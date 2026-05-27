चने व सरसों को MSP पर बेचने में किसानों की रुचि नहीं, फिर भी सरकार बढ़ा रही समय सीमा, गेहूं पर निर्णय नहीं

चने व सरसों को MSP पर बेचने में किसानों की रुचि नहीं, फिर भी सरकार बढ़ा रही समय सीमा, गेहूं पर निर्णय नहीं
चना और सरसों की खरीद के लिए किसानों की संख्या कम है. ऐसे में खरीद भी कम हुई है. गेहूं की खरीद बढ़ाने की मांग.
Published : May 27, 2026 at 5:21 PM IST
कोटा: सरकार किसानों को राहत देने के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) पर खरीद कर रही है. वर्तमान में गेहूं, चना और सरसों के खरीद चल रही है. चना और सरसों की खरीद के लिए किसानों की संख्या कम है. ऐसे में खरीद भी कम हुई है. दूसरी तरफ किसान गेहूं की खरीद बढ़ाने की मांग कर रहे हैं. इसकी खरीद भी बंपर हो रही है, लेकिन सरकार ने सरसों और चने की खरीद की समय सीमा बढ़ा दी है. जबकि गेहूं पर कोई निर्णय नहीं लिया है. ऐसे में गेहूं की खरीद अभी 31 मई को बंद हो जाएगी.
फूड कारपोरेशन ऑफ इंडिया (FCI) के डिवीजनल मैनेजर देवेंद्र मीणा का कहना कि टारगेट के बराबर खरीद हमने कर ली है. शेष जितने किसान बचे हैं, उनकी खरीद भी 31 मई तक हो जाएगी. राजफैड के कार्यवाहक क्षेत्र अधिकारी विष्णु दत्त शर्मा क्या कहना है कि सरसों और चने की खरीद 25 मई को खत्म हो रही थी, जिसे सरकार ने बढ़ाकर 24 जून कर दिया है. ऐसे में 60 दिन की जगह खरीद अब 90 दिन होगी, 30 दिन की बढ़ोतरी की गई है.
भारतीय किसान संघ के जिला मंत्री रूपनारायण यादव का कहना है कि किसान अभी भी गेहूं की फसल बेचने का इच्छुक हैं. ऐसे में सरकार को गेहूं खरीद की तारीख को आगे बढ़ाना चाहिए. हम चाहते हैं कि सरकार किसान को एमएसपी का पूरा फायदा दे.
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महज 18413 मीट्रिक टन हुई खरीद, सरसों बिल्कुल भी नहीं : विष्णु दत्त शर्मा के अनुसार कोटा संभाग के चारों जिलों में चना खरीद का टारगेट 66400 मीट्रिक टन था, इसकी एवज में महज 18413 मीट्रिक टन खरीद हुई है. जबकि सरसों का टारगेट 97150 मीट्रिक टन था, इसमें से कोई खरीद नहीं हुई है. सभी केंद्र पर पूरी व्यवस्थाएं उन्होंने की हुई है, लेकिन सरसों को बेचने के लिए किसान नहीं आ रहे हैं, क्योंकि मंडी में दाम ज्यादा किसानों को मिल रहे हैं.
समर्थन मूल्य पर सरसों की समर्थन मूल्य पर खरीद 6200 प्रति क्विंटल की दर पर है, जबकि चने की खरीद 5875 रुपए प्रति क्विंटल है. कोटा की भामाशाह मंडी में चने का भाव मंडी में 4875 से 5825 के आसपास चल रहा है, जबकि औसत दाम 5300 रुपए प्रति क्विंटल के आसपास है. दूसरी तरफ सरसों का दाम 6935 से 7675 रुपए प्रति क्विंटल तक है, औसत दाम भी 7300 रुपए प्रति क्विंटल है. सरसों में किसानों को एमएसपी से करीब हजार रुपए ज्यादा प्रति क्विंटल मंडी में मिल रहे हैं. इसीलिए रुचि नहीं दिख रहे है.
रजिस्टर्ड किसानों की 31 के पहले कर देंगे खरीद : रूपनारायण यादव का कहना है कि कोटा संभाग की बात की जाए तो सरसों की तो खरीद ही एक क्विंटल भी नहीं हुई है. ऐसे में अब सरकार खरीद के तारीखों को बढ़ा रही है और इसे आगे ले जा रही है, लेकिन आने वाले चार दिनों बाद ही गेहूं की खरीद बंद होने वाली है. 31 मई अंतिम तारीख है. किसान कतार में खड़े हुए हैं और उनके टोकन भी जारी होना शेष है, लेकिन गेहूं की खरीद को आगे नहीं बढ़ा रही है. एफसीआई के डीएम देवेंद्र मीणा का कहना है कि इस बार गेहूं की बंपर खरीद हमने की है. टारगेट के अनुसार खरीद कर ली है.
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एफसीआई में रजिस्ट्रेशन करने वाले किसानों को जल्द ही टोकन जारी कर देंगे. बूंदी जिले में खरीद पूरी हो गई है, केवल 200 से कम टोकन हैं. जबकि कोटा, बारां और झालावाड़ में मिलाकर करीब 3500 के आसपास टोकन किसानों को जारी होने हैं, यह भी जारी हो जाएंगे. इसी तरह से राजफैड के क्षेत्रीय अधिकारी अधिकारी विष्णु दत्त शर्मा का कहना है कि उनके भी 1000 के आसपास किसानों की खरीद शेष है, यह भी जल्द हो जाएगी. पहले ही किसानों को समय सीमा यह दी गई थी और टारगेट भी पूरा हो गया है. ऐसे में खरीद 31 मई को पूरी हो रही है.
चने की एमएसपी पर खरीद का टारगेट व पूर्ति :
|जिला
|लक्ष्य
|खरीद
|कोटा
|21750
|7000
|बूंदी
|12050
|4370
|झालावाड़
|13300
|4635
|बारां
|19300
|2408
|कूल
|64400
|18413
सरसों की एमएसपी पर खरीद का टारगेट व पूर्ति :
|जिला
|लक्ष्य
|खरीद
|कोटा
|29500
|0
|बूंदी
|17200
|0
|झालावाड़
|17200
|0
|बारां
|17000
|0
|कूल
|97150
|0