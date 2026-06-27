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बारिश में देरी से किसानों की चिंता बढ़ी, चित्रकूट में खरीफ फसलों पर संकट, जानिए वैज्ञानिक ने क्या दी सलाह

धान, तिल, उड़द, मूंग, ज्वार, अरहर जैसी फसलों की बुवाई करने वाले किसान आसमान की ओर टकटकी लगाए बारिश का इंतजार कर रहे हैं. .

बारिश नहीं होने से किसान परेशान.
बारिश नहीं होने से किसान परेशान. (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : June 27, 2026 at 6:27 PM IST

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Updated : June 27, 2026 at 6:46 PM IST

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चित्रकूट : बुंदेलखंड में खरीफ फसलों पर संकट गहराने लगा है. किसान धान, तिल, उड़द, मूंग, ज्वार और बाजरा की बुवाई के लिए बारिश का इंतजार कर रहे हैं. कृषि वैज्ञानिक डॉ. राजेंद्र सिंह नेगी ने कम वर्षा की संभावना जताते हुए किसानों को कम अवधि वाली धान, दलहन और मोटे अनाज की खेती अपनाने की सलाह दी है.

धान, तिल, उड़द, मूंग, ज्वार, अरहर और बाजरा जैसी फसलों की बुवाई करने वाले किसान आसमान की ओर टकटकी लगाए बारिश का इंतजार कर रहे हैं. खेतों में नमी की कमी के कारण कई किसानों ने अब तक खेतों की जुताई तक नहीं की है. कुछ ने जुताई तो कर दी, लेकिन बुवाई नहीं कर पा रहे. लगातार पड़ रही उमस और तेज धूप ने किसानों की चिंता और बढ़ा दी है.

चित्रकूट में खरीफ फसलों पर संकट. (Video Credit; ETV Bharat)

किसान उम्मीद लगाए बैठे हैं कि मानसून जल्द सक्रिय होगा और अच्छी वर्षा से खेतों में हरियाली लौटेगी, जिससे खरीफ की फसलों को नया जीवन मिल सके.
चित्रकूट की भौगोलिक स्थिति ऐसी है कि ज्यादातर किसानों को वर्षा के पानी पर निर्भर रहना पड़ता है, क्योंकि पहाड़ी और पथरीली जमीन में बारिश का पानी ठहरता नहीं, जिससे जलस्तर काफी नीचे रहता है. ट्यूबबेल से सिचाई संभव नहीं हो पाती, वही बांधों में सीपेज और पानी सूखने से किसान प्राकृतिक वर्षा पर ही निर्भर रहते हैं.

दीनदयाल शोध संस्थान, तुलसी कृषि विज्ञान केंद्र गनिवा (चित्रकूट) के वरिष्ठ वैज्ञानिक एवं प्रमुख डॉ. राजेंद्र सिंह नेगी ने बताया, चित्रकूट में औसतन रेनफॉल 800 से 850 मिलीमीटर के आसपास रहता है, जिसमें 850 मिली मीटर वर्षा में से 75 से 80% जुलाई, अगस्त और सितंबर तक पानी दक्षिण पश्चिम मानसून के चलते हो जाता है.

चित्रकूट में उत्तर पूर्वी मानसून से बहुत कम वर्षा होती है. इस वर्ष EL Nino (एल नीनो) के प्रभाव के कारण वर्षा कम ही रहेगी. 700 से लेकर 750 मिलीमीटर वर्षा इस बार चित्रकूट में हो सकती है. उन्होंने कहा, जिला प्रशासन से समन्वय स्थापित कर यह निर्णय लिया गया है कि इस वर्ष किसानों को धान की खेती कम करने के लिए प्रेरित किया जा रहा है. 120 दिन में पकने वाली धान की किस्म को लगाये.

इससे अलग ये सलाह है कि किसान दलहन, उर्द, मूंग की खेती और तिल की खेती को बढ़ावा दें. ज्वार, बाजरा, कोदू, कुटकी, रागी, सांवा की खेती करें. जिसके लिए किसानों को बीज भी कृषि विज्ञान केंद्र द्वारा उपलब्ध करवाए जा रहे हैं. वरिष्ठ वैज्ञानिक राजेन्द्र सिंह नेगी ने कहा, जो किसान धान की रोपा पद्धति से बुवाई कर रहे हैं वह इसे छोड़कर अब सीधी धान की बुवाई करें.

उन्होंने बताया कि खरपतवार के लिए कई तकनीकी हैं, जिससे खरपतवार हटाई जा सकती है. उन्होंने पूर्वानुमान लगाते हुए बताया कि जुलाई के पहले सप्ताह के आसपास चित्रकूट में बारिश होगी. उन्होंने किसानों को फसल बुवाई करने के लिए तैयार रहने की भी सलाह दी है.

चित्रकूट के सरैया गांव के रहने वाले किसान श्लोक मिश्रा ने कहा, बारिश न होने से खरीफ की फसल को काफी नुकसान पहुंचेगा. वाटर लेवल कम होने के चलते ट्यूबबेल से सिंचाई सम्भव नहीं है. बांधों में पानी नहीं है और चित्रकूट के किसानों की उम्मीद वर्षा का जल है. वह भी नहीं हो रहा. जिससे किसान काफी मायूस हैं.

किसान अनूप कुमार मिश्रा ने बताया, खेतों में मशीन चलाई तो वहां पर धूल उड़ रही थी. बुंदेलखंड का चित्रकूट बेहद पिछड़ा हुआ क्षेत्र है, पानी की बेहद समस्याएं हैं. यहां का ज्यादातर क्षेत्र पथरीला है. ज्यादातर किसान बारिश के पानी पर ही आश्रित हैं. हम लोगों का 20-20, 30 -30 लोगों का परिवार है, भरण पोषण खेती से ही होता है. किसान 9 जून से ही धान के बीज की बुवाई शुरू कर देते थे, पर इस वर्ष समय से वर्षा न होने पर समस्याएं खड़ी हो गई हैं.

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Last Updated : June 27, 2026 at 6:46 PM IST

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