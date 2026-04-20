लातेहार में केंचुआ से कमाई कर रहे हैं किसान, खेतों में भी होती है बंपर उपज
लातेहार में केंचुआ उत्पादन कर किसान जैविक खेती कर रहे हैं. साथ ही केंचुआ बेचकर आत्मनिर्रभर भी हो रहे हैं.
Published : April 20, 2026 at 5:14 PM IST
लातेहार: अगर लगन से कार्य किया जाए तो केंचुआ से भी बंपर कमाई हो सकती है. इस बात को लातेहार के किसान श्रीकांत भगत ने साबित कर दिखाया है. जिस केंचुआ को देखकर लोग घृणा करते हैं, वही केंचुआ किसानों के लिए बहुउपयोगी साबित हो रहा है. केंचुआ की बिक्री से जहां अच्छी आमदनी हो रही है, वहीं केंचुआ खाद अर्थात वर्मी कंपोस्ट फसलों के लिए भी वरदान साबित हो रहा है.
लातेहार के कुलगड़ा गांव के रहने वाले किसान श्रीकांत भगत अन्य किसानों की तरह ही पहले रसायनिक उर्वरकों का प्रयोग अपने खेतों में करते थे. रसायनिक उर्वरक के प्रयोग के कारण जो फसल उपजते थे, उनमें प्राकृतिक स्वाद का भी अभाव होता था. इसी बीच किसान श्रीकांत भगत जिला भूमि संरक्षण विभाग के नेतृत्व में संचालित प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना फेज-2 से जुड़ गए. अभियान से जुड़ने के बाद उनके जीवन में बदलाव आने लगा. अभियान से जुड़ने पर उन्हें केंचुआ के लाभ और वर्मी कंपोस्ट के फायदे की जानकारी हुई.
वर्मी कंपोस्ट तैयार करने की विधि की जानकारी भूमि संरक्षण विभाग से ली
किसान श्रीकांत भगत ने विभाग से वर्मी कंपोस्ट बनाने की विधि की जानकारी ली और विभाग से ही केंचुआ लाकर उससे वर्मी कंपोस्ट का निर्माण शुरू किया. पहली बार जब उन्होंने अपने फसल में वर्मी कंपोस्ट का उपयोग किया तो फसल की गुणवत्ता और उसके प्राकृतिक स्वाद रसायनिक उर्वरक से उत्पादित फसलों की तुलना में काफी बेहतरीन हुआ. उनकी फसल की गुणवत्ता और स्वाद को देखकर आसपास के किसान भी प्रभावित हुए. लोगों से केंचुआ की खरीदारी भी करने लगे और खुद अपने घर में वर्मी कंपोस्ट भी बनाने लगे.
एक माह के अंदर 30 हजार के केंचुए की बिक्री
इस संबंध में किसान श्रीकांत भगत ने बताया कि पिछले कुछ दिनों के अंतराल में उन्होंने केंचुआ की बिक्री कर लगभग 25 से 30 हजार रुपए की कमाई कर ली है. उन्होंने बताया कि केंचुआ से कंपोस्ट खाद बनाने की जानकारी उन्हें भूमि संरक्षण विभाग के अधिकारी विवेक मिश्रा और टेक्निकल एडवाइजर श्रीवास्तव से मिली थी. उन्हीं के माध्यम से कुछ केंचुआ भी मिला था. उन्होंने केंचुआ को वर्मी कंपोस्ट पीट में गोबर के साथ रख दिया था. बरसात के दिन में केंचुआ पीट से निकलकर बगल में रखे गोबर के ढेर में आ गए और पूरा गोबर का ढेर धीरे-धीरे वर्मी कंपोस्ट में बदलने लगा.
उन्होंने कहा कि पहले जहां वह रसायनिक खाद का प्रयोग करते थे, वहीं अब पूरी तरह वर्मी कंपोस्ट से जैविक खेती कर रहे हैं. जैविक उर्वरक के उपयोग से जहां खेती की लागत भी कम आ रही है, वहीं फसल की गुणवत्ता और स्वाद भी काफी बेहतर हो रहा है. उन्होंने बताया कि वर्मी कंपोस्ट बनाने में ना ज्यादा मेहनत है और ना ही अधिक पूंजी की जरूरत होती है. श्रीकांत ने कहा कि वर्मी कंपोस्ट भी आसानी से 20 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से बाजार में बिक्री हो जाती है.
किसानों के लिए काफी लाभप्रद होता है केंचुआ खाद: विवेक मिश्रा
लातेहार जिला भूमि संरक्षण पदाधिकारी विवेक मिश्रा ने केंचुआ खाद के संबंध में बताया कि यह किसानों के साथ-साथ खेतों के लिए भी वरदान के समान है. उन्होंने कहा कि वर्मी कंपोस्ट मुख्य रूप से गोबर से ही बनता है. इसे केंचुआ खाद भी कहते हैं. केंचुआ खाद में प्रचुर मात्रा में नाइट्रोजन और पोटेशियम होता है. इसके अलावा पौधों को पोषण के लिए आवश्यक अन्य प्रकार के पोषक तत्व भी केंचुआ खाद में भरपूर मात्रा में मिलता है. साथ ही केंचुआ खाद के प्रयोग से भूमि में जल धारण क्षमता भी बढ़ती है.
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