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बारिश से खराब हुई फसल लेकर कलेक्टर जनदर्शन में पहुंचे किसान, 100 एकड़ की खेती बर्बाद होने का दावा, मदद की लगाई गुहार

कलेक्टर जनदर्शन में पहुंचे किसान ( ETV BHARAT CHHATTISGARH )