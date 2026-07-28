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बारिश से खराब हुई फसल लेकर कलेक्टर जनदर्शन में पहुंचे किसान, 100 एकड़ की खेती बर्बाद होने का दावा, मदद की लगाई गुहार

धमतरी में किसानों ने कलेक्टर जनदर्शन कार्यक्रम में पानी के कारण खराब हुई फसल की समस्या को सामने रखा.

Farmers arrived Collectorate
कलेक्टर जनदर्शन में पहुंचे किसान (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : July 28, 2026 at 6:10 PM IST

3 Min Read
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धमतरी : लगातार हो रही बारिश और जल निकासी की बदहाल व्यवस्था से परेशान धमतरी जिले के नगर पंचायत करेली बड़ी के किसान मंगलवार को कलेक्टर जनदर्शन पहुंचे. इस दौरान किसानों ने अपनी बर्बाद हुई धान की फसल हाथों में लेकर अधिकारियों को दिखाया. किसानों ने बताया कि खेतों में कई दिनों से पानी भरा रहने के कारण करीब 100 एकड़ में लगी फसल पूरी तरह खराब हो गई है. किसानों ने जिला प्रशासन से तत्काल राहत और स्थायी समाधान की मांग की.

नाले की चौड़ाई कम होने से परेशानी

किसानों ने कलेक्टर अबिनाश मिश्रा को सौंपे गए आवेदन में बताया कि लगातार बारिश के साथ गांव का निकासी पानी और खेतों का अतिरिक्त पानी चारभाठा नाले में पहुंचता है. लेकिन नाले की चौड़ाई कम होने के कारण पानी की निकासी नहीं हो पाती और आसपास के खेत जलमग्न हो जाते हैं. इससे धान की फसल सड़ने लगी है और किसानों को भारी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा है.

Farmers arrived Collectorate carrying crops
बारिश से खराब हुई फसल (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

यदि समय रहते जल निकासी की व्यवस्था कर दी जाती तो उनकी मेहनत बर्बाद नहीं होती. यह समस्या हर वर्ष बारिश के मौसम में सामने आती है. इसे लेकर पहले भी कई बार प्रशासन को ज्ञापन सौंपा जा चुका है, लेकिन आज तक स्थायी समाधान नहीं निकाला गया-भरत लाल निषाद, किसान

खराब हुई फसल लेकर कलेक्टर जनदर्शन में पहुंचे किसान (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

किसानों ने नाला चौड़ीकरण की मांग की

किसानों ने मांग की कि चारभाठा बाट से नारी बाट तक नाले की तत्काल सफाई और चौड़ीकरण कराया जाए, ताकि बारिश का पानी आसानी से निकल सके और भविष्य में किसानों की फसल सुरक्षित रह सके. साथ ही वर्तमान में हुई फसल क्षति का सर्वे कराकर प्रभावित किसानों को उचित मुआवजा दिया जाए.किसानों की समस्याओं को सुनने के बाद कलेक्टर ने जल्द समाधान की बात कही.

किसानों की समस्या गंभीरता से सुनी गई है. संबंधित विभाग के अधिकारियों को मामले की जांच कर आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिया गया है.शासन स्तर पर जो भी किसानों के लिए उचित होगा वो किया जाएगा- अबिनाश मिश्रा,कलेक्टर

प्रशासन से राहत की उम्मीद
किसानों का कहना है कि यदि जल्द ही जल निकासी की व्यवस्था नहीं सुधारी गई तो बारिश से और अधिक खेत जलमग्न हो जाएंगे, जिससे नुकसान का दायरा बढ़ सकता है. ऐसे में किसानों को प्रशासन से जल्द राहत मिलने की उम्मीद है.

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बर्बाद हुई धान की फसल
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