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पांचना बांध कमांड क्षेत्र की नहरों में पानी छोड़ने की मांग, दिल्ली-मुंबई रेलवे ट्रैक पर पहुंचे प्रदर्शनकारी...

गंगापुर के खण्डीप में 13वें दिन जारी रहा धरना. एक घंटे रेलवे ट्रैक पर रहे प्रदर्शनकारी.

Protesters reach the Delhi-Mumbai railway track
दिल्ली-मुंबई रेलवे ट्रैक पर पहुंचे प्रदर्शनकारी (Photo source: Local person)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : June 17, 2026 at 9:09 PM IST

3 Min Read
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सवाई माधोपुर: जिले के गंगापुर सिटी उपखंड के खण्डीप गांव में पांचना बांध से कमांड क्षेत्र की नहरों में पानी छोड़ने की मांग लेकर किसानों का महापड़ाव बुधवार को 13वें दिन भी जारी रहा. किसान आंदोलन और तेज होता दिखा. रोजाना बड़ी संख्या में किसान महापड़ाव स्थल पर पहुंच रहे हैं और अपनी मांगों के लिए एकजुटता दिखा रहे हैं.

बुधवार को सैकड़ों किसान महापड़ाव में शामिल होने खण्डीप पहुंचे. आंदोलन में तब नया मोड़ आ गया, जब बड़ी संख्या में किसान दिल्ली-मुंबई रेलवे ट्रैक पर पहुंच गए. प्रदर्शनकारी करीब एक घंटे रेलवे ट्रैक पर बैठे रहे. आरपीएफ, पुलिस, प्रशासनिक अधिकारियों और गंगापुर सिटी विधायक रामकेश मीणा की समझाइश और अपील के बाद किसानों ने रेलवे ट्रैक खाली किया.

गंगापुर सिटी के विधायक व उपनेता प्रतिपक्ष रामकेश मीणा ने कहा- हमारा आंदोलन अहिंसावादी और शांतिपूर्ण तरीके से हो रहा है. हमने सरकार से हाईकोर्ट के फैसले के बाद पांचना बांध के कमांड क्षेत्र की नहरों में पानी छोड़ने की मांग की है. उन्होंने कहा कि पांचना बांध की नहरों के कमांड एरिया में करीब 35 गांव आते हैं. इसके पानी से किसानों की 40 हजार बीघा जमीन की सिंचाई होगी.

पढ़ें: पांचना बांध के पानी पर रार : मांगें नहीं माने जाने पर रेलवे ट्रैक जाम की चेतावनी, मंत्री किरोड़ी मीणा का मांगा साथ

तुरंत पानी खोलने की मांग: विधायक मीणा ने कहा कि हमारी सरकार से मांग है कि हाईकोर्ट का फैसला आने के बाद पांचना बांध के कमांड क्षेत्र की नहरों का पानी तुरंत खोल दिया जाए. सरकार अगर किसानों की बात नहीं मानती है तो आगे उग्र आंदोलन करेंगे.

एक भी गाड़ी प्रभावित नहीं: इससे पहले प्रदर्शनकारी रेलवे ट्रैक पर पहुंचे. हालांकि, सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए पहले से आरपीएफ और स्थानीय पुलिस का जाप्ता मौके पर तैनात था. किसानों की भारी भीड़ के कारण उन्हें ट्रैक पर जाने से रोका नहीं जा सका. राहत की बात यह रही कि जिस समय किसान रेलवे ट्रैक पर बैठे थे, उस दौरान उस रूट पर कोई ट्रेन नहीं थी. इसके चलते एक भी गाड़ी का संचालन प्रभावित नहीं हुआ. यात्रियों को किसी प्रकार की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ा.

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एक घंटे डटे रहे: प्रदर्शनकारी करीब एक घंटे ट्रैक पर डटे रहे और अपनी मांगों के प्रति सरकार और प्रशासन का ध्यान खींचा. बाद में आरपीएफ, पुलिस, प्रशासन और विधायक रामकेश मीणा की समझाइश पर ट्रैक खाली कर दिया.

ट्रैक रोकने की तीसरी घटना: आंदोलन के दौरान रेलवे ट्रैक जाम करने की यह तीसरी घटना है. किसान लगातार पांचना बांध से कमांड क्षेत्र की नहरों में पानी छोड़ने की मांग कर रहे हैं. किसानों का साफ कहना है कि जब तक उनकी मांग पूरी नहीं होती और नहरों में पानी नहीं छोड़ा जाता, तब तक महापड़ाव और आंदोलन जारी रहेगा.

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MAHAPADAV IN KHANDIP OF GANGAPUR
FARMERS MASSIVE SIT IN 13TH DAY
PROTESTERS ON DELHI MUMBAI TRACK
पांचना बांध से पानी छोड़ने की मांग
DEMAND FOR WATER FROM PANCHNA DAM

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