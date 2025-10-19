ETV Bharat / state

कानपुर के जेके कैंसर अस्पताल में मिला किसान का शव, दो दिन से था लापता, बगल के अस्पताल में पत्नी का चल रहा इलाज

किसान की पत्नी करीब एक माह से चेस्ट अस्पताल में भर्ती है. दोन दिन पहले खाना खाने की बात कहकर रात में निकला था.

शनिवार को परिजनों ने दर्ज कराई थी गुमशुदगी.
शनिवार को परिजनों ने दर्ज कराई थी गुमशुदगी. (Photo Credit; Family)
Published : October 19, 2025 at 6:36 PM IST

कानपुर : स्वरूप नगर थाना क्षेत्र में किसान की चाकू से गोदकर हत्या कर दी गई. रविवार को किसान का खून से लथपथ शव जेके कैंसर अस्पताल में मिला. मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया. फोरेंसिक टीम ने भी साक्ष्य जुटाए हैं. पुलिस ने अभी तक करीब 300 कैमरे खंगाले हैं, इनमें से एक में कैमरे में किसान दो लोगों के साथ बाइक से जाता दिखाई दे रहा है. पुलिस सीसीटीवी फुटेज में दिख रहे संदिग्धों की तलाश में लगी है.

पुलिस ने बताया, जेके कैंसर अस्पताल के बगल में मुरारी लाल चेस्ट हॉस्पिटल है. औरैया जिले के बहादुरपुर सहार के रहने वाले किसान राजकुमार सिंह राजावत (55) की पत्नी अनीता देवी का इलाज मुरारी लाल चेस्ट हॉस्पिटल में चल रहा था. करीब एक माह से अनीता देवी अस्पताल में भर्ती हैं. राजकुमार की बेटी नम्रता और बेटा विशाल ने स्वरूप नगर थाने पिता की गुमशुदगी दर्ज कराई थी.

पुलिस कर रही मामले की जांच. (Video Credit; kanpur police media cell)

बेटी नम्रता ने बताया, दो दिन पहले पापा रात करीब 9 बजे खाना खाने की बात कहकर बाहर गए थे. काफी देर तक वापस नहीं आए तो तलाश की गई. उन्हें फोन भी किया गया, लेकिन संपर्क नहीं हुआ. उनका नंबर भी बंद आ रहा था. अस्पताल के बाहर और अंदर भी काफी खोजबीन की गई. पापा के बारे में किसी भी तरीके की कोई जानकारी नहीं मिली, तो शनिवार को स्वरूप नगर थाने में गुमशुदगी दर्ज कराई.

एसीपी स्वरूप नगर सुमित रामटेक ने बताया, रविवार की सुबह करीब 7:30 बजे पुलिस को सूचना मिली कि जेके कैंसर अस्पताल परिसर में एक लाश पड़ी हुई है. सूचना मिलते ही पुलिस और फोरेंसिक टीम मौके पर पहुंची. शव को कब्जे में लेकर पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया. बेटी ने शव की शिनाख्त की है. बेटी का कहना है कि उसके पिता के सीन और पेट में गोदे जाने के गहरे घाव थे, ऐसा लग रहा जैसे किसी ने चाकू से हमला किया है.

एसीपी स्वरूप नगर सुमित रामटेक ने बताया, परिजनों की तहरीर के आधार पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है. मामले की जांच पड़ताल की जा रही है. पुलिस ने रावतपुर से लेकर मंधाना तक करीब 300 सीसीटीवी फुटेज खंगाले है. एक सीसीटीवी फुटेज में राजकुमार बाइक सवार दो युवकों के साथ जाते हुए दिखाई दे रहे हैं. मामले में क्राइम ब्रांच को भी जांच के लिए लगाया गया है.

