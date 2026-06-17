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पांचना बांध कमांड क्षेत्र की नहरों में पानी छोड़ने की मांग, दिल्ली-मुंबई रेलवे ट्रैक पर पहुंचे प्रदर्शनकारी...

सवाई माधोपुर: जिले के गंगापुर सिटी उपखंड के खण्डीप गांव में पांचना बांध से कमांड क्षेत्र की नहरों में पानी छोड़ने की मांग लेकर किसानों का महापड़ाव बुधवार को 13वें दिन भी जारी रहा. किसान आंदोलन और तेज होता दिखा. रोजाना बड़ी संख्या में किसान महापड़ाव स्थल पर पहुंच रहे हैं और अपनी मांगों के लिए एकजुटता दिखा रहे हैं.

बुधवार को सैकड़ों किसान महापड़ाव में शामिल होने खण्डीप पहुंचे. आंदोलन में तब नया मोड़ आ गया, जब बड़ी संख्या में किसान दिल्ली-मुंबई रेलवे ट्रैक पर पहुंच गए. प्रदर्शनकारी करीब एक घंटे रेलवे ट्रैक पर बैठे रहे. आरपीएफ, पुलिस, प्रशासनिक अधिकारियों और गंगापुर सिटी विधायक रामकेश मीणा की समझाइश और अपील के बाद किसानों ने रेलवे ट्रैक खाली किया.

गंगापुर सिटी के विधायक व उपनेता प्रतिपक्ष रामकेश मीणा ने कहा- हमारा आंदोलन अहिंसावादी और शांतिपूर्ण तरीके से हो रहा है. हमने सरकार से हाईकोर्ट के फैसले के बाद पांचना बांध के कमांड क्षेत्र की नहरों में पानी छोड़ने की मांग की है. उन्होंने कहा कि पांचना बांध की नहरों के कमांड एरिया में करीब 35 गांव आते हैं. इसके पानी से किसानों की 40 हजार बीघा जमीन की सिंचाई होगी.

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तुरंत पानी खोलने की मांग: विधायक मीणा ने कहा कि हमारी सरकार से मांग है कि हाईकोर्ट का फैसला आने के बाद पांचना बांध के कमांड क्षेत्र की नहरों का पानी तुरंत खोल दिया जाए. सरकार अगर किसानों की बात नहीं मानती है तो आगे उग्र आंदोलन करेंगे.