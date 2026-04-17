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अफीम की खेती वाले इलाके से तरबूज की मिठास, पलामू के मनातू की कंचन देवी बनी रोल मॉडल

पलामू में नक्सली और अफीम की खेती ने लिए चर्चित मनातू क्षेत्र में किसान तरबूज और दूसरे खेती कर मुख्यधारा से जुड़ रहे हैं.

WATERMELON FARMING IN PALAMU
तरबूत की खेत में किसान (ईटीवी भारत)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : April 17, 2026 at 5:36 PM IST

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पलामू: एक इलाका जो कभी लाल आतंक के साया में था और अफीम की खेती के लिए चर्चित था. अब वह इलाका मिठास के लिए चर्चित हो रहा है. अफीम की खेती और नक्सली इलाके से शहद के बाद तरबूज का उत्पादन शुरू हुआ है. शहद के बाद तरबूज की खेती में महिलाओं की भूमिका है. बात कर रहे हैं पलामू के मनातू इलाके की. मनातू का इलाका नक्सल हिंसा और अफीम की खेती के लिए देश भर में चर्चित रहा है.

झारखंड में अफीम की खेती से प्रभावित इलाकों में लोगों को मुख्यधारा से जोड़ने के लिए कई लाइवलीहुड कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं. पलामू के मनातू में पिछले दो वर्षों में सबसे अधिक अफीम की फसल नष्ट की गई है. मनातू के वे इलाके जो अफीम की खेती के लिए चर्चित रहे, उस इलाके के लोग मुख्यधारा से जुड़ रहे हैं और परंपरागत खेती कर रहे हैं. मनातू के इलाके में मधुमक्खी पालन और स्ट्रॉबेरी की खेती जैसी खबरें निकलकर सामने आई हैं. इसी कड़ी में तरबूज की खेती की शुरुआत हुई है. मनातू के तिलो गांव में कंचन देवी नाम की महिला ने सबसे पहले तरबूज की खेती की शुरुआत किया है और उदाहरण पेश किया है.

संवाददाता नीरज कुमार की रिपोर्ट (ईटीवी भारत)

जेएसएलपीएस के माध्यम से ऋण लिया था और खेती की शुरूआत की. तरबूज के अलावा कई तरह की खेती करती हूं, जिसमें करेला और टमाटर भी शामिल है. तरबूज की खेती से अच्छा फायदा हो रहा है. इलाके की पहचान बदल रही है और लोग खुश हो रहे हैं:-कंचन देवी, महिला किसान

कंचन देवी बनी है रोल मॉडल, स्थानीय बाजार को किया गया है टारगेट

मनातू के तिलो गांव की रहने वाली कंचन देवी ने तरबूज की खेती की शुरूआत की है. सबसे पहले उन्होंने दो एकड़ में तरबूज की खेती की. अच्छे उत्पादन के बाद उनका हौसला बढ़ा है और इलाके में कई अन्य लोग भी खेती से जुड़ रहे हैं. दरअसल पलामू के इलाके में महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और बिहार के इलाके से तरबूज पहुंचता है. इसी को ध्यान में रखकर मनातू के इलाके के किसान और महिलाएं तरबूज के उत्पादन से जुड़ रहे हैं. मनातू के इलाके में इस बदलाव से 100 से भी अधिक लोग परंपरागत खेती से जुड़े हैं और अफीम की खेती को छोड़ चुके हैं. कंचन देवी की खेत में तैयार तरबूज स्थानीय बाजार में ही बिक जाती है.

मनातू नक्सल और अफीम की खेती के लिए शुरू से चर्चित रहा है. उसं इलाके के लोगों को मुख्यधारा से जोड़ने के लिए कई योजनाएं चलाई गईं हैं. जेएसएलपीएस महिलाओं को ऋण उपलब्ध करवा रही है और ट्रेनिंग दे रही है. डीसी और एसपी स्तर से भी कई पहल की गई है, ताकि इलाके के बदलाव लाया जा सके. यह अच्छी बात है कि मानतू इलाके में स्ट्रॉबेरी की खेती, मधुमक्खी पालन के बाद तरबूज का उत्पादन शुरू हुआ है. मुख्यधारा में शामिल होने के लिए लोगों को प्रोत्साहित किया जा रहा है:- अनिता केरकेट्टा, डीपीएम, जेएसएलपीएस

लोगों को मुख्यधारा में शामिल करने के लिए चलाई जा रही है योजना

अफीम की खेती से प्रभावित इलाकों में लोगों को मुख्यधारा से जोड़ने के लिए कई योजनाएं चलाई जा रही है. झारखंड लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी महिलाओं को ऋण उपलब्ध करा रही है, ताकि वह इलाके में बदलाव ला सके. पुलिस प्रशासन भी अलग से प्रयास कर रही है. जिस इलाके में यह बदलाव हो रहा है, उस इलाके में 2024-25 में 450, जबकि 2025-26 में 470 एकड़ के करीब अफीम की खेती को नष्ट किया गया है. पुलिस और झारखंड लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी खेती से प्रभावित इलाकों में लगातार ग्रामीणों के साथ बैठक किया और उन्हें परंपरागत खेती से जोड़ने के लिए प्रोत्साहित किया है. पूरा इलाका नक्सल प्रभावित रहा है.

स्थानीय बाजार में तरबूज की अच्छी खासी मांग है. तरबूज की खेती के लिए ड्रिप सिंचाई का इस्तेमाल करते है. ड्रिप सिंचाई के लिए कृषि विभाग ने भी मदद किया है. अच्छा लग रहा है कि मनातू के इलाके की पहचान धीरे-धीरे बदल रही है:- सुबोध कुमार, पुत्र, कंचन देवी

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