासन की ओर से किसानों के प्रतिनिधिमंडल को वार्ता के लिए बुलाया गया. करीब 40 मिनट तक चली इस वार्ता में प्रशासन की ओर से एसडीएम दीपक चंदन, डीएसपी प्रशांत कौशिक, तहसीलदार दिव्या चावला, कृषि उपज मंडी समिति के सचिव महिपाल माली, एफसीआई के क्वालिटी इंस्पेक्टर सुरेश मालानी और आरसीएफसी के क्वालिटी इंस्पेक्टर इस्तियाग अजमेरी मौजूद रहे. वहीं किसानों की ओर से जसवंत सिंह चंदी, भजन कामरा, मोहित छाबड़ा और रखपाल सिंह शामिल हुए.

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एफसीआई के क्वालिटी इंस्पेक्टर सुरेश मालानी ने बताया कि किसानों की समस्या को देखते हुए नई धान मंडी में एक लाख 60 हजार बैग उपलब्ध करवाए गए हैं. वहीं एसडीएम दीपक चंदन ने किसानों को आश्वासन दिया कि उनकी मांगों से सरकार को अवगत करवाया जाएगा और समाधान का प्रयास किया जाएगा. इसके बाद किसानों ने आंदोलन स्थगित कर सड़क जाम खोल दिया. डीएसपी कैलाश दान देथा ने बताया कि आंदोलन के दौरान सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया गया. ट्रैक्टरों की चपेट में आने से एडीएम कार्यालय के बाहर लगे दो बैरिकेड्स टूट गए. उन्होंने कहा कि पूरे घटनाक्रम की वीडियोग्राफी करवाई गई है. जो भी व्यक्ति सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने का दोषी पाया जाएगा, उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

Talks between the Administration and Farmers
प्रशासन और किसानों की वार्ता (ETV Bharat Anupgarh)

भारतीय किसान संघ के प्रांतीय उपाध्यक्ष जसवंत सिंह चंदी ने बताया कि सरकार ने एमएसपी पर गेहूं खरीद की अंतिम तिथि 31 मई निर्धारित की है, जो किसानों के लिए पर्याप्त नहीं है. उन्होंने कहा कि खरीद का लक्ष्य नहीं बढ़ाया गया और बारदाने की कमी के कारण किसानों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है. किसानों ने मांग की कि गेहूं खरीद की अंतिम तिथि बढ़ाई जाए, खरीद लक्ष्य में वृद्धि की जाए और पर्याप्त बारदाना उपलब्ध करवाया जाए.

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