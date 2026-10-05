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धान खरीद शुरू नहीं होने से गुस्से में किसान, रुद्रपुर में हाईवे किया जाम, पुलिस बल तैनात

हाईवे पर बैठे किसान. ( ETV Bharat )

रुद्रपुर: उधम सिंह नगर जिला मुख्यालय रुद्रपुर में धान की सरकारी खरीद शुरू नहीं होने से किसानों का आक्रोश अब सड़क पर दिखाई देने लगा है. गल्ला मंडी में धरने के बाद जिलेभर से जुटे किसानों ने हाईवे की एक साइड जाम कर दी. किसानों का आरोप है कि धान की कटाई शुरू हुए कई दिन हो चुके हैं और बड़ी मात्रा में फसल बाजार में पहुंच चुकी है, लेकिन सरकारी क्रय केंद्रों पर खरीद व्यवस्था अब तक सुचारू नहीं हो पाई है.