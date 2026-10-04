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हरियाणा में अन्नदाताओं का आंदोलन, यमुनानगर में पंचकूला-सहारनपुर हाईवे किसानों ने किया जाम

यमुनानगर/करनाल : हरियाणा के यमुनानगर जिले के औरंगाबाद गांव में किसानों ने पंचकूला-सहारनपुर हाईवे का एक हिस्सा जाम कर दिया. उन्होंने हरियाणा सरकार पर धान की धीमी खरीद का आरोप लगाया. बाद में स्थानीय अधिकारियों से बातचीत के बाद उन्होंने रास्ता खोल दिया.

"किसानों के अनाज की खरीदी नहीं हो रही" : जाम के बारे में पूछे जाने पर, मौके पर मौजूद भारतीय किसान यूनियन (BKU) के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने पत्रकारों से कहा कि अगर सरकार किसान का अनाज नहीं खरीदेगी तो वह और क्या कर सकता है. टिकैत ने कहा, "पहले हरियाणा सरकार ने कहा कि खरीद 25 सितंबर से शुरू होगी. फिर उसने एक और तारीख दी 29 सितंबर. किसानों को परेशानी हो रही है क्योंकि उनके अनाज की खरीद नहीं हो रही है."

यमुनानगर में पंचकूला-सहारनपुर हाईवे किसानों ने किया जाम (ETV Bharat)

राकेश टिकैत की चेतावनी : इसी दौरान किन्नर समाज के लोग भी किसानों के समर्थन में सड़क पर पहुंच गए. उन्होंने कहा कि किसान देश का अन्नदाता है और उसकी समस्याओं को सरकार को गंभीरता से सुनना चाहिए. राकेश टिकैत ने साफ चेतावनी दी कि अगर एक सप्ताह के भीतर किसानों की समस्याओं का समाधान नहीं हुआ तो करनाल में दोबारा महापंचायत बुलाई जाएगी. उन्होंने कहा कि इसके बाद किसान बड़ा फैसला लेने से पीछे नहीं हटेंगे.

वॉटर कैनन, आंसू गैस का इस्तेमाल : 22 सितंबर को, पुलिस ने गुरनाम सिंह चढूनी के नेतृत्व वाले भारतीय किसान यूनियन (चढूनी) के प्रदर्शनकारियों को हटाने के लिए वॉटर कैनन और आंसू गैस का इस्तेमाल किया था. ये प्रदर्शनकारी कुरुक्षेत्र जिले के शाहबाद में दिल्ली-चंडीगढ़ GT रोड जाम कर रहे थे और मांग कर रहे थे कि सरकार तुरंत सरकारी खरीद केंद्रों पर धान की खरीद शुरू करे.

धान के एक-एक दाने की खरीदी की जाएगी : राज्य सरकार द्वारा खरीद प्रक्रिया को 1 अक्टूबर से पहले शुरू करने के बाद, मंगलवार को हरियाणा की कई अनाज मंडियों में धान की खरीदी शुरू हो गई. शुक्रवार को मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने किसानों को भरोसा दिलाया कि राज्य सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि खरीद के मौजूदा मौसम के दौरान उन्हें कोई परेशानी न हो. सैनी ने कहा, "किसानों द्वारा अनाज मंडियों में लाए गए धान के एक-एक दाने की खरीद की जाएगी". उन्होंने कहा कि सभी डिप्टी कमिश्नरों को खरीद की व्यवस्थाओं पर बारीकी से नज़र रखने के निर्देश जारी किए गए हैं.

करनाल मंडी पहुंचे संजय दत्त, राव नरेंद्र सिंह : वहीं धान खरीदी पर उठ रहे सवालों के बीच हरियाणा में धान खरीद के इंतजामों का जायजा लेने कांग्रेस प्रभारी संजय दत्त और प्रदेशाध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह करनाल मंडी पहुंचे. दोनों नेताओं ने धान खरीद की व्यवस्थाओं का जायजा लिया और मंडी में मौजूद किसानों व आढ़तियों से बातचीत कर उनकी समस्याएं जानीं. इस दौरान किसानों ने धान की खरीद और उठान को लेकर सामने आ रही परेशानियों से कांग्रेस नेताओं को अवगत कराया. कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाया कि सरकार की ओर से मंचों पर व्यवस्थाओं को लेकर बड़े-बड़े दावे किए जा रहे हैं, लेकिन मंडियों में स्थिति अलग दिखाई दे रही है.