बांदा में फसलों को नुकसान; सर्वे के इंतजार में किसान, टीमों का किया गया गठन
उप कृषि निदेशक डा. अभय कुमार सिंह यादव ने बताया कि फसलों की क्षति का आकलन कर रिपोर्ट देने के निर्देश दिए हैं.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 6, 2026 at 10:20 PM IST
बांदा : जिले में एक हफ्ते पहले भारी बारिश के चलते किसानों की दलहनी, तिलहनी व सब्जियों की फसलों को खासा नुकसान हुआ है. जिसके बाद किसानों ने फसलों का सर्वे का काम पूरा नहीं होने का आरोप लगाया है. किसानों का कहना है कि बारिश से हमारी फसलें पूरी तरह से बर्बाद हो गईं और हमें बहुत नुकसान हुआ है, मगर अभी तक फसलों का सर्वे नहीं किया गया.
जिम्मेदार अधिकारियों के मुताबिक, फसलों का सर्वे करने के लिए टीमों का गठन किया गया है और सर्वे किया जा रहा है. जिसे जल्द ही पूरा कर लिया जाएगा और किसानों को उचित मुआवजा दिलाया जाएगा.
किसानों ने बताया कि एक हफ्ते पहले लगातार दो-तीन दिन बारिश होने के चलते हमारी फसलें पूरी तरह से बर्बाद हो गईं हैं. किसानों ने मांग की है कि फसलों का जल्द से जल्द सर्वे कराया जाए और हमें उचित मुआवजा दिया जाए.
किसानों ने कहा कि उड़द, मूंग, अरहर समेत सब्जियों की जो हमारी फसलें थीं वह सब बारिश के पानी में सड़ गईं और बर्बाद हो गईं. जिसके चलते हमारे सामने बड़ी समस्या है. इसलिए हम चाहते हैं कि सरकार हमारी तरफ ध्यान दें और हमें उचित मुआवजा दे.
इस संबंध में उप कृषि निदेशक डा. अभय कुमार सिंह यादव ने बताया कि पिछले कुछ दिनों पहले जो बारिश हुई थी, उसमें किसानों की दलहनी और तिलहनी फसलों का सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है. इसको लेकर जिलाधिकारी ने बैठक भी की थी. उनके द्वारा तहसील व ब्लॉक स्तर के अधिकारियों को निर्देशित किया गया है और टीमों का गठन किया गया है.
उन्होंने बताया कि जल्द से जल्द फसलों की क्षति का आकलन कर रिपोर्ट देने के निर्देश दिए हैं. जिसके क्रम में जल्द ही हम लोग सर्वे का काम पूरा कर लेंगे और रिपोर्ट शासन को भेज देंगे. जिससे किसानों को जल्द से जल्द उचित मुआवजा मिल सके.
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