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बांदा में फसलों को नुकसान; सर्वे के इंतजार में किसान, टीमों का किया गया गठन

मुआवजे के इंतजार में किसान ( Photo credit: ETV Bharat )

बांदा : जिले में एक हफ्ते पहले भारी बारिश के चलते किसानों की दलहनी, तिलहनी व सब्जियों की फसलों को खासा नुकसान हुआ है. जिसके बाद किसानों ने फसलों का सर्वे का काम पूरा नहीं होने का आरोप लगाया है. किसानों का कहना है कि बारिश से हमारी फसलें पूरी तरह से बर्बाद हो गईं और हमें बहुत नुकसान हुआ है, मगर अभी तक फसलों का सर्वे नहीं किया गया.